МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Безработица в Германии в ноябре опустилась до 5% с уровня октября 5,1%, сообщило Федеральное агентство по трудоустройству страны.
Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали сохранения показателя на уровне октября.
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МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Безработица в Германии в ноябре опустилась до 5% с уровня октября 5,1%, сообщило Федеральное агентство по трудоустройству страны.
Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали сохранения показателя на уровне октября.
https://1prime.ru/state_regulation/20181129/829490872.html
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