МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Бюджетный средства на 8,4 миллиарда рублей, выделенные на программу по охране озера Байкал в 2015-2018 годы, потрачены впустую – экологическая обстановка в районе озера не улучшилась и продолжает ухудшаться, говорится в материалах Счетной палаты РФ по итогам проверки реализации ФЦП "Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012-2020 годы".

"Несмотря на то, что за 2015-2017 годы и девять месяцев 2018 года государственные заказчики программы израсходовали на ее реализацию 8,4 миллиарда рублей, экологическая обстановка в районе озера Байкал не только не улучшилась, но продолжает ухудшаться, что создает риски недостижения целей ФЦП", — отмечает контрольное ведомство.

В частности, по данным аудиторов, мусор на охраняемой территории озера так и не был вывезен на полигоны. "Из четырех запланированных полигонов три введены в эксплуатацию, но не функционируют, один не достроен. При этом использованы средства федерального бюджета в сумме 232,2 миллиона рублей", — говорится в отчете.

"Вместе с тем, по данным Росприроднадзора, на начало 2018 года обеспеченность Иркутской области и Республики Бурятия полигонами крайне низкая, нет ни одного объекта переработки твердых коммунальных отходов. Отсутствие полигонов и мощностей по переработке отходов на фоне ежегодного увеличения их объема создает риски роста несанкционированных свалок на Байкальской природной территории", – отмечается в документе.

Крайне сложно, по данным аудиторов, реализуется еще одно ключевое мероприятие ФЦП — ликвидация негативного воздействия отходов, накопленных в результате деятельности Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. "С 2013 по 2015 годы на его реализацию было выделено почти 2,9 миллиарда рублей. В 2016 году средства практически в полном объеме были возвращены в федеральный бюджет, за исключением 131 миллиона рублей, израсходованных на проектную документацию, которую в результате невозможно использовать, так как она нуждается в корректировке", — сообщает Счетная палата.

Вместе с тем, авторы заключения отмечают, что Минприроды согласилось с выводами аудиторов и уже принимает меры – в частности, в министерстве создано координирующее подразделение, которое будет заниматься мониторингом реализации ФЦП.