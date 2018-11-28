МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения о международных договорах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с третьими государствами, международными организациями или интеграционными объединениями, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Соглашение было подписано в Сочи 14 мая 2018 года. Как сообщалось в пояснительной записке к документу, оно определяет порядок заключения, прекращения и приостановления действия международных договоров ЕАЭС, в отношении предмета регулирования которых союз наделен необходимой компетенцией.

Документ, в частности, предусматривает, что предложение о заключении международного договора может вноситься государством-членом, членом Совета Евразийской экономической комиссии или третьей стороной и в письменной форме направляется в эту комиссию, председатель которой информирует о предложении правительства государств-членов. В случае согласия всех государств-членов комиссия обеспечивает рассмотрение предложения и проводит предварительный анализ экономической целесообразности заключения договора.

Совет комиссии по итогам рассмотрения вопроса о заключении международного договора принимает одно из следующих решений: о создании совместной исследовательской группы (которая по результатам своей работы представляет доклад в целях принятия решения о вынесении предложения о заключении договора на рассмотрение Высшего Евразийского экономического совета), либо о вынесении вопроса о начале переговоров на рассмотрение Высшего совета.

При этом переговоры с третьей стороной о заключении международного договора проводятся на основании решения Высшего совета делегацией, в состав которой включаются представители государств-членов и комиссии; подготовленный по результатам переговоров проект договора направляется в государства-члены для проведения внутренних согласований, после которых на основании решения Высшего совета осуществляется подписание международного договора от имени ЕАЭС.

Документ также предполагает, что международные договоры, в отношении которых ЕАЭС выразил согласие на их обязательность, информация о вступлении в силу, прекращении договора, выходе ЕАЭС из договора или приостановлении его действия подлежат официальному опубликованию на официальном сайте ЕАЭС.