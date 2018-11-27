МОСКВА, 27 ноя /ПРАЙМ/. Минсельхоз РФ к июлю 2019 года подготовит стратегию развития коневодства в России, сообщил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, слова которого приводятся в сообщении министерства.

Патрушев во вторник провел совещание по развитию коневодства. В совещании приняли участие крупнейшие конезаводчики, а также руководство министерства и представители науки.

"Минсельхоз должен являться организацией, которая будет вырабатывать политику в сфере конного дела. Нам необходимо до 1 июля 2019 года с привлечением конных ассоциаций выработать стратегию развития конного дела в России", — сказал Патрушев.

Глава Минсельхоза указал, что коневодство исторически занимает особое место в животноводческой отрасли РФ. Кроме того, последние 12 лет в стране стабильно растет поголовье лошадей, на сегодняшний день оно составляет более 1,4 миллиона голов. Однако, добавляет министерство, для дальнейшего развития отрасли, по словам участников встречи, необходимо решить ряд существующих проблем.

"Так, нужно работать над устранением законодательных барьеров, улучшением инфраструктуры ипподромов, а также возобновить участие Российской Федерации в основных международных конных организациях", — отмечает министерство. Для решения этих задач Минсельхоз предлагает конезаводчикам и конным ассоциациям объединиться в саморегулируемую организацию.

По словам Патрушева, курировать процесс создания такого СРО должно непосредственно аграрное министерство. "Глава Минсельхоза также предложил повторно провести подобное совещание в мае для обсуждения промежуточных итогов работы над стратегией и ее основных параметров. По его словам, только совместная работа ведомства и конезаводчиков будет способствовать развитию конного дела в России", — добавляется в сообщении.