МОСКВА, 27 ноя /ПРАЙМ/. Минфин России разместил еврооблигации в объеме 1 миллиард евро с доходностью в размере 3% годовых, говорится в сообщении министерства.

Цена размещения одной облигации установлена в размере 99,221% от номинала. Ставка купонного дохода с ежегодной выплатой определена в размере 2,875% годовых, что соответствует доходности к погашению 3% годовых.

Первоначальный ориентир доходности бумаг с погашением в декабре 2025 года составлял около 3% годовых, но в ходе сбора заявок он был снижен до финального диапазона 2,875-3% годовых. Организатором выступил "ВТБ Капитал".