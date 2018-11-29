МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Безработица в Германии в ноябре опустилась до 5% с уровня октября 5,1%, сообщило Федеральное агентство по трудоустройству страны.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали сохранения показателя на уровне октября.