МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в своем выступлении на форуме "ВТБ Капитала" "Россия зовет!" заявил, что нынешние темпы роста экономики страны недостаточны для кардинального повышения уровня жизни ее граждан.

"Очевидно, что нынешние темпы экономического роста недостаточны для кардинального повышения уровня жизни наших граждан. Мы об этом говорим, понимаем это. Для того чтобы поменять ситуацию, выстраиваем целую программу развития. Мы ставим перед собой задачу выйти на темпы роста выше мировых", — сказал президент.

При этом он отметил, что бизнес РФ наращивает вложения в развитие, несмотря на попытки внешнего давления и внутренние трудности. ЦБ может возобновить регулярные покупки валюты для Минфина с 15 января

"Несмотря на попытки внешнего давления и известные внутренние трудности, отечественный бизнес выстраивает долгосрочные планы наращивать вложения в развитие", — пояснил Путин и добавил, что "объем инвестиций в основной капитал за 9 месяцев вырос на 4,1%. Такой деловой оптимизм инвесторов, их позитивный настрой — важный индикатор уверенности бизнеса, и мы это высоко ценим".

Президент сказал также, что правительство страны окажет поддержку компаниям, вкладывающим средства в инфраструктуру. "Мы сконцентрируем огромные ресурсы и окажем всю необходимую поддержку частным компаниям для развития инфраструктуры. Автомобильные и железные дороги, морские и речные порты, авиасообщение, энергетика, связь — по всем этим направлениям мы планируем кратно, именно кратно нарастить усилия, повысить связанность страны удобными, безопасными коммуникациями", — сказал глава государства.