МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Американский финансово-промышленный гигант United Technologies Corp. (UTC) намерен разделиться на три независимые компании, говорится в релизе UTC.

"United Technologies Corp. сегодня объявила о завершении приобретения Rockwell Collins и намерении компании отделить свои подразделения, Otis и Carrier (бывший CCS), в независимые фирмы", — сказано в сообщении. Ожидается, что разделение завершится в 2020 году.

UTC сохранит за собой сферу аэрокосмической промышленности, куда войдут подразделения Collins Aerospace Systems и Pratt & Whitney. В отдельную компанию будет выделен производитель лифтов и эскалаторов Otis, а также подразделение Climate, Controls & Security (CSS) по производству кондиционеров и оборудования систем безопасности, которое будет переименовано в Carrier.

UTC была основана в 1934 году. Штаб-квартира расположена в городе Хартфорде, штат Коннектикут. UTC занимается исследованиями, разработкой и производством высокотехнологичных продуктов в различных областях, в том числе авиационных двигателей, вертолетов, топливных элементов, лифтов и эскалаторов, строительных систем.