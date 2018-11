(ПРАЙМ не несет ответственности за информацию, опубликованную российскими СМИ)

— Азовские подходы — После пограничного инцидента Запад взял паузу, а Киев попал в военное положение — Кризис вокруг Керченского пролива оказался вчера в центре внимания как в Москве и Киеве, так и в других мировых столицах. В ФСБ РФ заявили: украинские корабли вошли в территориальные воды России "по прямому указанию киевских властей", причем "координацию провокации осуществляли сотрудники Службы безопасности Украины". Тем временем в Киеве Рада поддержала указ Петра Порошенко о введении военного положения, хотя многие депутаты сочли этот шаг попыткой президента Украины сорвать проведение выборов в марте 2019 года. Поступавшие из других стран сигналы также были неоднозначными.

— Штиль в проливе — Риск военного конфликта в Черном море не испугал бизнес — Очередной виток конфликта России и Украины по итогам силового инцидента в Черном море показал наличие угрозы для движения судов по Керченскому проливу — оно останавливалось почти на сутки. Вне зависимости от политической стороны вопроса для Москвы это опаснее, чем для Киева: через пролив идет на экспорт до 40% отечественного зерна и только 2% украинского. Однако пока ни зерновики, ни нефтяники, для которых это также существенный маршрут отгрузок, ни эксперты не считают риски серьезными: плохие погодные условия выглядят более вероятным препятствием для движения в проливе, чем военные корабли.

— Море притопило рынок — Инвесторы припомнили России все геополитические риски — Рост геополитической напряженности в Азовском море негативно отразился на стоимости российских активов. По итогам торгов понедельника индексы Московской биржи и РТС снизились на 1,4–2,6%, а курс доллара поднялся выше уровня 67 руб./$. Инвесторы опасаются негативной реакции со стороны западных политиков, отмечая, что из-за падения цен на нефть российский рынок стал более уязвимым для санкций.

— Удвоение "черной пятницы" — Россияне тратят на распродажах все больше — В этом году оборот продаж российских ритейлеров во время "черной пятницы" увеличился почти в два раза по сравнению с аналогичной акцией 2017 года, достигнув рекордных показателей. Лучше всего россияне покупали одежду, электронную технику и товары для дома, хуже — авиабилеты.

— ВТО готовят к реформе — ЕС и Китай хотят спасти блокируемый США механизм разрешения торговых споров — Евросоюз, а также Китай вместе с еще десятком стран, решили не дожидаться вынужденной остановки работы апелляционного органа ВТО и вчера опубликовали свои предложения по реформированию этого института. В частности, предлагается увеличить число судей и избавить их от необходимости трактовки значения норм внутреннего регулирования членов организации. Меры, впрочем, вряд ли будут поддержаны США, блокирующими переназначение судей,— поэтому шансы на проведение реформы будут зависеть от готовности ее инициаторов противостоять позиции Вашингтона.

— Женская доля теряет в деньгах — В мире сохраняется различие в зарплатах по гендерному признаку — Разница в зарплатах мужчин и женщин в мировой экономике сохраняется на уровне 20%, следует из отчета Международной организации труда (МОТ). В России разница в зарплатах мужчин и женщин в час составляет 22%, а в месяц — 27%. Показатели РФ хуже, чем в странах с аналогичным уровнем развития — таких как Китай или Бразилия,— однако российские женщины меньше сталкиваются со снижением зарплаты после рождения ребенка.

— Деньги все еще важнее светлого будущего — BCG обсуждает двадцатилетние итоги идеи акционерного капитализма — Совокупность дивидендного потока и увеличения стоимости акционерного капитала остается в текущей версии капитализма главным показателем, утверждают партнеры The Boston Consulting Group (BCG) в статье, комментирующей публикуемый с 1998 года рейтинг создания компаниями стоимости для инвесторов. Социальные и прочие метрики компаний по-прежнему дополнительны к основной и главной — стоимости. Но "асимметрия" инвестиций имеет большее значение, чем 20 лет назад: мир акционерного капитала не изменился по сути, но может быстро меняться в формах вложений.

— "Зеленая карта" выдала маршруты россиян за рубежом — Мониторинг страхования — Более 80% страховых случаев, происходящих с российскими водителями за рубежом, приводят к выплатам по имуществу со средним убытком в €2,2 тыс., следует из данных статистики российского бюро "Зеленая карта". Это в 2,5 раза выше размера средней выплаты по внутреннему ОСАГО в РФ — 66,3 тыс. руб. (данные Российского союза автостраховщиков за период январь—октябрь 2018 года).

— Сенаторы нормой не вышли — В Совете федерации отметили четверть века работы критикой законов — Многие законы "плохо написаны", а в Совете федерации (СФ) нечасто прислушиваются к позиции экспертов, заявил глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов на конференции в честь 25-летия формирования верхней палаты. Глава комитета СФ по конституционному законодательству Андрей Клишас признал, что "иногда качество нормы" вызывает у сенаторов "вопросы", но порой приходится принимать политические решения: "Иногда для нас важнее, какой сигнал парламент посылает обществу".

— Чечено-ингушскую границу тянут к референдуму — Оппозиция сдала документы в избирком, а КС рассмотрит спорный вопрос сегодня — Ингушская оппозиция запустила процедуру референдума, на который планируется вынести вопрос об административной границе с Чечней. Вчера в республиканский избирком была подана заявка на регистрацию инициативной группы по проведению плебисцита. Оппозиционеры убеждены, что в случае его успешного проведения "не только будет отменен несправедливый закон о границе, но и отправлен в отставку потерявший доверие народа глава республики Юнус-Бек Евкуров". Эксперты считают, что шансы на то, что референдум состоится, минимальны из-за некорректно, с юридической точки зрения, сформулированного вопроса.

— Плавдок пошел на дно с трещиной — У специалистов появилась новая версия ЧП с ПД-50 — Как стало известно "Ъ", причиной аварии плавучего дока ПД-50 в Кольском заливе могли стать не неполадки с системой энергоснабжения, а механическое разрушение сварного шва на одном из отсеков дока. По версии специалистов, подобный дефект привел к неравномерному заполнению дока забортной водой, вследствие чего ПД-50 накренился и утонул. По данным "Ъ", в начале осени ФАУ "Российский речной регистр" проводило очередное освидетельствование дока, но никаких замечаний к его состоянию не высказало.

— Александру Беглову дадут пойти на выборы самовыдвиженцем — Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов внес 26 ноября в законодательное собрание города проект поправок к закону о выборах губернатора, которые изменят правила предстоящей в 2019 году кампании. Их начали разрабатывать в городской администрации в конце октября, спустя месяц после назначения господина Беглова врио. Законопроект дает кандидатам в губернаторы Санкт-Петербурга право на самовыдвижение. На данный момент участвовать в губернаторских выборах закон позволяет только выдвинутым от партий кандидатам.

— Фальшивые банковские гарантии оценили условно — Экс-силовики и их сообщники отделались чрезвычайно мягким приговором — Как стало известно "Ъ", неожиданно мягким приговором завершился процесс по делу группы отставных силовиков и предпринимателей, которые обвинялись в мошенничестве. По версии следствия, бывший сотрудник МВД, двое отставных офицеров ВКС и их сообщники, представляясь работниками контрольного управления администрации президента РФ и топ-менеджерами Сбербанка, предлагали бизнесменам приобрести поддельные банковские гарантии, необходимые для заключения госконтрактов. Все подсудимые отделались условными сроками — от двух до пяти лет.

— Следствие проследило миллиард до Гонконга — Обвиняемые в выводе средств за границу знакомятся с делом — В Пермском крае завершено расследование уголовного дела организованного преступного сообщества (ОПС), участники которого, по версии следствия, незаконно вывели за границу из России около 1 млрд руб. По материалам расследования, пятеро бизнесменов, в том числе лидер китайской диаспоры в Прикамье Ван Сэнь, выводили денежные средства в Гонконг под видом сделок с местными фирмами. Ранее по этому делу получили сроки два предпринимателя, признавшие вину и заключившие досудебные соглашения о сотрудничестве.

— Чеченский прокурор получил срок вместо компенсации — Вынесен приговор по делу стреляющей свадьбы — Нагатинский райсуд Москвы приговорил бывшего помощника прокурора Шалинского района Чечни Магомеда Гучигова, для которого гособвинение требовало полтора года заключения за стрельбу из свадебного кортежа в воздух в Москве в 2016 году, к условному сроку. Защита осужденного, уволенного за совершение проступка, порочащего честь прокурорского работника, утверждает, что делу дали ход только после того, как он начал судиться с государством.

— Списанным двигателям хватило ресурса на мошенничество — Поступило в суд дело о махинациях при утилизации авиационных ракет — Как стало известно "Ъ", до суда дошло последнее и основное из трех уголовных дел, связанных с хищениями и поставками на Украину турбореактивных двигателей стратегических авиационных крылатых ракет Х-55. Если ранее двое соучастников махинаций получили сроки в особом порядке судопроизводства, то теперь их предполагаемым организаторам предстоит длительное разбирательство.

— Наемник защищал нацизм — Вынесен приговор воевавшему за украинских националистов и разжигавшему вражду в интернете — Верховный суд Чувашии приговорил вчера к трем с половиной годам заключения за наемничество и реабилитацию нацизма гражданина России Сергея Ильина. Националист вовремя признал свою вину, поэтому отделался скорее символическим сроком. Впрочем, ему еще предстоит ответить за торговлю наркотиками.

— Ленинская школа дотянула до статьи — СКР заподозрил в халатности руководство федерального образовательного учреждения в Горках — Главное следственное управление Следственного комитета России (СКР) по Московской области возбудило уголовное дело в связи с прекращением учебного процесса в одной из трех в стране федеральных школ. Согласно заявлению СКР, уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), из-за выявленных Роспотребнадзором нарушений санитарно-эпидемиологических требований. При этом в СКР отмечают, что в июле 2018 года из федерального бюджета на содержание школы, в том числе на ремонт, было выделено 14 млн руб.

— Мимо руля — Правительство дало дорогу беспилотным автомобилям — Через неделю жители Москвы и Казани получат возможность увидеть на улицах автомобили, которые не будут управляться человеком. Эксперимент стартует 1 декабря, на три месяца раньше, чем планировалось,— соответствующее постановление подписал премьер Дмитрий Медведев. Подробностей пока мало, известно, что в проекте будут участвовать более 100 машин. После бурных дискуссий на рынке чиновники облегчили доступ к эксперименту небольшим компаниям.

— "Сказали, что позорим детсад" — В России с дискриминацией сталкиваются 55% ВИЧ-инфицированных приемных детей — Более половины приемных родителей, воспитывающих детей с подтвержденным диагнозом "ВИЧ-инфекция", сталкивались с нарушением прав и дискриминацией подопечных. Таковы итоги опроса, проведенного благотворительным фондом "Дети+". Около 46% опрошенных жалуются, что такие ситуации происходят в медучреждениях. Результаты опроса будут представлены сегодня в Общественной палате.

— Пошлины ударили по переговорам — Евроинтеграция Сербии и Косово затягивается — Резкое обострение отношений между Сербией и Косово делает малореальным успешное завершение в обозримом будущем их переговоров о нормализации. Это означает, что интеграция Сербии в ЕС откладывается, как, впрочем, и получение Косово безвизового режима со странами Евросоюза. С подробностями — корреспондент "Ъ" на Балканах Геннадий Сысоев.

— "Кристалл-Лефортово" придал экс-чиновнику "Статуса" — Павел Сметана пытается призвать к ответу Игоря Чуяна — Владелец "Кристалл-Лефортово" Павел Сметана готов на 20% выполнить свои обязательства перед кредиторами бывшего партнера, банкротящегося дистрибутора алкоголя "Статус-групп". Но произойдет это только при условии, что стороны урегулируют вопрос об оплате оставшихся 80% с экс-главой Росалкогольрегулирования Игорем Чуяном. Господин Сметана называет его бенефициаром "Статуса", подтверждая слухи, давно ходившие на рынке.

— Старый металл больше не согреет — Минпромторг запретит подержанные трубы для теплотрасс — Трубные компании при поддержке правительства постепенно закрывают рынок для бывших в употреблении труб. Выполняя поручение вице-премьера Дмитрия Козака, Минпромторг разработал предложения, которые, по данным "Ъ", должны унифицировать подходы Минэнерго и Минстроя по запрету б/у труб при проектировании и прокладке теплосетей. Энергетики уверяют, что это не приведет к росту тарифов и что уже не работают со старыми трубами. Но весь сектор б/у труб в РФ оценивается в 1 млн тонн и 40 млрд руб. в год, а инициативы трубников должны освободить им рынок в 400–500 тыс. тонн в год.

— "Глобэкс" остался на "Связи" — Объединение банков ВЭБа завершено — Банк "Глобэкс" прекратил существование: Внешэкономбанк (ВЭБ) присоединил его к также своему дочернему Связь-банку. Большинство членов правления "Глобэкса" станут топ-менеджерами одного из филиалов Связь-банка, объединенный банк войдет в топ-30 по величине активов. Но эксперты считают, что проблемы "Глобэкса" еще дадут о себе знать и прибыльный по итогам трех кварталов Связь-банк станет убыточным.

— Неожиданный кадр ВТБ — Продавать розничные продукты доверили экс-главе Московского банка Сбербанка — В ВТБ нашли замену Владимиру Верхошинскому, который покинул группу, чтобы возглавить Альфа-банк. Новым членом правления ВТБ, который займется продажей розничных продуктов банка, станет экс-глава Московского банка Сбербанка Олег Смирнов. Он проработал в структурах Сбербанка более 20 лет, и его переход к прямому конкуренту, ВТБ, эксперты сочли неожиданным. Не исключено, что важную роль сыграло предложенное повышение — в ВТБ Олег Смирнов войдет в правление, чего не смог добиться в Сбербанке.

— "Будущее" исполнит "Адажио" — Один из крупнейших российских НПФ может перейти петербургской инвесткомпании — Негосударственный пенсионный фонд (НПФ) "Будущее" может быть приобретен инвесткомпанией (ИК) "Ленинградское адажио", которая принадлежит мажоритарию ГК "Регион" Сергею Сударикову. Сейчас НПФ "Будущее" входит в одноименную финансовую группу (ФГ), которая не так давно перешла под контроль кипрскому офшору Riverstretch Trading & Investments (RT&I), занимающемуся девелоперскими активами. Транзит с большой долей вероятности будет происходить с позволения ЦБ, поскольку фонд накопил достаточно проблем. К их решению могут быть привлечены партнеры ГК, полагают эксперты.

— Профучастники подстраховались от исков — В сделках ПФИ раскроют возможные риски — Профучастники принимают меры защиты от судебных исков при заключении с клиентами внебиржевых деривативных сделок. Помогут это сделать утвержденные на днях СПФИ стандарты раскрытия информации о рисках внебиржевых сделок ПФИ. После согласования ЦБ они будут применяться к некоторым операциям профучастников с российскими юрлицами. Необходимость в таком инструменте возникла после ряда судебных дел, в которых корпоративные участники, указывая на непонимание экономической сути и последствия сделок с ПФИ, требовали "развернуть" их по причине полученных убытков.

— Автоконцерны покорили СПИК — Hyundai и группа ГАЗ добились льгот от правительства — В периметр специнвестконтрактов (СПИК) группы ГАЗ и Hyundai, заявки которых одобрил Минпромторг в целом на старых условиях, не войдут наиболее интересные инвесторам гарантии господдержки — компенсации утильсбора и пошлин на автокомпоненты. Источники "Ъ" опасаются, что в таком виде инструмент не будет работать, а в правительстве хотят выработать критерии доступа к госсубсидиям вне СПИК.

— SSJ 100 ищет коридор в Европу — Теперь их пытаются продать в Словению — АО "Гражданские самолеты сухого" (ГСС) подписало соглашение о намерениях со словенской Adria Airways о поставке 15 самолетов SSJ 100 каталожной стоимостью $757,5 млн. При выходе на твердый контракт парк Adria увеличится вдвое, SSJ 100 будут использоваться на регулярных маршрутах, а имеющиеся Bombardier и Airbus перебросят на чартеры. Ключевую роль может сыграть создание сервисного центра в аэропорту Любляны, но кто будет инвестировать в него, пока не ясно.

— Иностранный софт потребует объяснений — Разработчики просят проверять обоснования госзакупок зарубежного ПО — Отечественные производители софта предложили администрации президента и правительству усилить контроль над закупками иностранного ПО. Они предлагают ввести проверки обоснований, которые приводят госорганы, покупая зарубежный софт. Сейчас такие объяснения не регулируются и в них можно указать "что угодно", сетуют разработчики.

— Топ-менеджеры АСТ взяли кофе с собой — Совладельцы издательства приобрели долю в сети Coffee Like — Совладельцы и топ-менеджеры книжного издательства АСТ Павел Гришков и Александр Богуславский приобрели 33% сети кофе-баров Coffee Like. В ходе сделки бизнес покинул Аяз Шабутдинов, продавший свои 75,5% Coffee Like новым инвесторам и прежним партнерам за 151 млн руб. Владельцам предстоит удержать многочисленных франчайзи сети, которых на старте проекта привлекла фигура его основателя, отмечают эксперты.

— "Степь" вышла к реке — Агрохолдинг "Системы" купил первый портовый терминал — Планирующий в 2020 году войти в пятерку крупнейших экспортеров зерна агрохолдинг "Степь" выкупил все активы ростовского "Ростзернотранса". В их числе — портовый зерновой терминал, ставший первым для "Степи". Наличие собственных терминалов не только сокращает издержки по аренде, но и гарантирует бесперебойность поставок в высокий сезон.

— ЦТВ прицепили к "Паровозу" — Компания ВГТРК и "Ростелекома" получила контроль в студии анимации — Компания "Цифровое телевидение" (ЦТВ) ВГТРК и "Ростелекома" приобрела контроль в одной из крупнейших российских анимационных студий "Паровоз". Среди ее проектов — выходящие на каналах ЦТВ мультсериалы "Ми-ми-мишки", "Лео и Тиг" и "Сказочный патруль". Последний уже обогнал по продажам игрушек исторического лидера на этом рынке среди российских анимационных брендов — "Машу и медведя".

— Срок военного положения на Украине сокращен до 30 дней — Но перенос президентских выборов по-прежнему не исключен, считают эксперты — Президент Украины Петр Порошенко в понедельник ввел в стране с 28 ноября военное положение. Сделать это ему рекомендовал Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) в ночь на понедельник, менее чем через два часа после того, как управление ФСБ по Крыму сообщило, что в Керченском проливе задержаны два украинских катера и буксир. Речь не идет об объявлении войны России, заверил Порошенко: военное положение нужно для защиты Украины.

— Адвокат в бандане дошел до Страсбургского суда — Он пожаловался в ЕСПЧ на конфликт интересов в процедуре наказания адвокатов — Мордовский адвокат Сергей Наумов, лишившийся статуса за то, что пришел в суд в бандане и шортах, пожаловался в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Он считает, что был наказан несоразмерно и неадекватно своему проступку. Заявитель пытается привлечь внимание к дефектам действующей процедуры привлечения адвокатов к ответственности, поясняет правовой аналитик Международной "Агоры" Рамиль Ахметгалиев, представляющий интересы Наумова в Страсбурге.

— Трамп пригрозил навсегда закрыть границу с Мексикой — Тысячи мигрантов не оставляют попыток прорваться в США — Прибывшие на американо-мексиканскую границу мигранты не оставляют попыток прорваться в США. В воскресенье в мексиканской Тихуане, где временно разместился караван жителей Гондураса, Гватемалы и Сальвадора, прошла очередная демонстрация: мигранты вышли на улицы с лозунгами "Мы не преступники! Мы трудолюбивые работники!" и шествие быстро переросло в попытки прорыва через границу, передает BBC News. Около 500 человек попытались проникнуть в США через забор на пограничном переходе Эль-Чаппарал, сообщило в понедельник МВД Мексики.

— Сбербанк запустит первый в России фонд посевных инвестиций в инфраструктуру — В партнерстве с InfraOne он подготовит к стройке 100-200 проектов больше чем за 10 млрд рублей — В ближайшие шесть лет власти решили развернуть большую стройку инфраструктуры, и, хотя деньги на это уже частично заложены в бюджете, проектов, готовых к финансированию и строительству, почти нет. Чтобы исправить ситуацию, Сбербанк создаст первый в России посевной фонд для инвестиций в инфраструктурные проекты – RTIF (Russian Transport & Infrastructure Fund). Его создание вместе с инвесткомпанией InfraOne и потенциальным партнером – Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК) – Сбербанк анонсировал еще в августе.

— Россия сократила помощь другим странам — Это общемировой тренд — с ростом давления на собственную экономику проблемы других стран уходят на второй план — В 2017 г. международная помощь России сократилась больше чем на $64 млн (или 5%) по сравнению с 2016 г., оценили эксперты РАНХиГС и Института Гайдара в ноябрьском мониторинге экономической ситуации. Всего страна потратила $1,2 млрд на помощь своим иностранным партнерам, подсчитали они.

— Румыния хочет бросить вызов "Газпрому" — Но пока у нее не получается стать экспортером газа – налоговая неопределенность отпугивает инвесторов — Румыния еще в 2012 г. нашла на шельфе Черного моря газовое месторождение, которое могло бы не только обеспечить ей энергетическую независимость, но и сделать ее экспортером природного газа. Недавно парламент страны принял новый закон, регулирующий добычу нефти и газа на шельфе. Но иностранных инвесторов беспокоит неопределенность с налогами.

— Гендиректор Mondelez: "Снек как здоровый перекус или как удовольствие" — Дирк Ван Де Пут рассказывает, во что и где будет инвестировать Mondelez и как влияет на рынок кондитерских изделий мода на здоровый образ жизни — Название компании Mondelez вряд ли что-то скажет рядовому потребителю. Но зато каждый знает ее основные бренды: молочный шоколад Milka потребители едят на десерт, перекусывают печеньем Oreo с молоком, а для детей покупают печенье "Барни". Компания в своем нынешнем виде появилась недавно: в 2012 г. Kraft Foods решила разделить бизнес на две самостоятельные компании. Та компания, которой достался растущий бизнес, и стала впоследствии Mondelez.

— Министр транспорта попросил Медведева не поднимать НДС на внутренние авиаперевозки — Авиакомпании потеряют сотни миллионов пассажиров, а бюджет – свыше 100 млрд рублей — Министр транспорта Евгений Дитрих попросил премьер-министра Дмитрия Медведева не поднимать НДС на внутренние перелеты через Москву с 10 до 20%. Авиакомпании потеряют сотни миллионов пассажиров, а бюджет – свыше 100 млрд руб.

— Доллар подорожал на 1 рубль, евро – на 1,5 рубля — Рынок опасается нового витка антироссийских санкций из-за ситуации в Керченском проливе — Конфликт между Россией и Украиной в Керченском проливе, разразившийся в воскресенье, заставил инвесторов понервничать в понедельник. Курс рубля падал весь день: к 16.36 мск доллар подорожал на 1,14 руб. до 67,33 руб., евро – на 1,52 руб. до 76,57 руб. К вечеру понедельника рубль отыграл часть потерь: к 18.43 мск доллар стоил уже 67,04 руб., евро – 76,05 руб.

— Mail.ru Group разрабатывает собственного голосового помощника — Компания также работает над колонкой – домашним помощником собственного производства — Mail.ru Group работает над собственным голосовым помощником, рассказали "Ведомостям" человек, узнавший об этом от участника проекта, и знакомый топ-менеджеров Mail.ru Group. По их словам, рабочее название помощника – "Маруся".

— Яковлевский ГОК сына Черномырдина достался "Северстали" — Компания Мордашова была крупным кредитором предприятия — В понедельник, 26 ноября, принадлежащая Алексею Мордашову металлургическая компания "Северсталь" победила в открытом аукционе на покупку 100% акций Яковлевского горно-обогатительного комбината (Яковлевский ГОК, запасы – 9,6 млрд т руды с содержанием железа 61%), следует из раскрытия Единого федерального реестра сведений о банкротстве. Там указано, что единым лотом были выставлены на продажу 15,45% свободных от залога акций Яковлевского ГОКа, а также 84,55% заложенных по кредиту "Северстали" акций предприятия. Начальная цена при аукционе составила 7,2 млрд руб., участников было трое – ООО "Ресурсы (принадлежит кипрской компании Coleford lim), ООО "Лик" (принадлежит Ирине Сытько) и сама "Северсталь".

— У футбольного клуба "Спартак" появится свой мобильный оператор — Клуб создает его в партнерстве с "Вымпелкомом" — У самого титулованного российского футбольного клуба "Спартак" появится свой виртуальный мобильный оператор. Он будет создан на сети "Вымпелкома" для болельщиков клуба, сообщил вице-президент оператора Арташес Сивков и подтвердил представитель клуба. Оператор будет называться "Спартак мобайл". У "Спартака" 27 млн болельщиков и клуб предложит им выгодную связь, специальные тарифы, скидки и условия, рассказывает представитель клуба.

— Центробанк послушался Олега Тинькова — Денежные переводы в системе ЦБ в 2019 году будут бесплатны для банков — "Мы, конечно же, хотим ноль", – ответил основатель "Тинькофф банка" Олег Тиньков в октябре на форуме Finopolis первому зампреду ЦБ Ольге Скоробогатовой, поинтересовавшейся, какую комиссию хотят банки в Системе быстрых платежей (СБП).

— Какие проблемы в Nissan вскрылись после отставки Карлоса Гона — Система корпоративного управления в корпорации оказалась не такой уж хорошей, как казалось — В 2000-х гг., когда Карлос Гон, президент альянса Renault-Nissan-Mitsubishi, приближался к зениту своей славы, а акции компании Nissan быстро дорожали, этот ныне отставной топ-менеджер Nissan неоднократно повторял инвесторам, что срок пребывания гендиректора в своей должности следует ограничить пятью годами. Теперь внезапно отправленный в отставку с поста президента компании и находящийся в Токио под арестом Гон, возможно, сожалеет, что не последовал собственному совету.

— Порошенко поплыл — ФСБ России: Есть все доказательства того, что рейд в Керченский пролив организован Киевом как провокация — В понедельник весь день продолжались следственные действия с задержанными экипажами трех украинских кораблей. Как сообщили корреспонденту "РГ" в Центре общественных связей ФСБ, уголовное дело было возбуждено по факту нарушения госграницы РФ.

— Якоря поднять — Движение в Керченском проливе полностью восстановлено — В понедельник утром в Керченском проливе было возобновлено судоходство, прерванное в воскресенье из-за провокации украинских военно-морских сил.

— Полису снесло крышу — Страховкой в России защищено только 15 процентов жилья — Страховщики сформировали пул территорий, которые первыми могут запустить у себя программы добровольного страхования жилья от чрезвычайных ситуаций в рамках принятого в этом году закона.

— Кто-то вздохнул за стеной — Верховный суд разъяснил права тех, кто вызывает полицию к шумным соседям — Полезное разъяснение сделал Верховный суд РФ, изучив дело о "плохой квартире", жильцы которой не дают отдыхать гражданам.

— Авария в двойном размере — Пострадавшему в ДТП пассажиру по ОСАГО заплатят все участники — Пострадавшему в аварии пассажиру компенсацию заплатят страховщики всех участников ДТП, независимо от того, кто виноват. Такое определение дал Верховный суд. Это, безусловно, делает более выгодным положение пострадавшего пассажира, но при этом дорого обходится ни в чем не виновному водителю.

— "Скорая" с неба — Владимиру Путину доложили о ситуации в здравоохранении и образовании в Кировской области — Об успехах в сфере медицины, строительства новых дорог, школ и детсадов шла речь на встрече президента России Владимира Путина с губернатором Кировской области.

— Рунет вне угрозы — На сетях связи установят оборудование от хакерских атак — Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций определило порядок установки оборудования для защиты критической информационной инфраструктуры Рунета от хакерских атак.

— Кто следит за дорогой — Дмитрий Медведев одобрил эксперимент по эксплуатации беспилотных автомобилей — В России стартует пилотный проект по использованию на дорогах беспилотных автомобилей. Он должен подтвердить саму возможность эксплуатации такого транспорта в автоматизированном режиме в условиях города.

— Счет пошел на минуты — Григорий Рапота рассказал об отмене роуминга между Россией и Беларусью — В ближайшее время может быть окончательно решен вопрос об отмене роуминга на территории Союзного государства, а также подписано соглашение о взаимном признании виз Россией и Беларусью. Об этом на "Деловом завтраке" в "Российской газете" рассказал государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота. А вот вводить единый паспорт и валюту он считает нецелесообразным.

— Однозначно провокация — Сергей Лавров прокомментировал инцидент в Керченском проливе — Комментируя ситуацию в Керченском проливе, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал действия украинской стороны провокацией. "Это была однозначно провокация… Были нарушены ключевые положения международного права, не только морского, но и общего международного права, включая устав ООН, включая и Конвенцию морского права 1982 года и другие международно-правовые инструменты, которые многократно требуют от всех государств уважать суверенитет другого государства", — заявил глава МИД России.

— Взялись за старое — Как средства дольщиков зачисляются на банковские счета — Изменения в правилах долевого строительства не затронут покупателей строящихся квартир, купленных до 1 июля 2018 года. Банк России пояснил, что по договорам на приобретение этих объектов застройщик может пользоваться ранее открытыми счетами в неуполномоченном банке.

— Ребенок под присмотром — Детский туризм может быть учтен в федеральной программе — Российский союз туриндустрии (РСТ) готовит обращение в правительство о необходимости поддержки детского туризма, рассказал "РГ" вице-президент объединения Юрий Барзыкин.

— Мостов много не бывает — Самарская область ускоренными темпами развивает дорожную инфраструктуру — В будущем году в регионе начнется строительство моста через Волгу в районе Тольятти, что вдвое сократит время от Самары до Москвы. За счет того, что отпадет необходимость ехать по одному берегу Волги, а потом возвращаться по другому в сторону столицы — для этого все мосты и строят. Около месяца назад правительство РФ уже одобрило проект строительства мостового перехода, включив его в международный транспортный маршрут "Европа — Западный Китай".

— Мимо карты дешевле — Банк России обнулил тарифы в системе быстрых платежей на первый год ее работы — Банк России определился с тарифами для банков за переводы в Системе быстрых платежей (СБП), которая придет на смену карточным переводам. Приятной неожиданностью стало решение обнулить тарифы на период до конца 2019 года — первое время услуги оператора бесплатны. Затем тарифы составят по 50 копеек для банка-получателя и банка-отправителя за переводы до 1 тысячи рублей, по два рубля за суммы от 1 тысячи до 3 тысяч и по три рубля за переводы от 6 тысяч до 600 тысяч (порог операций в рамках системы).

— Здорово заживем — ВВП России может расти на шесть процентов в год — Россия может войти в пятерку крупнейших экономик мира, если ВВП страны будет расти на шесть процентов в год, считают экономисты. И к тому есть все предпосылки.

— Гонка с препятствиями — Как передел сфер влияния в альянсе Renault — Nissan затронет Россию — Скандал с арестом президента Nissan Карлоса Гона получил неожиданное продолжение: альянс Mitsubishi — Renault — Nissan дал трещину.

— Взять живьем — Карточным кредитам россияне предпочитают займы наличными — Жители России в октябре взяли рекордный с января 2013 года объем кредитов: 3,31 миллиона займов более чем на 805,7 миллиарда рублей. Такие данные представило Объединенное кредитное бюро.

— Учебная грамота — Для людей предпенсионного возраста предлагается ввести образовательные сертификаты — Людям предпенсионного возраста, самостоятельно оплатившим свое переобучение или повышение квалификации, могут предоставить налоговые вычеты. Или такие вычеты могут быть предоставлены их родственникам, взявшим на себя оплату обучения.

— 1418 шагов к Храму — Героям Великой Отечественной — благодарные потомки — К 75-летию Великой Победы на народные деньги будет построен храм, который откроет двери 9 мая 2020 года. Для сбора пожертвований на святое дело создан благотворительный фонд "Воскресение". Генеральным директором фонда назначен глава Национальной ассоциации офицеров запаса "Мегапир", замсекретаря Общественного совета при министерстве обороны, полковник запаса, доктор философских наук, активный автор "Российской газеты" Александр Каньшин. С ним встретился корреспондент "РГ".

— Академики наводят мосты — Открывшийся в Москве форум посвящен научной дипломатии — В Москве открылся международный форум "Наука для благо человечества". В его работе участвуют более 300 известных российских и зарубежных ученых из 50 стран и 30 крупнейших университетов мира. Центральная тема этой встречи ученых — научная дипломатия.

— Взаимный процесс — Парламентарии России и Белоруссии обсудили пути развития Союзного государства — Отношения между Россией и Белоруссией носят образцовый характер, этот опыт необходимо использовать для повышения конкурентоспособности Союзного государства в регионе и мире. Возможно, для этого потребуется пересмотреть часть ранее достигнутых договоренностей. Об этом говорили в понедельник в Институте Европы РАН российские и белорусские парламентарии, чиновники, ученые, эксперты.

— Дадут осознать покупку — В Госдуму поступили поправки о продаже оружия с 2021 года — По следам трагедии в керченском колледже в Госдуму внесены поправки о повышении возраста приобретения оружия в РФ с 18 до 21 года. Предлагаются также ряд изменений, касающихся владения уже купленным оружием.

— Судитесь в личном кабинете — Граждане смогут подавать иски через портал госуслуг — Председатель Совета судей Виктор Момотов сообщил, что граждане смогут подавать иски в суды через портал государственных услуг.

— Таблеток станет больше — Упрощается процесс выхода лекарств на российский рынок — Производители смогут быстрее выводить на рынок свои новые лекарства.

— Готовили поджоги и взрывы — За подготовку теракта судит военный трибунал — Московский окружной военный суд 26 ноября приступил к рассмотрению по существу уголовного дела трех активистов экстремистского движения "Артподготовка", которое запрещено в нашей стране.

— Законы прописью — Начал работу сайт для правового диктанта — Ассоциация юристов России запустила сайт, на котором в течение недели, с 3 по 10 декабря, каждый гражданин России сможет проверить свои юридические знания.

— Служба свиданий — В СИЗО создали электронную очередь для адвокатов — В тюремном ведомстве подсчитали, что среднее время ожидания адвоката прохода в СИЗО по электронной очереди составляет 15-20 минут.

— Зенитки в снегах — Военные в Арктике получили первую серийную партию из 12 зенитных ракетных комплексов "Тор-М2ДТ". Их хватит для оснащения дивизиона противовоздушной обороны, который усилит эшелонированную по высотам и дальности систему ПВО, развернутую в Заполярье.

— Без срока давности — Следственный комитет РФ выяснил, кто убил летчика Олега Пешкова — Спустя три года после совершения преступления Следственный комитет официально объявили, что знает, кто расправился с нашим военным летчиком Олегом Пешковым. Но фамилии убийц в СКР пока не называют.

— Мэй би нот… — Премьер Британии начала войну за "постразводную" сделку с ЕС — Британский премьер Тереза Мэй готовится к битве за свое видение Brexit и за то, чтобы остаться на своем посту. Она начала широкомасштабную кампанию, в ходе которой ей предстоит убедить парламентариев, что у них нет выхода: они должны утвердить соглашение с Евросоюзом. И добиться этого она должна до 12 декабря — именно на этот день, по данным издания The Daily Telegraph, назначено голосование в палате общин.

— Бунт на Реюньоне — Движение "желтых жилетов" перекинулось в Индийский океан — Можно было предположить, что после бурных событий на Елисейских Полях, где произошли ожесточенные столкновения между полицией и "желтыми жилетами", а также затесавшимися в их колонны ультрарадикалами всех мастей, неформальное движение французов, протестующих против роста цен на горючее, пойдет на спад. Однако этого не произошло, в чем могли убедиться автомобилисты в разных уголках страны.

— Открыл код — В Китае впервые в истории было изменено ДНК эмбриона — Ученый Хэ Цзянькуй из Южного научно-технологического университета в китайском городе Шеньчжэнь опубликовал видео, где рассказал о первых в мире генетически модифицированных людях: это две близняшки Нана и Лулу. Исследователь приписывает прорыв в области медицины себе и утверждает, что ему удалось впервые в истории отредактировать ДНК эмбриона.

— Гостям не рады — В США мигрантов встретили слезоточивым газом — Полиция США применила слезоточивый газ и резиновые пули, чтобы остановить около 500 мигрантов из Центральной Америки, попытавшихся прорваться в Соединенные Штаты через границу возле Тиуханы. В результате инцидента никто серьезно не пострадал. Попробовать прорваться в США еще раз у многих нелегалов больше не получится: официальный Мехико пообещал депортировать на родину всех, кто участвовал в этой акции и кого смогут идентифицировать.

— Безвестный "Шиндлер" — Как польский консул в Берне спас более тысячи евреев в годы войны — В середине июля 1958 года в швейцарском Люцерне никому не известный поляк Константы Рокицкий был похоронен коммунальными службами на местном кладбище на участке для бедняков. С годами холмик на его могиле сравнялся с землей, и от могилы не осталось и следа. А спустя более 70 лет на открытие памятника на месте его захоронения приехали потомки некоторых из более тысячи спасенных им во время Второй мировой войны. Тайну Рокицкого удалось разгадать послу Польши в Швейцарии, бывшему журналисту, Якубу Кумоху.

— Где зарыто наследство — Нотариусы запустили электронную систему поиска наследственных дел — Новый сервис нотариата позволяет практически мгновенно узнать в электронном режиме, куда обратиться за наследством.

— Что почитать на Гауптвахте — В войсках создали 76 правоохранных подразделений — Военная полиция со следующего года по указу президента РФ № 597 переходит на новую систему управления. Руководить ею будут не только из Минобороны, но и из окружных и флотских штабов.

— Собянин открыл первую в Москве канатную дорогу — Канатная дорога связала два берега Москвы-реки и два спортивных комплекса — обновленные "Лужники" и еще переживающие возрождение "Воробьевы горы". Но прежде чем нажать символическую кнопку по случаю ее открытия, мэр города Сергей Собянин обратился к будущим горнолыжникам, воспитанникам спортивных школ, пришедшим на торжественную церемонию:

— С высоты виднее — Разгрузить московские пробки помогут дроны — Московский центр организации дорожного движения (ЦОДД) до конца года собирается купить 20 квадрокоптеров. Беспилотники будут не только мониторить дорожную ситуацию, но и помогут специалистам разобраться в причинах возникновения конкретных пробок. Смогут ли дроны уменьшить количество заторов в столице, пытался выяснить корреспондент "РГ".

— Шашечки со скидкой — В Москве расширяется парк социального такси — Более чем в два раза планируется расширить в столице парк социального такси. В 2019 году таких автомобилей в городе будет уже 100. Кроме того, соцтакси в скором времени дадут право передвигаться по полосам для общественного транспорта, а летом для заказа машин запустят электронное приложение.

— Реестр для аборигенов — Коренные народы Севера предложили ввести документ, где будет указана их национальность — Коренные народы Севера выступили с инициативой ввести документ, в котором будет указана их национальность.

— Детсад для профессора — Ученые университета помогут дошкольникам-аутистам — Казанский федеральный университет впервые обогнал все российские вузы в направлении "Образование" по версии авторитетного британского издания Times Higher Education (THE). Тяжело ли дается продвижение в престижных мировых рейтингах? Зачем университету детский сад и кружок по конструированию коптеров? И как вуз помогает решить проблему преподавания татарского языка в школах? Об этом корреспондент "РГ" беседует с ректором КФУ Ильшатом Гафуровым.

— Блоги: все дозволено?— "Российская газета", журфак МГУ и "Радио России" снова ищут таланты — Стартовала олимпиада "Ломоносов" по журналистике, которую проводят "Российская газета", факультет журналистики МГУ и "Радио России". Целеустремленных и талантливых ребят мы ищем уже пятнадцать лет. Победители олимпиады поступают на журфак без экзаменов, работают в ведущих российских СМИ, сами преподают в вузах.

— Мегабайт успеха — Российские школьники взяли треть всех медалей по информатике — Школьники из России выиграли 11 золотых, 8 серебряных и 10 бронзовых медалей на международном турнире по информатике в Болгарии. Наши ребята привезли 29 медалей из 87 возможных. Всего в интеллектуальном поединке состязались более 400 школьников из России, Польши, Румынии, Сербии, Швейцарии и других стран.

— Рассмеши Эйнштейна — Набирает обороты новый вид студенческого научного шоу — Молодой человек раскручивает на карандаше бублик и произносит слова, похожие на заклинание: тороидный момент, уравнение Максвелла, метаматериал…

— Иван Кипа на войне и дома — Герой проекта "Звезды Победы" стал героем большого экрана — В девяноста два года бывший танкист отыскал свой орден, затерявшийся на войне. Газеты, и мы в том числе, об этом факте написали.

— Колыбельная перед разлукой — Многодетная мама из Нижнего Новгорода взяла в семью детей заключенных — Ребенок родился, и даже если его мать сидит в тюрьме, по праву высшей справедливости ему положено жить в окружении любящей семьи, купаться в Волге, носиться по лужам, кувыркаться в траве, играть с котом… В общем, детский дом не то место, где можно вырасти счастливым, считает Татьяна Фалина из Нижнего Новгорода, волонтер и многодетная мама. Год назад они с мужем взяли двух детишек, матери которых отбывают наказание в колонии.

— Ключ к коду "Родина" — Легко ли стать гражданином России тому, кто этого хочет — Светлана Пикта из Киева и Владимир Корнилов из Амстердама подали заявление на российское гражданство. Пикта по программе переселения "Соотечественники" выбрала Ярославскую область. Корнилов встал на миграционный учет в Москве. И теперь они называют себя "живыми мишенями" обновляемой концепции миграционной политики. Она до 2025 года обещает льготы для претендентов на статус россиян.

— Выкинули и забыли — В Якутии семье предложили квартиру через 12 лет после сноса дома — Мэрия Якутска 12 лет не исполняла решение суда о предоставлении семье с тремя детьми, в том числе инвалидом-колясочником, жилья взамен снесенного. А когда чиновникам об этом напомнили, они быстро нашли квартиру, в которой… невозможно жить.

— Есть моторчик! — Искусственное сердце, разработанное в Новосибирске, успешно испытано на животных — "Прибор работает бесперебойно в течение шести часов, не вызывает образования тромбов и разрушения эритроцитов", — сделали вывод сотрудники Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) имени академика Е.Н. Мешалкина после испытаний первого отечественного дискового сердца на мини-пигах.

— Свежая голова — Михаил Эскиндаров, ректор Финансового Университета при Правительстве РФ.

— Комедия положения — Рада не смогла ввести особый режим на всей территории Украины — Введением военного положения Петр Порошенко пытается избежать провальных президентских выборов, сорвать Минские соглашения и обострить ситуацию на востоке страны. Об этом "Известиям" заявили в Госдуме и Совете Федерации. В украинском парламенте считают: последние действия президента больше напоминают политический террор. Брюссель в этой ситуации должен занять объективную позицию и прекратить безоговорочную поддержку Киева, заявили "Известиям" в Европарламенте. Указ о введении военного положения на территории Украины в связи с воскресным инцидентом в Керченском проливе Петр Порошенко подписал 26 ноября.

— Хаски сброшены — Четверо суток в СИЗО принесли рэперу славу и шесть миллионов — Краснодарский суд постановил отменить арест рэпера Дмитрия Кузнецова, более известного под псевдонимом Хаски. За четверо суток в СИЗО задержанный после импровизированного уличного концерта автор хита "Бит шатает голову" успел заработать шесть миллионов. Адвокаты музыканта заявляют, что смягчить судей помогла популярность их клиента, однако эксперты уверены: в случае с неожиданным освобождением Хаски имело место проявление определенной политической воли, благодаря которой и восторжествовал здравый смысл.

— Чек на скорость — В "Черную пятницу" траты россиян выросли в 2,5 раза — Акция "Черная пятница", которая проводилась в стране с 23 по 25 ноября, прошла удачно для ритейла. По предварительным данным, суммарные продажи в эти дни составили примерно 17,4 млрд рублей, что в 2,5 раза больше аналогичного показателя 2017 года. Об этом "Известиям" сообщил президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов. По информации крупнейшего оператора фискальных данных "Платформа ОФД", средний чек в дни акции подскочил в восемь раз — до 11 тыс. рублей. Больше всего россиян интересовали бытовая техника, электроника и одежда. По словам аналитиков, в этом году онлайн-ритейлеры делали ставку на поколение селфи — молодежь, для которой привычны покупки в интернете.

— Рецепт долголетия — Президент поддержал идею надбавок для врачей — Опыт Кировской области, которая ввела дополнительные выплаты участковым врачам за снижение смертности, можно распространить и на другие регионы. Проанализировать эту практику на встрече с главой субъекта Игорем Васильевым предложил Владимир Путин. В регионе местные терапевты получают надбавку до 10 тыс. рублей за сокращение показателя смертности на участке. Этого можно добиться за счет своевременной диагностики и отправки на диспансеризацию. По словам экспертов, у врачей есть возможности влиять на статистику, но для этого надо не только вовремя выявлять заболевания, но и убеждать пациентов лечиться.

— Алгебра жизни — Мария Бутина организовала в тюрьме курсы для заключенных — Российская студентка Мария Бутина, даже находясь в американской тюрьме, не позволяет себе унывать. Обвиняемая во вмешательстве во внутренние дела США гражданка РФ начала преподавать заключенным алгебру, а также дает уроки йоги. Сама Мария изучает итальянский язык. Об этом "Известиям" рассказал отец россиянки Валерий Бутин. Он отметил, что его дочь "пытается непрерывно чем-то заниматься, чтобы не оказаться в депрессии и продолжить борьбу за справедливость". Недавно Мария "отпраздновала" в тюрьме 30-й день рождения.

— "Если ты не занимаешься нацполитикой, она займется тобой" — Глава Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов — о новой стратегии, малых народах и адаптации мигрантов — Вконце октября на заседании Совета при президенте России по межнациональным отношениям была представлена новая Стратегия государственной национальной политики, документ уже направлен на подпись главе государства. С чем связана необходимость обновления этого фундаментального документа, что изменит новый закон об адаптации мигрантов и как государство будет поддерживать малые народы? На эти и другие вопросы "Известий" ответил руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов.

— Тайна красной флешки — Для армии созданы накопители секретной информации — Минобороны ужесточает правила передачи цифровой информации. Переносить секретную документацию можно будет только на специальных флеш-накопителях, которые уже начали поступать в войска. Они едины для всех подразделений вооруженных сил. Каждое устройство имеет уникальный номер и выдается конкретному военнослужащему, который несет за него ответственность. До недавнего времени частям приходилось самостоятельно решать проблемы безопасности секретных электронных данных.

— Многолетняя выдержка — Три четверти россиян выступают за повышение минимального возраста продажи алкоголя — Большинство россиян полагают, что необходимо повысить минимальный возраст продажи алкоголя с 18 до 21 года. Это следует из опроса ВЦИОМа, с которым ознакомились "Известия". Употребление спиртного приводит к снижению работоспособности и различным болезням, отмечают респонденты. Законопроект о новых ограничениях Минздрав должен представить в 2019 году.

— Форсировать русский — В Иране растет интерес к языку Пушкина — После обострения отношений с США и укрепления сотрудничества с Россией среди граждан Ирана уверенно набирает популярность русский язык. В 2018 году конкурс на кафедрах русистики во многих местных университетах достиг 10 человек на место, рассказали "Известиям" в Ассоциации студентов исламской республики. В тегеранском филиале Россотрудничества сообщили, что количество иранцев, желающих поступить в российские вузы, ежегодно растет — самой востребованной специальностью является медицина. На кафедре русской филологии Университета Тарбиат Модаррес "Известиям" пояснили, что первый учебник по русскому языку для местных школ может появиться уже в 2021 году.

— Золотая середина — Двойную сплошную покрасят в желтый цвет — Для обозначения линий, разделяющих встречные полосы движения на трассах, нужно использовать желтую разметку. Такую рекомендацию в рамках проекта "Безопасные и качественные автодороги" региональным властям дал Минтранс. Предполагается, что желтая разметка будет видна лучше нынешней белой. Пока что выезд на встречную полосу — одна из главных причин ДТП в России.

— Не привяжут к макаронам — Карты с фиксированным набором продуктов для малоимущих не введут до 2021 года — К работе над программой продуктовых карточек для малоимущих могут вернуться не раньше 2021 года. Как сказано в письме замминистра промышленности и торговли Виктора Евтухова в Госдуму, Минпромторг остановил работу над проектом. "Известия" ознакомились с документом. В нем сказано, что денег на программу не предусмотрено в бюджете до 2021 года. Возвращаться к ней пока не планируется, отметил источник, близкий к ведомству. По данным Минтруда на 2017 год, в России живет чуть более 19 млн граждан с доходами ниже прожиточного минимума. Социальную помощь получает менее четверти из них.

— Выйдет блоком — Банки требуют обоснования переводов на тысячу рублей — Банки стали требовать от клиентов обоснований экономического смысла операций на небольшие суммы — в пределах тысячи рублей. Если граждане отказываются представить кредитной организации документы, объясняющие эти транзакции, их карту или счет могут заблокировать. С такой проблемой столкнулись клиенты Бинбанка, Тинькофф Банка и Сбербанка, рассказали "Известиям" пострадавшие. По словам экспертов, таким образом финансовые организации пытаются противостоять нелегальным схемам и мошенничеству — например, уходу предпринимателей от уплаты налогов. Впрочем, в Центробанке "Известиям" пояснили, что такая практика незаконна и граждане могут обратиться с жалобами к регулятору.

— Программисты и прагматики: 40% студентов смогут легко найти работу — Исследователи разделили молодежь на три типа — по востребованности в цифровой экономике — Самый востребованный в цифровой экономике тип студентов — прагматики. Они используют Сеть для самообразования и посвящают этому три-четыре часа в день, а профессию выбирают после серьезного анализа рынка труда. Таких студентов в вузах 40%, их больше всего ждут работодатели в России и за рубежом, показало исследование Финансового университета при правительстве РФ, с которым ознакомились "Известия". Однако "цифровой разрыв" между студентами и преподавателями приводит к тому, что учащиеся недополучают профессиональные знания.

— Жизнь как миф: за что погибают ВИЧ-диссиденты — Жертв теории медицинского заговора становится всё больше — ВИЧ-диссиденты — люди, которые отрицают существование ВИЧ и призывают инфицированных отказаться от лечения. При этом сами идеологи этого движения могут и не быть носителями вируса. В онлайн-группах, пропагандирующих идеи отрицателей в России, десятки тысяч подписчиков. Некоторые из тех, кто отказался от терапии, какое-то время могут чувствовать себя нормально, но потом их состояние ухудшается. Диссиденты умирают. Очередной такой случай недавно произошел в Екатеринбурге.

— Трамп отреагировал на инцидент в Керченском проливе — Президенту США Дональду Трампу не нравится инцидент, произошедший между кораблями России и Украины. Об этом он заявил в понедельник, 26 ноября.

— Конфликт вышел из берегов — Какие интересы России и Украины столкнулись в Керченском проливе — Российско-украинский инцидент в районе Керченского пролива побудил президента Петра Порошенко ввести в стране военное положение. О причинах и последствиях конфликта в Азовском море — в материале РБК.

— Пятничный отрыв — За "черную пятницу" — традиционную ноябрьскую распродажу — только в онлайн-магазинах россияне оставили 15 млрд руб. Общий объем скидочных покупок может составить более 52 млрд руб. В этом году основными шопоголиками были мужчины.

— Кремль вооружается бизнес-практиками — Во внутриполитическом блоке администрации президента вводятся KPI — Во внутриполитическом блоке администрации президента, который курирует Сергей Кириенко, будут введены KPI — по ним будет оцениваться успешность выполнения поставленных перед управлениями блока задач, сообщили источники РБК

— Миллиард в кассу мировой взаимопомощи — Кому Россия оказывает гуманитарную и финансовую поддержку — Более 80% от всей российской гуманитарной помощи в 2017 году было предоставлено Сирии, подсчитали эксперты РАНХиГС. При этом уже третий год подряд объем российской финансовой поддержки других стран превышает $1 млрд.

— Рынок переводов получил нулевой ориентир — Банк России утвердил тарифы для Системы быстрых платежей — Система быстрых платежей ЦБ, позволяющая гражданам переводить деньги клиенту любого банка, в первый год будет работать с нулевыми тарифами. Это позволит снизить комиссии за переводы, которые сейчас достигают 1–1,6%.

— Капитализм с электронным лицом — Власти рассматривают возможность дистанционной регистрации юридических лиц — Электронный паспорт, который россияне начнут получать с 2021 года, позволит им удаленно регистрировать юридические лица и ИП. Для этого уже в 2020 году будет создана специальная онлайн платформа.

— Розница настаивает на консервации — Ретейлеры попросили о моратории на изменение законодательства о торговле — Правительство рассмотрит вопрос о моратории на изменение закона "О торговле". Такое предложение внесли ретейлеры на первой отраслевой встрече с вице-премьером Дмитрием Козаком. Кроме того, сети хотят больше саморегулирования.

— Шашечки выходят в дамки — Правительственные эксперты проанализировали безопасность поездок на такси — Километр поездки на такси в среднем в 2,6 раза безопаснее поездки на личной машине, подсчитали в правительственном аналитическом центре. Эксперты в области дорожной безопасности считают этот вывод не совсем корректным.