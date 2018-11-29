ФРАНКФУРТ, 29 ноя — ПРАЙМ. Европейский центральный банк предупредил о растущих рисках для финансового сектора еврозоны, среди которых, помимо прочего, беспокойство инвесторов касаемо ситуации в Италии, возможность обвала мировых цен на активы, а также резкий Brexit, сообщает Dow Jones.

"С мая поддерживать финансовую стабильность в еврозоне становится все труднее", — говорится в полугодовом обзоре рисков, угрожающих финансовому сектору еврозоны.

ЕЦБ также сообщил о проблемах мирового масштаба, включая созревание циклов деловой и финансовой активности, а также возможность обвала мировых цен на активы, на которую указывают некоторые рыночные показатели. Рост процентных ставок по мере повышения стоимости краткосрочных займов Федеральной резервной системой США, а также напряженность в международной торговле могут спровоцировать новые стрессовые ситуации для развивающихся экономик, говорится в обзоре ЕЦБ.

Банк отмечает, что в еврозоне выросла политическая неопределенность, в частности, из-за растущей обеспокоенности инвесторов планом государственных расходов Италии, который вызвал конфронтацию страны с исполнительным органом ЕС в Брюсселе. Возможность выхода Великобритании из ЕС без соглашения представляет еще одну угрозу для финансовой стабильности, говорится в обзоре.

Хотя банки еврозоны стали более устойчивыми, избавившись от значительной части неактивных кредитов, их прибыльность по-прежнему остается низкой, сообщает ЕЦБ. Причина этого заключается в высоких операционных расходах и чрезмерном количестве банков в некоторых странах.

За пределами банковского сектора обеспокоенность вызывают инвестиционные фонды, чьи совокупные активы за последнее десятилетие выросли более чем вдвое и оцениваются в 13,8 трлн евро (15,6 трлн долларов).

"Рост зависимости от неликвидных и рисковых активов делает фонды более уязвимыми перед потенциальными потрясениями на мировых финансовых рынках", — говорится в обзоре ЕЦБ.