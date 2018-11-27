МОСКВА, 27 ноя /ПРАЙМ/. Независимые АЗС и объединения трейдеров позитивно оценивают возможность введения разрешительного характера экспорта нефти и нефтепродуктов, сообщил РИА Новости участник совершенств у вице-премьера Дмитрия Козака.

Как ранее во вторник сообщил журналистам представитель вице-премьера Илья Джус, Козак провел совещание о ситуации на розничном рынке нефтепродуктов с участием независимых сетей АЗС и нефтетрейдеров.

"Представители независимых АЗС и объединений трейдеров позитивно оценивают возможность введения разрешительного характера экспорта нефти и нефтепродуктов как меры для гарантированного насыщения внутреннего рынка нефтепродуктов", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что львиная доля трейдеров сосредоточена на работе на внутреннем рынке, как раз в сегменте независимых АЗС. "Разрешение экспорта только для производителей глобально не затронет их бизнес", — сказал источник.

Вице-премьер Козак по итогам совещания с нефтекомпаниями в конце октября поручил проработать возможность запрета экспорта из страны нефти и нефтепродуктов для компаний, не являющихся их производителями.