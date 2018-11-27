БРЮССЕЛЬ, 27 ноя — ПРАЙМ. Еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем надеется на возможность разблокировать ситуацию с апелляционным органом Всемирной торговой организации с помощью совместных предложений Евросоюза и ряда стран-членов ВТО, о которых сообщалось накануне. Об этом Мальмстрем сказала на конференции во вторник.

"Я надеюсь, что США посмотрят на это, сядут с нами (за стол переговоров — ред.), мы сможем пройтись по предложению, и мы, надеюсь, сможем разблокировать ситуацию, потому что если у нас не будет апелляционного органа в ВТО, то это — большая проблема", — сказала она.

Накануне Евросоюз вместе с 11 странами ВТО (Австралией, Канадой, Китаем, Исландией, Индией, Кореей, Мексикой, Новой Зеландией, Норвегией, Сингапуром и Швейцарией) выдвинули ряд предложений о реформе деятельности организации для выхода из тупика в работе ее апелляционного органа.

Одно из предложений — внести изменения в правила ВТО, с тем, чтобы ответить на опасения США, ведь они более полутора лет блокировали процедуры назначения на вакантные позиции в апелляционном органе, указывая на ряд опасений, рассказал журналистам накануне чиновник ЕС. Он отметил, что было найдено пять таких опасений США и на все из них предлагает ответ совместная инициатива ряда членов ВТО. Они предлагают, в частности, определить, что апелляционный орган может превышать отведенный 90-дневный период рассмотрения спора и предоставления отчета по нему, если стороны спора согласны с этим. Кроме того, предлагается включить в правила ВТО текст, который определяет, что апелляционный орган обращается только к вопросам, необходимым для разрешения спора.