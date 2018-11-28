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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— От частного сердца — 28 ноября на совещании у президента Владимира Путина с правительством будут обсуждены частные инвестиции в нацпроекты. К совещанию рабочая группа администрации президента, правительства и РСПП подготовила список из почти тысячи инвестпроектов на общую сумму возможных инвестиций 80,7 трлн руб.

— Правительству подкинули угля — Как стало известно "Ъ", в рамках "списка Белоусова" может быть возобновлен портовый мегапроект в Арктике – если правительство даст на него почти 200 млрд руб. Речь идет о порте Индига в Ненецком АО, который планировался для экспорта сжиженного газа, но от идеи отказались, так как "Роснефть" не получила лицензию. Теперь порт ориентируют на экспорт до 50 млн тонн угля, инвесторами проекта стоимостью 258 млрд руб. могут стать "Кузбассразрезуголь", СУЭК Андрея Мельниченко и AEON Романа Троценко.

— Разбор проливов — После морского инцидента Россия и Украина ведут судебные баталии. В среду, 28 ноября, утром вступает в силу одобренное Верховной радой Украины решение о введении военного положения в десяти областях страны сроком на 30 дней. Первые последствия нового режима на российско-украинской границе ощутили еще во вторник: только за один день в двух аэропортах Киева въехать на территорию Украины не смогли более 70 россиян.

— Украина списала ВТБ — Украинский дочерний банк ВТБ не справился с кризисом ликвидности, возникшим из-за ареста активов в начале ноября. Нацбанк Украины (НБУ) объявил о введении в нем временной администрации. Это означает конец истории ВТБ в стране, но российский госбанк не намерен оставлять ее без последствий.

— Согласно букве обмана — Банкиры заговорили о новой схеме вывода похищенных хакерами средств, когда деньги снимаются по легальным исполнительным листам судебными приставами по ранее признанным долгам за оплату юридических услуг. В такой ситуации отказать в переводе даже краденых денег банки не могут, чем и пользуются злоумышленники.

— ЕАЭС изучает правила деления — Белоруссия вновь настаивает на пересмотре нормативов распределения между странами ЕАЭС сумм ввозных таможенных пошлин — этот вопрос вчера поднял президент республики Александр Лукашенко на встрече с главами правительств "пятерки" на заседании межправсовета союза, однако договориться они не смогли.

— Экологический сбор превращается в налог — Законопроект Минфина о систематизации неналоговых платежей пополнился главой о налоге на утилизацию товаров и упаковки. Это вызвало шквал негодования бизнеса, у которого в рамках реформы управления отходами был выбор — платить экологический сбор или самостоятельно собирать и утилизировать создаваемые им отходы. Обращения против инициативы Минфина, по данным "Ъ", готовят в РСПП, ТПП, "Деловой России", КСИИ и даже Совете федерации.

— Российский бизнес надеется на китайский — Подавляющее большинство российских руководителей (88%) считают, что заниматься бизнесом в России "сложно", почти каждый третий из них заявляет, что "очень сложно" (30%), и только 10% полагают, что это "скорее легко". Таковы итоги опроса 1 тыс. руководителей крупного, среднего и малого бизнеса, проведенного в сентябре—ноябре 2018 года PwC и НАФИ.

— Наградость-то какая — 27 ноября президент России Владимир Путин в Кремле вручил государственные награды заслужившим это людям. Заслуживший написать про это специальный корреспондент "Ъ" Андрей Колесников обращает внимание на то, что до сих пор президент России, вручая награды, не предупреждал собравшихся, а в их лице и всю страну, что всех их и нас ждут гораздо большие трудности, чем раньше.

— Ингушского оппозиционера приговорили к ходатайству об УДО — Магасский городской суд Ингушетии признал ингушского оппозиционера Магомеда Хазбиева виновным в экстремизме и незаконном хранении оружия и приговорил его к 2 годам 11 месяцам колонии-поселения, а также штрафу в размере 50 тыс. руб. Суд зачел каждый день, проведенный правозащитником в СИЗО, за два дня наказания, поэтому Магомед Хазбиев после вступления приговора в силу может подать ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО).

— Провинившихся судей отправляют в Москву — Пленум Верховного суда РФ (ВС) 27 ноября решил внести в Госдуму проект поправок к законодательству, увеличивающих полномочия Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС). ВККС от региональных коллегий планируется передать все полномочия по согласованию уголовного преследования судей, а также возможность изменять "дисциплинарные" решения ККС субъектов РФ.

— У избирательного кодекса появится куратор — На заседании Центризбиркома (ЦИК) 28 ноября будет создан научно-экспертный совет, в который планируется включить около 70 человек. Он может быть привлечен к разработке Избирательного кодекса. Кураторством совета, по словам собеседников "Ъ", будет заниматься член ЦИКа, бывший референт государственно-правового управления президента РФ Евгения Орлова.

— Мособлсуду нашли председателя в Верховном — Вчера Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) рекомендовала кандидатов на должности председателей судов Московской и Нижегородской областей, Якутии и Хабаровского края. При этом ВККС прекратила производство по заявке Романа Батршина, претендовавшего на место руководителя Смоленского облсуда.

— Генетик нарушил законы природы и КНР — Автор китайских "экспериментальных генно-модифицированных близнецов" Хэ Цзянькуй может быть отдан под суд. Национальная комиссия по здравоохранению Китая заявила, что тщательным образом проверит законность его действий. Представители Южного университета науки и технологий Шэньчжэня (ЮУНТ), где он работал, заявили, что ничего не знали об экспериментах с геномом человека.

— Средства кабинетной информации — Госорганы и госкомпании начали объявлять конкурсы на поставку периодических изданий в следующем году. Больше всего на чтение газет и журналов готовы тратить в управделами президента (УДП): 12,1 млн руб. Кому именно предназначена пресса, УДП теперь не указывает.

— Покой министрам только снится — Глава МИД РФ Сергей Лавров 27 ноября посетил Францию, где встретился со своим коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом. После переговоров была запланирована пресс-конференция, но она едва не сорвалась: узнав, что у трех российских телеканалов возникли проблемы с проходом на мероприятие, господин Лавров отказался выходить в зал.

— Рыбу прибивает к берегу — Свободная добыча рыбы на судне, отремонтированном на иностранной верфи, может стать невозможной. Такие суда Минсельхоз хочет обязать проходить таможенное декларирование, в противном случае лишая их прав на вылов. Рыбодобытчики сетуют, что ремонт в России зачастую нереален, а инициатива министерства грозит простоем десятков судов и упущенной выгодой до 15 млрд руб.

— Ozon.ru готовит новые акции — Онлайн-ритейлер Ozon.ru планирует привлечь крупные инвестиции в развитие логистики и IT. По информации "Ъ", компания рассчитывает более чем на $200 млн в ходе инвестраунда, участие в котором в 2019 году могут принять в том числе действующие акционеры, включая Baring Vostok и структуры АФК "Система".

— Автопром не хочет менять правила — Как выяснил "Ъ", российский автопром попросил первого вице-премьера Антона Силуанова вмешаться в процесс обсуждения реформы господдержки промышленности, которое до сих пор шло на уровне вице-премьера Дмитрия Козака. Источники "Ъ" в правительстве поясняют, что входным билетом в господдержку для компаний станет обещание к 2024 году нарастить продажи на экспорт до обещанного уровня, а субсидии перестанут быть целевыми.

— Хрупкая репутация — Елизавета Макарова о блокировке постов в Facebook и Instagram. На днях "Ъ" рассказал об одном из первых заметных случаев применения закона о борьбе с клеветой в интернете, вступившего в силу еще в апреле 2018 года. Тушинский районный суд Москвы удовлетворил иск казахстанского предпринимателя Кенеса Ракишева о защите чести, достоинства и деловой репутации против четырех десятков площадок, в числе которых были как ресурсы, традиционно публикующие заказные материалы, так и популярные социальные сети Facebook и Instagram.

— Азов Минфину не помеха — После восьмимесячного перерыва Минфин вновь вышел на рынок внешних заимствований. Вчера министерство провело размещение еврооблигаций на €1 млрд. Спрос лишь немного превысил предложение, поэтому размещение прошло по верхней границе ценового диапазона. Однако риски повышения в декабре ставки ФРС США, а также расширения антироссийских санкций вынудили Минфин воспользоваться окном, открывшимся после успешного размещения "Газпрома".

— Коллектор не по названию — Владельцы коллекторских агентств нашли способ быстро вернуться к ведению бизнеса в случае исключения компании из госреестра Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Собственники исключаемой компании оперативно регистрируют новую, закон о взыскании долгов физлиц (230-ФЗ) это не запрещает. Однако эксперты указывают, что механизм может быть использован для возврата на рынок злостных нарушителей.

— Трейдинг без права передачи — Федеральная антимонопольная служба (ФАС) готовит поправки к законодательству, которые позволят лицензированным участникам рынка форекс самостоятельно, без привлечения сторонних компаний, обучать клиентов. Сейчас в силу закона они не вправе совмещать основную деятельность с любой другой. Участники рынка считают, что это поможет оградить клиентов от услуг некачественных или мошеннических учебных центров, которые вовлекают граждан в работу с нелицензированными офшорными форекс-"кухнями".

— Украина списала ВТБ — Украинский дочерний банк ВТБ не справился с кризисом ликвидности, возникшим из-за ареста активов в начале ноября. Нацбанк Украины (НБУ) объявил о введении в нем временной администрации. Это означает конец истории ВТБ в стране, но российский госбанк не намерен оставлять ее без последствий. Группа обвинила Киев в рейдерстве и пригрозила взыскать убытки с президента Украины Петра Порошенко.

— НЛМК продолжит отход от энергорынка — По данным "Ъ", НЛМК Владимира Лисина намерен более чем в полтора раза увеличить мощность собственной генерации, построив на липецкой площадке ТЭЦ на вторичном топливном газе (отходы металлургического производства). Проект может быть включен в "список Белоусова", а инвестор получит льготы по налогу на имущество.

— В "списке Белоусова" появились линии — Рабочая группа по содействию реализации новых инвестпроектов компаний из "списка Белоусова" рассмотрит целый ряд инициатив, связанных с высокими технологиями. Среди них — создание линии транзита трафика между Европой и Азией за 13,1 млрд руб., а также разработка и внедрение отечественных информационных систем для промышленности за 23,2 млрд руб.

— "ВТБ Капитал" вышел из фитнес-клуба — В составе владельцев "Русской фитнес группы" (РФГ), управляющей крупнейшей в стране сетью фитнес-клубов World Class, произошли изменения. "ВТБ Капитал" продал 22,5% компании консорциуму инвесторов с участием Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и эмиратской Mubadala Investment Company. Эту долю структура госбанка приобрела в 2014 году, заплатив за нее $19,3 млн.

— "Роснефть" вернулась на биржу — "Роснефть", полторы недели назад прекратившая торги топливом на бирже, 27 ноября восстановила продажи. Компания была недовольна "засильем" трейдеров на СПбМТСБ, теперь биржа разработала предложения по ужесточению требований к их работе. Кроме того, по мнению источников "Ъ", на решение "Роснефти" могло повлиять и то, что компания нуждается в биржевом канале продаж, поскольку не может реализовать свой товар только на собственных АЗС.

— Операторы развернулись в интернете вещей — Российские операторы связи по итогам первого полугодия 2018 года заработали на проектах в области интернета вещей около 5,9 млрд руб., при этом 80% подключенных сим-карт поделили МТС и "МегаФон". В ближайшие годы операторы ждут от этого рынка роста на 18–25% ежегодно и делают ставку на стандарт NB-IoT, стоимость подключения к которому, как ожидается, будет снижаться.

— "Золотой Вавилон" не усвоил "Азбуку фермы" — После затеянной Fort Group реконцепции ТЦ "Золотой Вавилон Ростокино" его решил покинуть крупный арендатор — открывшийся всего год назад гастромаркет "Азбука фермы". За это время оператор площадки смог вернуть всего четверть своих инвестиций. В выходные гастромаркет по собственным оценкам генерирует 10% трафика "Золотого Вавилона".

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Некогда самые популярные самолеты — семейство "Ту" — почти не возят пассажиров — Прекратили полеты пять Ту-204 Red Wings, на всю Россию регулярными перевозками занято по одному Ту-134 и Ту-154 из парка "Алросы". Она была единственным авиаперевозчиком в России, использовавшим этот тип судов на регулярных рейсах. В парке у Red Wings также 11 Airbus320/321.

— Конституционный суд заслушал вайнахов — Спор о границе Чечни с Ингушетией выходит на финишную прямую. В Конституционном суде России во вторник прошли публичные слушания по обращению главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова, который попросил проверить сентябрьское соглашение о границе между Ингушетией и Чечней и ингушский закон о ратификации этого договора.

— Врио губернаторов начали исполнять еще не принятый закон — Они делегируют в Совет Федерации своих предшественников. Врио губернатора Курской области Роман Старовойт во вторник назначил своим представителем в Совете Федерации экс-руководителя региона Александра Михайлова. Это уже второй бывший губернатор, делегированный в верхнюю палату своим преемником: ранее врио липецкого губернатора Игорь Артамонов назначил сенатором Олега Королева.

— Вину за инцидент в Черном море на Западе возлагают на Москву — И опасаются дальнейшей эскалации конфликта. Верховная рада в понедельник вечером одобрила указ президента Украины Петра Порошенко о введении военного положения в стране. Закон вступит в силу в среду, 28 ноября, после публикации в официальном издании "Голос Украины", сообщила руководитель комитета Верховной рады по информационной политике, замруководителя фракции "Народный фронт" Виктория Сюмар.

— Верховный суд разрешил гражданам следить за детьми и животными — Верховный суд России обсудил во вторник проект постановления пленума суда, в котором разъясняются вопросы правоприменительной практики по семи статьям Уголовного кодекса о преступлениях, затрагивающих конституционные права и свободы человека и гражданина. Среди прочего судьи разъяснили и порядок применения ст. 138.1, наказывающей за незаконный оборот специальных технических средств для негласного получения информации.

— Минфин впервые за пять лет размещает облигации в евро — Последний раз Минфин предлагал инвесторам еврооблигации, номинированные в евро, в 2013 г. А спустя пять лет, 27 ноября, неожиданно открыл книгу заявок на размещение таких еврооблигаций с погашением в 2025 г. Об этом во вторник вечером сообщил сам Минфин. Организатором сделки выступил "ВТБ капитал".

— Франция и Германия помогут Ирану обойти санкции США — Франция и Германия объединили усилия, чтобы воплотить в жизнь европейский план создания механизма для поддержки торговли с Ираном, говорят высокопоставленные дипломаты. Париж и Берлин пытаются помочь Тегерану обойти санкции США, которые запрещают любым компаниям вести бизнес с Ираном. Они делают это, чтобы спасти подписанное в 2015 г. международное соглашение о ядерной программе Ирана, из которого США вышли в мае.

— Черные дыры в космической бухгалтерии — Обнаружение надзорными органами черных дыр в деятельности "Роскосмоса" может отражать не только накопившиеся проблемы отрасли, но и стремление нового руководства госкорпорации продемонстрировать трудности, которые ему придется преодолевать. Это вряд ли существенно улучшит восприятие ситуации в космической сфере, если не прекратятся неудачи с запусками ракет-носителей.

— Зачем встречаться Путину и Трампу — Вице-президент Фонда Карнеги Эндрю Вайс о перспективах сделать контакты двух президентов менее токсичными. Отношения России и США находятся близко к самой нижней точке со времен Карибского кризиса. И без того глубокие противоречия между двумя странами особенно обострились после аннексии Крыма и войн на востоке Украины и в Сирии.

— Куда ведет милитаристский инфантилизм — Потеря страха войны обществом тем опаснее, что происходит в отсутствие антивоенного движения. Вежливые люди пошли на таран, отбросив политес. Произошел военный каминг-аут. Гибридная война то ли становится все более гибридной в разнообразии методов, то ли – все более классической, в жанре настоящих боестолкновений.

— Председатель правления "Сибур холдинга": "Справедливую оценку "Сибуру" пусть дает рынок" — Дмитрий Конов – о готовности к IPO, цифровизации, акционерах под санкциями и "побочном эффекте" налогового маневра. Наступающий 2019 год станет, видимо, знаковым в истории "Сибура". Во-первых, компания вышла на финишную прямую со своим мегапроектом "Запсибнефтехим".

— Совладельцами фитнес-клубов World Class стали РФПИ и арабский Mubadala — Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) вместе с фондом из ОАЭ Mubadala купили у структур ВТБ 22,5% Russian Fitness Group (RFG), владеющей фитнес-клубами World Class. Об этом "Ведомостям" рассказали представитель РФПИ, RFG, а также близкий к Mubadala человек и подтвердил представитель ВТБ.

— Этот год стал самым неудачным для инвесторов с начала ХХ века — Редкое синхронное снижение стоимости акций, облигаций, нефти и других видов сырья беспокоит инвесторов и делает нынешний год одним из самых неудачных за долгое время. Это может предвещать ухудшение ситуации на рынках в ближайшие годы.

— "Роснефть" возобновила продажи топлива на бирже — Госкомпания "Роснефть" во вторник возобновила торги на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ), рассказали "Ведомостям" два участника торгов. Представитель биржи не ответил на вопросы "Ведомостей", а представитель "Роснефти" Михаил Леонтьев прокомментировал ситуацию так: "А "Роснефть" никогда и не уходила с биржи".

— "Дом.РФ" купил жилой корпус у компании, созданной Аркадием Ротенбергом — Госкомпания "Дом.РФ" (бывшее Агентство по ипотечному жилищному кредитованию) стала владельцем корпуса в строящемся на ул. Берзарина жилом комплексе "Октябрьское Поле". Об этом "Ведомостям" рассказали два топ-менеджера риэлторских компаний, работавших с объектом.

— Российская ОВК выиграла тендер Deutsche Bahn — Объединенная вагонная компания (ОВК) победила в тендере крупнейшего европейского железнодорожного оператора – Deutsche Bahn (DB) на поставку сочлененных фитинговых платформ Sggrs80, сообщила российская компания. В первом полугодии 2020 г. ОВК поставит 130 вагонов, их произведет завод в Тихвине.

— Почему малому IT-бизнесу сегодня проще участвовать в госзакупках — По данным опроса 2566 малых и средних компаний, проведенного Magram Market Research, если в 2016 г. в тендерах участвовало 16% респондентов, то в 2018 г. – уже 28%. Доля тех, кто считает закупки фальсифицированными, уменьшилась более чем в 2 раза – с 22% в 2015 г. до 10% в 2018 г.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Признания украинских моряков — ФСБ опубликовала видео допроса украинцев, задержанных во время провокации в Керченском проливе. Один из них признался, что Киев дал приказ отряду кораблей не отвечать на запросы пограничников РФ и не останавливаться.

— Есть только клик — Четыре региона России с нового года запустят у себя специальный налоговый режим для самозанятых. Пакет законов подписал Владимир Путин. Эксперимент продлится до 2029 года.

— Ружье на вырост — В Госдуму поступили законодательные инициативы в сфере оборота гражданского оружия. Так, вице-спикер ГД Ирина Яровая предложила требовать от претендента на оружие характеристику с места учебы или работы, а также справку о доходах.

— Жучок без посадки — Верховный суд предложил не наказывать людей, купивших "шпионские" гаджеты случайно или для личной безопасности. Раньше под уголовную статью могли попасть покупатели GPS-трекера для автомобиля: некоторые приборы записывают разговоры в салоне.

— Вместе дешевле — Первые новогодние акции от застройщиков начались в конце ноября. Максимальный размер дисконта, который можно будет получить на покупку квартиры, составит 25 процентов. "РГ" рассказывает, к каким скидкам стоит относиться к осторожностью.

— Медальный ряд — Владимир Путин вручил в Кремле госнаграды выдающимся россиянам. "Все вы благодаря труду, таланту добились высот в профессии и, что крайне важно, вдохновляете других увлеченностью своим делом", — подчеркнул президент.

— Возврат товаров — На прошлой неделе Совет Федерации одобрил принятый ранее Государственной Думой закон, который устанавливает запрет на возврат поставщикам некоторых видов продовольственных товаров, не проданных по истечении определенного срока. Он создает дополнительные меры защиты отечественных производителей и потребителей.

— Локомотив науки — Россия не будет экономить на науке, заявил президент Владимир Путин. "Нужно сделать так, чтобы огромные средства принесли отдачу", — отметил он, выступая на заседании Совета по науке и образованию.

— Движение без барьеров — Страны ЕАЭС рассчитывают до конца года ратифицировать соглашение о маркировке товаров и получить механизм против серых схем в торговле. В этом году торговля внутри союза выросла на 13-14%, отметил на встрече в Минске Дмитрий Медведев.

— Кого испугался Порошенко — Президент Украины потерпел одно из самых болезненных поражений в карьере. Хотя Рада и проголосовала за введение военного положения, то, в каком виде был принят документ, ясно продемонстрировало истинный политический вес Порошенко.

— Игра в войну — Инцидент в Керченском проливе вызвал быстрое обострение ситуации между Россией и Украиной, а также попытку распространить напряженность за пределы двусторонних отношений. Последнее, кажется, не очень удалось, рассуждает главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов.

— Режим ужимания — Рост российской экономики по итогам 2018 года не впишется в прогноз правительства, он будет меньше минимум на 0,2 процентных пункта. Такое мнение выразили в Счетной палате.

— Увольнять сразу не стоит — Пленум Верховного суда России рассмотрел пакет законопроектов, вносящих изменения в систему наказания судей. Так, упрощается процедура возбуждения уголовных дел против них. При этом гарантии неприкосновенности судей не снижаются.

— Доверяй и проверяй — Появление в России института доверенных лиц вызвало опасения экспертов. По мнению юристов, законопроект ФАС об этом не дает однозначной трактовки многих моментов. Бизнес боится, что вырастут расходы и возникнет угроза утечки данных.

— Забурились — 22 буровые установки стали "яблоком раздора" между "Нафтагаз-Бурение" и экс-владельцем нефтесервисной компании "Ру-энерджи групп" Азадом Бабаевым. Последний считает, что ранее его фирма стала жертвой рейдерского захвата, а буровые, реальной стоимостью в миллиарды, проданы на торгах за малые деньги. Прошедший на днях в Салехарде суд, на котором оспаривалась легитимность торгов по продаже буровых, оставил все как есть.

— Килограмм подменили — Cверхчистый изотоп кремния в интересах мировой науки и метрологии создан в "Росатоме". Париж — Берлин — Нижний Новгород — Зеленогорск… Такая цепочка выстраивается во времени и пространстве, когда начинаешь анализировать новость "об отмене килограмма", которая пришла недавно с берегов Сены и была по-разному истолкована в СМИ.

— Давление, сон, настроение — Мониторинг здоровья населения власти будут проводить не раз в пять лет, как сейчас, а раз в год. У людей будут спрашивать, как часто и каких врачей посещают, имеют ли вредные привычки и избыточный вес, занимаются ли спортом.

— Почему бы и Net — В Москве с декабря начнут испытывать беспилотные автомобили. Опрошенные "РГ" аналитики уверены: нормальные дороги для этих машин в столице есть. Правда, в часы пик беспилотники испытывать пока рано.

— Иск за "дочку" — ВТБ может подать иск к президенту Украины Петру Порошенко из-за сложной ситуации, в которой оказалась работающая в республике дочерняя структура российской банковской группы — VTB Bank.

— Добавят грязи — Утверждена Стратегия развития санаторно-курортного комплекса РФ. В 123 государственных санаторно-курортных организациях износ зданий составляет более 80 процентов, говорится в документе. Такие объекты будут реконструированы.

— Счет пошел на тысячи — Банк России не подтвердил информацию о том, что кредитные организации начали блокировать денежные переводы на небольшие суммы. Также ЦБ объяснил, по каким основаниям все-таки возможна заморозка платежей.

— Адмиралы вышли в серию — Новейший фрегат "Адмирал флота Касатонов" готовится выйти в начале декабря на первый этап заводских ходовых испытаний. Сейчас команда "Северной верфи" и экипаж завершают последние приготовления к выходу корабля в море.

— Сеть говорит и показывает — Российские пользователи смогут общаться через 5G с 2020 года. Основная доля мобильного трафика придется на видеоконтент. Кроме того, на сетях 5G будут развиваться сервисы передачи голограмм.

— Как сыр в масле — Сельхозпредприятия и фермеры получат господдержку в рамках нового федерального проекта "Поддержка фермерства и коопераций". Об этом сообщила замминистра сельского хозяйства Оксана Лут на пятом Международном агропромышленном молочном форуме.

— Выдержка цен — В России "черная пятница" прошла относительно спокойно. Эксперты отмечают, что покупатели уже привыкли к акции. Самыми популярными категориями товаров в "черную пятницу" в этом году стали электроника, бытовая техника, украшения и подарки, спорт и отдых.

— Электрик всегда звонит дважды — Москвичам стали поступать письма с требованием заменить электросчетчики, у которых еще не истек интервал между поверками. При этом в "Мосэнергосбыты" отметили, что горожане столкнулись с "черными электриками".

— НДС на дно не тянет — Чрезмерное давление государства на бизнес предприниматели считают главной проблемой, мешающей их работе, показал опрос руководителей российских компаний, проведенный компанией PwC совместно с аналитическим центром НАФИ.

— Готовил взрыв — Коллегия по военным делам Верховного суда РФ рассмотрела жалобу на приговор осужденного за подготовку теракта в торговом центре в Новочеркасске Ростовской области Максима Мартынова. Приговор, 11 лет колонии строгого режима, признан законным. Апелляционная жалоба отклонена.

— Со стволом — мимо очереди — Подмосковные полицейские задержали 53-летнего москвича, который требовал вернуть ему ошибочно, по его словам, списанные за проезд по платной трассе средства. При этом в качестве главного аргумента мужчина принес с собой и предъявил не выписку с банковской карты, а помповое ружье.

— Европе надо подумать — Жители ЕС смотрят на украинский и ему подобные кризисы сквозь "розовые очки". Они уверены, что эти события их не затронут. Жители Старого света перестали бояться войны, считают участники Европейского русского форума.

— Суверенитет стоит уважать — Российская делегация выразила сожаление, что на площадке Совета Безопасности ООН не удалось конструктивно обсудить кризисную ситуацию вокруг Керченского пролива. Запрошенная Москвой повестка экстренного заседания Совбеза была заблокирована США и еще шестью странами, после чего первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский покинул зал.

— Мюллер теряет свидетеля — Роберт Мюллер, специальный прокурор, занимающийся расследованием так называемого "российского следа" в предвыборной кампании Дональда Трампа, предъявил обвинения во лжи Полу Манафорту, бывшему главе избирательной кампании нынешнего главы Белого дома.

— Взяли писателя — Бенедикт Куэннеди, высокопоставленный чиновник сената Франции, был арестован 25 ноября французскими спецслужбами по подозрению в шпионаже в пользу КНДР, сообщает AFP.

— Бросили "коктейль" — На главу Верховного суда Кореи совершено нападение. На машину, в которой находился глава Верховного суда (ВС) Южной Кореи Ким Мён Су, было совершено нападение. Пожилой человек бросил "коктейль Молотова".

— Золото за великана — Жители Дагестана Шахсалан и Руслан Исаевы завоевали золотую медаль на чемпионате мира по кондитерскому искусству в Люксембурге. Их полутораметровый сладкий великан победил в номинации "Лучшая композиция из мастики".

— Умножили на четыре — Группа предпринимателей Псковской области обратилась к региональному бизнес-омбудсмену с жалобой на тарифы городской ветеринарной станции. За год оформление документов на продажу фермерской продукции, в частности молока, подорожало в четыре раза. Владельцы небольших ферм терпят убытки.

— Сто тысяч на пеленки — В Пензенской области с нового года будут выплачивать сто тысяч рублей при рождении первого ребенка молодым мамам в возрасте не старше 24 лет. Законопроект о региональном семейном капитале в первом чтении утвердило Законодательное собрание. Возрастной ценз выбран не случайно. Так региональные власти надеются преломить сложившуюся демографическую ситуацию.

— Доктор-премия — В Махачкале выявлены новые факты преступной деятельности главврача "Городской клинической больницы N 1" Меджида Алиева. Как выявила проверка прокуратуры, руководитель больницы совместно со своим заместителем и бухгалтером похитил лекарства на сумму более трех миллионов рублей.

— Дурной вкус — В Волгоградской области мировой судья признал коммерческую организацию виновной в дискриминации по возрастному принципу. Дело в том, что в кафе быстрого питания в городе Жирновске не взяли на работу 33-летнюю повариху. Причиной отказа стал "преклонный" возраст… соискательницы.

— Поляну закрыли — Мэр Якутска отменила контракты на проведение двух банкетов стоимостью более 1,1 миллиона рублей и пообещала в ближайшее время уволить чиновника, организовавшего эту закупку за счет муниципального бюджета. Руководитель управления делами администрации города уже написал заявление об уходе по собственному желанию.

— Печать теряет место — Киоски с печатной прессой стремительно исчезают с городских улиц. И не только потому, что у горожан растет интерес к новостям из интернета. Как показывает расследование "РГ", решающую роль в сокращении мест распространения прессы сыграл административный ресурс.

— Успехи в наличной жизни — Банки в ноябре начали предлагать клиентам сезонные предновогодние вклады с более выгодными условиями. Эксперты объясняют это тем, что к праздникам повышается покупательская активность граждан, у многих появляются свободные деньги после получения премий.

— Подарок в кредит — В декабре количество выданных россиянам потребительских кредитов увеличится на 5-7 процентов. Это связано со стремлением банков воспользоваться повышением спроса и увеличить число заемщиков за счет привлекательных условий.

— Дом на одну ночь — Цены на аренду загородных домов в Новый год снизились на 4,5%. К такому выводу пришли эксперты. "РГ" выяснила, где и за сколько можно снять коттедж для большой компании.

— Брак по расчетам — ФНС предупредила о появлении фальшивых интернет-сайтов для уплаты задолженностей по налогам. Мошенники предоставляют неверные сведения о наличии долгов и берут за свои "услуги" огромную комиссию.

— Когда Марс тряхнет?— Американский космический аппарат InSight, преодолев около 480 миллионов километров, достиг Марса. Посадочный зонд уже успел отправить на Землю первые снимки. В планах ученых "заглянуть" внутрь планеты.

— СИЗО в зачет — Мосгорсуд признал законным приговор лидеру секты "бога Кузи" Андрею Попову, осужденному на пять лет колонии за избиение адептов и мошенничество. В то же время приговор был изменен в меньшую сторону, поскольку осужденному зачли время нахождения в СИЗО.

— Ручеек эмиграции — Река желающих выехать за границу россиян, судя по данным исследовательского холдинга Ромир, превратилась в ручеек. Только 12 процентов россиян сегодня задумываются о том, чтобы покинуть родину и обосноваться на постоянном жительстве в другой стране. Для сравнения, шесть лет назад таких было 64 процента.

— На заре ты ее разбуди — Регионы Центральной России вступают в период самых коротких дней в году. Как рассказал "Российской газете" научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, если сейчас продолжительность светового дня составляет почти восемь часов, то через месяц она уменьшится на час.

— Правильный партнер — Американские биологи опровергли устоявшееся представление, что в генах записан срок нашей жизни. Оказывается, их роль не превышает семи процентов. И гораздо больше на продолжительность жизни влияет выбор партнера.

— Кара небесная?— Кара на города Содом и Гоморра пришла с неба. Сообщение об этом обошло многие зарубежные и отечественные СМИ. Поводом стало выступление американского археолога Филиппа Сильвии на международной научной конференции. Он заявил, что обнаружены следы гигантского взрыва над Иорданией.

— Уточнили Нобеля — Открыто новое состояние вещества. Чтобы найти новое объяснение для общепринятого в научном мире постулата, а тем более удостоенного Нобелевской премии, нужна по-настоящему прорывная разработка. Это удалось международной группе ученых из НИТУ "МИСиС", Уральского отделения РАН, Университета Тель-Авива, немецкого Университета Байройта и шведского Линчёпингского университета.

— Неизвестный Александров — В серии "Жизнь замечательных людей" вышла книга "Анатолий Александров". В ней рассказывается не только про выдающегося ученого, многолетнего президента Академии наук. По сути, это "история атома" в нашей стране.

— Свежая голова — Дмитрий Беляков, фельдшер, председатель независимого профсоюза работников "Скорой помощи". Мониторинг состояния здоровья населения — наверное, дело нужное и важное. Не просто же так Дмитрий Медведев подписал соответствующее постановление.

ИЗВЕСТИЯ

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— Обогащение Ираном — Россия участвует в разработке европейского аналога SWIFT. Об этом "Известиям" рассказали в пресс-службе Еврокомиссии. В создании нового механизма принимают и другие участники "ядерной сделки" — КНР, Великобритания, Франция и Германия.

— Только не у дачи — Административная реформа в регионе встретила сопротивление граждан — они опасаются начала массовой застройки в старых поселках. Один из старейших городов Подмосковья может потерять свой статус. По итогам публичных слушаний, которые должны пройти 28 ноября, в создаваемый властями Одинцовский городской округ планируют включить Звенигород и его окрестности. Из плюсов, транслируемых чиновниками подмосковного правительства, — сокращение аппарата на местах.

— Сдвиг по базе — Власти Украины готовят очередную провокацию в адрес России. Киев пытается убедить США в необходимости создания военной базы на своей территории, сообщили "Известиям" два источника в правящих кругах страны. Информацию подтвердил и депутат от "Блока Петра Порошенко" Иван Винник. Парламентарий подчеркнул, что американское присутствие сможет обеспечить безопасность Украины. После инцидента в Керченском проливе частота обращений киевских властей за помощью к заокеанским партнерам выросла кратно, однако давать официальных обещаний Украине пока никто не собирается.

— С морем пополам — Военное положение (ВП), введенное на части территории Украины после провокации в Керченском проливе, фактически лишает половину населения страны гражданских прав. Оно позволит Киеву отсечь от предстоящих выборов жителей наиболее оппозиционно настроенных регионов. В Верховной раде отмечают, что Петр Порошенко получил право продлевать ВП на неограниченный срок. А ряд украинских политиков уверен: даже 30 дней будет достаточно, чтобы уничтожить свободу слова и бизнес, лояльный к оппозиции.

— Наука с добавленной стоимостью — Владимир Путин призвал министерства не "тупо осваивать" средства на научные исследования, а обеспечивать конкретные результаты в интересах экономики всей страны. Об этом президент заявил на заседании Совета по науке и образованию. Он назвал вопросом выживания страны обеспечение ее технологического лидерства и участия на равных в глобальном научном процессе.

— Москва обетованная — Мэр столицы сообщил "Известиям", что земли для строительства в "новой Москве" могут быть переданы городу в 2019 году. Планы по возведению на территории "новой Москвы" межконфессионального религиозного комплекса остаются неизменными. Федеральный центр готов выделить земли для его строительства, сообщил "Известиям" мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, после этого будет возможно обсуждение конкретного проекта.

— Остров русских — Россияне стали ключевыми вкладчиками в экономику республики в обмен на натурализацию. Кипр не откажется от системы предоставления гражданства зарубежным лицам, инвестирующим в недвижимость и бизнес острова, несмотря на призывы Европейской комиссии прекратить данную практику. Об этом "Известиям" заявил глава Торгово-промышленной палаты Кипра Христодулос Ангастиниотис.

— Жизнь как миф — Людей, которые отрицают существование ВИЧ и призывают инфицированных отказаться от лечения, называют ВИЧ-диссидентами. Сами они могут и не быть носителями вируса. В онлайн-группах, пропагандирующих идеи отрицателей в России, десятки тысяч подписчиков. Некоторые из тех, кто отказался от терапии, какое-то время могут чувствовать себя нормально, но потом их состояние ухудшается. "Диссиденты" умирают.

— Подрежут на площадке: экзамен на сдачу прав могут укоротить — Автошколы предлагают выполнять три задания на площадке вместо шести. ГИБДД может заменить шесть упражнений экзамена для будущих автомобилистов на площадке на три. Такое предложение в ведомство направила Межрегиональная ассоциация автошкол (МААШ).

— Инфляцию покрошили в салат — В 2018 году на оливье и селедку под шубой россиянам придется потратить 325,3 рубля и 153,1 рубля соответственно, рассчитали "Известия". Стоимость главного новогоднего салата за год выросла на 4%. А вот селедка по шубой, которую россияне тоже привыкли видеть на праздничном столе, за 12 месяцев практически не подорожала.

— Всевидящее око — В России каждое двадцатое преступление совершено в интернете, но раскрывается меньше половины из них. О многих кражах нельзя даже заявить в полицию. Например, пожаловаться на похищение боевого мага из онлайн-игры, который стоит сотни тысяч рублей. При этом с каждым годом число киберпреступлений будет расти в геометрической прогрессии, но технологии защиты становятся все более совершенными. Например, сейчас в МФТИ разрабатывают новый тип биометрии — через пару лет появится рефлекторная идентификация. О том, как уберечься от преступлений в Сети и защитить свою личную информацию, эксперты рассказали на круглом столе "Известий".

РБК daily

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— Старые планы на новый лад — Крупнейшими инвесторами из списка помощника президента Белоусова оказались "Норникель", "Металлоинвест" и "Полюс". Но вместо новых инфраструктурных проектов они представили в правительство планы, уже заложенные в их стратегии.

— Страховщики приплатят автосервисам — Союз автостраховщиков по решению Верховного суда обновил справочники с ценами на запчасти для ремонта по ОСАГО, они в среднем вырастут на 6,5%. Это приведет к росту страховых выплат, но не решит проблему с занижением цен на детали.

— Граница дошла до второго суда — КС провел слушания по делу о правомерности новой границы между Чечней и Ингушетией. Представители президента и Федерального собрания поддержали решения республиканских властей, что означает продолжение протестов в Ингушетии.

— Окружением Эдуарда Росселя занялась прокуратура — Полиция пришла в администрацию Свердловской области по заявлению одного из фигурантов списка Титова. Он рассказал о коррупционных схемах хищений элитной недвижимости, в которой может быть замешан человек из команды Росселя.

— Что немцу хорошо, то американцу наоборот — Граждане ФРГ больше настроены налаживать отношения с Россией, чем с США. Это следует из опроса, проведенного центрами Pew Research и Korber-Stiftung. Американцы, напротив, хотят укреплять связи со странами ЕС, а не с Россией.

— Россия одолжила еще миллиард — Минфин впервые после апрельских санкций вышел на рынок международных заимствований — инвесторам были предложены семилетние еврооблигации в объеме €1 млрд. Их удалось разместить под 3% годовых.

— Майнинг выветрился из легального поля — Последняя версия законопроекта о регулировании крипторынка в России предполагает жесткий контроль ЦБ за всеми этапами выпуска и обращения цифровых активов. Бизнес этим недоволен и предложил свой вариант, но вряд ли он будет учтен.

— Бизнес теряет веру — Большинство лидеров российского бизнеса не рассчитывают на эффективные экономические реформы в ближайшие шесть лет. Низкий уровень доверия и к властям, и к партнерам по бизнесу зафиксировали эксперты PwC и аналитического центра НАФИ.

— Оператор перестал быть домашним — МГТС отказалась от самостоятельного оказания бытовых услуг, которые начала предлагать два года назад, — теперь этим займется YouDo. Таким образом оператор сможет избавиться от непрофильного бизнеса и помочь родственной компании.

— Арабы подтянулись — РФПИ и арабский суверенный фонд Mubadala договорились о покупке 22,5% Русской фитнес группы, развивающей сеть World Class. Продавец — "ВТБ Капитал" — зафиксировал хорошую доходность, а новый инвестор может рассчитывать на IPO.

— По спортивной мерке — Основатели BarsSport не сумели масштабировать бизнес по продаже футболок с логотипами компаний. Спасла мода на корпоративный спорт — делая одежду для команд "Газпрома", "Ростелекома" и других заказчиков, проект выручил 31 млн руб.