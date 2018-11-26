МОСКВА, 26 ноя /ПРАЙМ/. Возможность введения обязанности для участников рынка междугородных автобусных перевозок принимать электронные билеты сейчас не рассматривается, сообщил РИА Новости представитель Минтранса РФ.

"В соответствии с Гражданским кодексом, заключение договора перевозки пассажира удостоверяется билетом. При этом форма билета устанавливается в порядке, предусмотренном транспортными уставами и кодексами. Учитывая перспективность развития современных технологий в системе транспорта общего пользования, в настоящее время уже предусмотрена возможность использования билетов с указанием части или всех реквизитов в электронном виде", — отметил представитель ведомства.

"Введение обязательного требования к перевозчикам о работе с электронными билетами в настоящее время не рассматривается, однако интересы перевозчиков в развитии интернет-продаж на добровольной основе очевидны", — также подчеркнул собеседник агентства.

Перевозчики и объекты транспортной инфраструктуры (автовокзалы, автостанции) активно пользуются интернетом для онлайн-продаж билетов, и с целью защиты от случаев интернет-мошенничества ряд перевозчиков пока требуют предъявлять билет и на бумажном носителе, описал ситуацию представитель Минтранса.

"Вместе с тем, Минтранс России приступил к разработке проекта постановления правительства, целью которого является конкретизация процедур применения билетов в виде электронного документа, в том числе с использованием электронных носителей. Речь идет об идентификации электронного билета, обработке кассовых чеков в электронном виде, содержащих реквизиты билетов, организации приема платежей в адрес перевозчиков", — добавил собеседник агентства.

В понедельник "Коммерсант" писала, что участники рынка междугородных автобусных перевозок обсуждают с властями возможность введения обязанности принимать электронные билеты, которые сейчас распространены лишь в отдельных регионах. По мнению онлайн-сервисов продажи билетов, на которые ссылается газета, отсутствие такого регулирования мешает развитию отрасли, в которой на интернет-продажи приходится лишь около 5%. Законодатели же опасаются, что к цифровизации пока не готовы сами перевозчики.