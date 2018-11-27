МОСКВА, 27 ноя /ПРАЙМ/. Вице-премьер РФ Дмитрий Козак во вторник провел совещание о ситуации на розничном рынке нефтепродуктов с участием независимых сетей АЗС и нефтетрейдеров, сообщил журналистам представитель вице-премьера Илья Джус.

"Козак провел совещание о текущей ситуации на розничном рынке нефтепродуктов с участием представителей независимых сетей АЗС и нефтетрейдеров", — сказал Джус. Как сообщал ранее РИА Новости глава Российского топливного союза Евгений Аркуша, эта встреча состоялась по инициативе союза.

Один из участников встречи сообщал агентству, что АЗС планировали обсудить текущие проблемы и свои предложения по стабилизации ситуации на топливном рынке, его развитию.

На встрече у Козака 31 октября Минэнерго, ФАС, нефтекомпании и независимые НПЗ согласовали меры стабилизации цен на топливном рынке, договорившись об уровне поставок нефтепродуктов в крупный и мелкий опт в фиксированных объемах и ценах. Позже Козак заявил, что ФАС и Минэнерго до конца года проверят долю независимых АЗС на региональных рынках, и в случае монопольного положения с ними тоже будет подписано соглашение по ценам. Если какая-либо компания нарушит соглашение, государство пообещало ввести заградительные экспортные пошлины на нефтепродукты.

Согласно протоколу совещания у Козака, на котором были достигнуты договоренности с компаниями, вице-премьер поручил ФНС и ФАС проводить внеплановые проверки деятельности независимых сетей автозаправок, обратив особое внимание на организации, превышающие индикативный уровень цен на топливо более чем на 4%.