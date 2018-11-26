БРЮССЕЛЬ, 26 ноя — ПРАЙМ. Евросоюз и 11 стран-членов Всемирной торговой организации (ВТО) выдвинули ряд предложений о реформе деятельности ВТО для выхода из тупика в работе апелляционного органа организации, говорится в сообщении Еврокомиссии.

"Сегодня ЕС вместе с другими членами ВТО — Австралией, Канадой, Китаем, Исландией, Индией, Кореей, Мексикой, Новой Зеландией, Норвегией, Сингапуром и Швейцарией — представили предложение о конкретных изменениях, чтобы преодолеть нынешний тупик в (работе — ред.) апелляционного органа ВТО", — говорится в релизе.

Как заявила еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем, чьи слова приводятся в релизе, "функция апелляционного органа системы разрешения споров ВТО движется к обрыву… теперь, вместе с широкой коалицией членов ВТО, мы представляем наши наиболее конкретные предложения для реформы ВТО".

Процесс разрешения споров в ВТО проходит в несколько этапов. Среди них — консультации спорящих стран, рассмотрение их вопроса группой арбитров организации, а также рассмотрение апелляции в случае ее возникновения.

Евросоюз совместно с рядом стран дал два предложения по реформе ВТО, которые касаются апелляционного органа. Первое, созданное совместно с упомянутыми выше 11 странами, — это внесение изменений в правила ВТО, с тем, чтобы ответить на опасения США и, следовательно, разблокировать процесс назначения новых членов органа, сообщил журналистам чиновник ЕС.

"Мы делаем это вместе с коалицией членов организации, которые хотят обратиться к нынешнему кризису апелляционного органа ВТО. Более полутора лет США блокировали процедуры назначения на вакантные позиции в апелляционном органе, указывая (на ряд — ред.) опасений", — сказал чиновник. Он отметил, что возникло пять таких опасений США. "Мы теперь предлагаем изменить текст правил ВТО, чтобы ответить на все эти пять опасений", — отметил он.

В частности, предлагается определить, что апелляционный орган может превышать отведенный 90-дневный период рассмотрения спора и предоставления отчета по нему, если стороны спора согласны с этим. Кроме того, предлагается включить в правила ВТО текст, который определяет, что апелляционный орган обращается только к вопросам, необходимым для разрешения спора.

Второе предложение, подготовленное совместно Евросоюзом, Индией и Китаем, имеет целью укрепить независимость и эффективность апелляционного органа. Предлагается, в том числе, увеличить число членов этого органа до девяти с семи, которые будут работать полный рабочий день, сейчас это частичная занятость, свидетельствуют слова источника. Также может быть введен более длительный один, невозобновляемый срок полномочий этих членов — шесть или восемь лет, тогда как в настоящее время полномочия длятся четыре года плюс четыре года в случае пролонгации.

Предлагается обеспечить автоматическое начало процесса выбора новых членов апелляционного органа для замещения его уходящих членов, который должен начинаться до окончания срока полномочий того члена апелляционного органа, который будет замещен. "Мы не меняем тот принцип, что все члены ВТО должны согласиться с новым членом апелляционного органа", — добавил чиновник.

Предлагается и сделать так, чтобы, пока новый член органа выбирается, предыдущий сотрудник продолжал свою работу — но в течение максимум двух лет после окончания срока своих полномочий, свидетельствует текст предложений. Решение по этим изменениям должен принимать общий совет (general council) ВТО консенсусом, уточнил чиновник. Предложения будут представлены на рассмотрение этого совета 12 декабря, говорится в сообщении ЕК.