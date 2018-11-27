МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Сервису такси Uber назначили штрафы общей суммой около 1,2 миллиона долларов регуляторы Великобритании и Нидерландов по делу об утечке данных в 2016 году, свидетельствуют заявления регуляторов.

Британское Управление уполномоченного по информации (The UK Information Commissioner's Office, ICO) наложило штраф на Uber размером 385 тысяч фунтов (около 494 тысяч долларов). Служба по защите данных Нидерландов (Dutch Data Protection Authority, DPA) назначила американской компании штраф в 600 тысяч евро (около 682 тысяч долларов). Таким образом, общая сумма составляет около 1,18 миллиона долларов.

Согласно сообщениям ICO и DPA, утечка затронула данные 2,7 миллиона пользователей и 82 тысяч водителей в Великобритании и в общей сложности 174 тысяч граждан в Нидерландах. Данные включали полные имена, адреса электронной почты и номера телефонов, а также информацию о поездках и способах оплаты.

В сентябре Uber согласилась выплатить 148 миллионов долларов 50 штатам США и федеральному округу Колумбия за сокрытие утечки данных водителей. Помимо денежной выплаты, Uber обязали сформулировать политику для обеспечения безопасности всех данных и впредь уведомлять клиентов о возможной утечке данных компании.

В ноябре 2017 года агентство Блумберг сообщило со ссылкой на компанию, что при взломе, который произошел еще в октябре 2016 года, были украдены имена, электронные адреса и номера мобильных телефонов 50 миллионов пользователей Uber по всему миру. Также в распоряжение хакеров попали личные данные 7 миллионов водителей, включая 600 тысяч номеров водительских удостоверений в США.

Компания заплатила хакерам 100 тысяч долларов, чтобы удалить похищенные данные и сохранить все в тайне. По мнению Uber, хакеры не воспользовались полученной информацией. Утечка персональных данных из компании Uber в 2016 году не затронула россиян.