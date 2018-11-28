МОСКВА, 28 ноя /ПРАЙМ/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о проведении аукционов на участки недр на шельфе РФ, если на них одновременно претендуют "Роснефть" и "Газпром", следует из опубликованного на портале правовой информации документа.

Сейчас правительство РФ может выдавать лицензии на разработку шельфовых месторождений страны только "Роснефти" или "Газпрому", однако законодательством была не предусмотрена процедура выдачи лицензий на шельфовые участки, на которые претендуют обе компании.

Поэтому из закона "О континентальном шельфе РФ" законом исключается норма, предусматривающая безальтернативный безаукционный порядок предоставления в пользование участков недр континентального шельфа.

Замглавы Минприроды — руководитель Роснедр Евгений Киселев ранее пояснял, что на практике были случаи, когда "Газпром" и "Роснефть" заявляли свои интересы на одни и те же участки недр. При этом, по его словам, любые усилия правительства и Роснедр урегулировать такого рода разногласия "заканчивались фиаско".

Закон позволит урегулировать данный вопрос путем выставления такого участка на аукцион, что автоматически решает проблему состязательности этих двух компаний, отмечал замминистра.