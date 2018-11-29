МОСКВА, 29 ноя /ПРАЙМ/. Правительство РФ на заседании в четверг рассмотрит вопрос о выделении 2,6 миллиарда рублей дотаций бюджетам Забайкальского края и Хакасии на финансирование социально значимых расходов, сообщила пресс-служба кабинета министров.

"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы… О предоставлении дотаций бюджетам Забайкальского края и Хакасии на финансирование социально значимых расходов", — говорится в сообщении.

Проект распоряжения предусматривает выделение 1,356 миллиарда рублей Забайкальскому краю и 1,2 миллиарда рублей Хакасии.