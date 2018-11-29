МОСКВА, 29 ноя /ПРАЙМ/. Правительство РФ на заседании в четверг рассмотрит законопроект о совершенствовании правового регулирования нестационарной и развозной торговли, сообщила пресс-служба кабинета министров.

Проект вносит изменения в закон о торговле и в закон об общих принципах организации местного самоуправления. Документ был разработан Минпромторгом.

В частности, законопроект закрепляет в федеральном законодательстве варианты и общие принципы юридического оформления права на размещение нестационарных и мобильных торговых объектов, а также принцип "меняется место — сохраняется бизнес", который позволит гарантировать предоставление компенсационных мест и сохранение бизнеса, если место размещения нестационарного торгового объекта требуется для государственных или муниципальных нужд.

Минимальный срок действия договора на размещение нестационарного торгового объекта предлагается установить на уровне пяти лет. Кроме того, документом предлагается выделить мобильные торговые объекты (например, автомагазины и автолавки) в отдельную категорию, тем самым создав необходимые условия для развития развозной торговли.

В сообщении отмечается, что цель законопроекта — установление общих принципов и правил регулирования нестационарной торговли, создания благоприятных условий для торговой деятельности с использованием нестационарных и мобильных торговых объектов.

"Принятие законопроекта будет способствовать развитию предпринимательства в сфере торговли, обеспечению дополнительных каналов сбыта продукции малых и средних товаропроизводителей, в том числе производителей сельхозпродукции, и обеспечению населения услугами торговли шаговой доступности", — говорится в сообщении.