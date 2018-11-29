МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Алмазодобывающая компания "Алроса" выручила 17 миллионов долларов от продажи алмазов специальных размеров (более 10,8 карата) на аукционе в Израиле, сообщает пресс-служба компании.

Всего на аукционе было реализовано 105 алмазов ювелирного качества общим весом около 1906 карат. Победителями по разным позициям признаны 44 компании.

Аукцион, в котором приняли участие 100 компаний из Израиля, США, Бельгии, Гонконга, Индии, ОАЭ, а также из России, прошел с 4 по 22 ноября.

"Результаты последнего в этом году израильского аукциона подтверждают стабильный спрос на нашу продукцию в этой стране – суммарная стартовая цена была значительно превышена", — прокомментировал итоги аукциона Евгений Агуреев, член правления, директор единой сбытовой организации "Алроса".

В 2018 году "Алроса" провела шесть аукционов в Израиле. Всего с начала года компания реализовала на этих аукционах алмазное сырье почти на 90 миллионов долларов.