МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Темпы роста ВВП РФ в первом полугодии, скорее всего, замедлятся, в том числе из-за отставания мер бюджетной политики по реализации программ развития, заявил замминистра финансов РФ Владимир Колычев.

"Скорее всего, в первом полугодии может сложиться ситуация, когда темпы роста будут замедляться, после этого мы выйдем на более устойчивую траекторию", — сказал он, выступая на V Международном форуме Финансового университета.

"С точки зрения лагов воздействия бюджетной политики на темпы выпуска, скорее всего, будем наблюдать ситуацию, в которой повышение налоговой нагрузки, связанной с ростом ставки НДС, оно произойдет раньше, а раскручивание всех программ, национальных проектов, может занять несколько кварталов", — отметил Колычев.