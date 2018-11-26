МОСКВА, 26 ноя /ПРАЙМ/. Российские IT-компании представили свои разработки британскому бизнесу на Российско-британском бизнес-форуме (РББФ-2018) в Лондоне, говорится в сообщении Росконгресса по итогам форума.

В частности, в рамках форума состоялась презентация VR/IoT-платформы реабилитации компании "Моторика", новой территории развития "ФармМедполис" в Татарстане.

Российский экспортный центр совместно с фондом "Сколково" на стенде Made in Russia представил высокотехнологичные продукты компаний РФ в области банковского обслуживания, клиентского сервиса, корпоративных IT-решений, туризма. Всего на стенде свои разработки представили более 10 компаний, в том числе Lanit VC Group, "Моторика", Heedbook, VidiGuide, SwitchSales. Российские высокотехнологичные стартапы, включая стартапы фондов Lanit Ventures, "Cколково" и Pulsar, провели переговоры с представителями Deutsche Bank, Credit Suisse, Barclay`s, Citi.

Как отмечается в сообщении, одной из главных премьер форума стала презентация разработки компании Center 2M в области машинного зрения — CenterVision, созданной совместно с российской командой IBM. Система промышленной видеоаналитики Center 2M использует нейронные сети для распознавания объектов на производственных предприятиях с точностью до 98%. При этом на обучение нейросети с нуля уходит всего один день, на обучение новому сценарию — 30 минут. На сегодня основные сферы применения технологии распознавания и анализа видео и изображений — ритейл, логистика и промбезопасность.

"Многочисленные проекты в сфере IT становятся важной движущей силой конкурентоспособности экономики России, ее активного перехода на "цифровые рельсы". Ориентированные на глобальный рынок идеи и разработки молодых российских компаний демонстрируют это в полной мере, вызывая интерес у британских организаций. Инновационные технологии все активнее встраиваются в повестку экономического сотрудничества между Россией и Великобританией, и мы намерены и далее стимулировать этот процесс", — отметил торгпред РФ в Великобритании Борис Абрамов.

Международное агентство и радио Sputnik, входящее в МИА "Россия сегодня", является официальным информпартнером РББФ-2018.