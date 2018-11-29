МОСКВА, 29 ноя /ПРАЙМ/. Правительство РФ на заседании в четверг рассмотрит проект поправок в закон "Об электроэнергетике", которые запретят переход новых регионов РФ от рыночных цен к регулируемым тарифам на электроэнергию для потребителей помимо населения, сообщила пресс-служба кабинета министров.

В европейской части России, на Урале и в Сибири действует оптовый рынок электроэнергии и мощности. На нем в ходе специальных торгов определяются цены для всех потребителей, кроме населения. Помимо этого есть так называемые неценовые зоны энергорынка (Дальний Восток, Коми, Архангельская и Калининградская области), где в силу географических особенностей, иногда еще и неразвитости электросетей, рынок не работает, поэтому вместо рыночных цен действуют тарифы.

При этом для нескольких регионов на территориях, где рынок работает, сделаны исключения. В них для всех потребителей устанавливаются тарифы, которые ниже, чем рыночные цены.

Одобренный правкомиссией законопроект предлагает установить ограничение на включение новых регионов в число тех, где электроэнергия оплачивается только по тарифам.

"При этом законопроектом определяется исчерпывающий перечень из девяти субъектов Федерации, для которых правительством России ранее уже установлены особенности функционирования оптового и розничных рынков электроэнергии: республики Бурятия, Дагестан, Ингушетия, Карелия, Северная Осетия-Алания, Тыва, Чеченская Республика, Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика. Для этих субъектов Федерации цены на оптовом рынке электроэнергии останутся регулируемыми", — говорится в сообщении.