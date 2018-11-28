МОСКВА, 28 ноя /ПРАЙМ/. Перспективы цифровизации предприятий в различных секторах российской экономики обсудят на ежегодном IT-форуме RUSSOFT Leadership Forum, который пройдет 28-30 ноября в Санкт-Петербурге, говорится в сообщении ассоциации производителей программного обеспечения "Руссофт".

В мероприятии примут участие как чиновники, так и представители крупных российских компаний. Так, в программе заявлены представители Минкомсвязи, Госдумы, "Ростелекома", ВШЭ, ABBYY, "Лаборатории Касперского", ВЭБа, Сбербанка и многие другие.

Представители бизнеса расскажут о том, как они внедряют технологии в деятельность своих компаний, а также о перспективах цифровой трансформации для развития бизнеса, городской инфраструктуры и страны в целом, отмечает организатор форума "Руссофт".

Согласно программе, откроет форум подписание соглашения о сотрудничестве между правительством Санкт-Петербурга и "Руссофтом". Стороны договорятся, в частности, о создании благоприятных условий для развития IT-индустрии в Северной столице, развитии IT-кадров и реализации совместных проектов для внедрения технологий "умного города".

После подписания пройдут сессии, на которых будут обсуждаться наиболее эффективные способы решения традиционных бизнес-задач с помощью цифровой трансформации, перспективы "умного города", кибербезопасность, вопросы подготовки IT-кадров, финансовые технологии.

Некоммерческое партнерство "Руссофт" — объединение ведущих компаний-разработчиков программного обеспечения в России, Белоруссии и на Украине. Партнерство под названием "Форт-Росс" было основано в 1999 году, в 2004 году организация изменила свое название на "Руссофт". Сегодня в "Руссофт" входят более 130 компаний разработчиков ПО. Центральный офис ассоциации находится в Санкт-Петербурге.