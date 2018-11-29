БРЮССЕЛЬ, 29 ноя ПРАЙМ. Европарламент призвал срочно модернизировать работу Всемирной торговой организации, говорится в пресс-релизе Европарламента о резолюции ЕП, утверждённой на пленарной сессии в четверг.

"Евродепутаты просят срочно модернизировать Всемирную торговую организацию… Правила и процессы ВТО должны быть срочно пересмотрены, для сохранения актуальности и эффективности этой организации, заявил парламент в четверг", — говорится в релизе.

Резолюция, принятая 471 голосом в ее поддержку и 80 — против, предлагает серию реформ для поддержания ВТО эффективной и актуальной, отмечается в релизе.

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