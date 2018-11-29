МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Европарламент в очередной раз поднял вопрос о реформировании Всемирной торговой организации. Согласно размещенной в пресс-релизе информации, евродепутаты просят срочно модернизировать ВТО для сохранения актуальности и эффективности этой организации.

Депутаты, в частности, предлагают расширить сферу работы ВТО на новые области, такие как электронная коммерция, цифровая торговля, государственные закупки. Они также призвали ЕС обратиться к основным торговым партнерам, включая США, Японию, Китай, Канаду, Бразилию и Индию, для выработки общей позиции по реформе ВТО.

Среди предложений, в частности, разработка новых правил для покрытия текущих пробелов в сфере, к примеру, субсидий государственным предприятиям со стороны крупных торговых стран. Обсуждается введение новых сфер под юрисдикцию ВТО, таких как электронная коммерция, криптовалюты, цифровая торговля. Всего этого во время основания организации не было.

"В то время как такие компании, как Amazon и Alibaba изменили модель покупательского поведения, ВТО уже два десятилетия испытывает трудности с тем, чтобы ликвидировать барьеры для торговли в интернете", — говорила в этой связи премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

ЛУЧШЕ ПОЗДНО, ЧЕМ НИКОГДА

Призывы о реформировании организации звучат и от лидеров стран ЕС, и от надгосударственных объединений вроде G20, и от чиновников, занимающихся международной торговлей. Все они констатируют, что ВТО, возникшая в 1995 году, не отвечает современным реалиям. Площадка, чьей основной задачей было заявлено разрешение противоречий между участниками, не имеет реальных инструментов разрешения этих споров. Кроме того, ВТО чрезвычайно неповоротлива в принятии конкретных решений.

США, недовольные работой организации, при этом блокируют процесс назначения новых судей ВТО, из-за чего сейчас из семи позиций в апелляционном органе заняты только три. В ноябре ЕС совместно с рядом членов организации представил несколько предложений по модернизации работы апелляционного органа ВТО, в частности, чтобы можно было провести диалог с США и разблокировать назначение новых судей.

Бесспорно, в свое время создание ВТО было экономически оправданно.

"Организация стала продолжением генерального соглашения по тарифам и сборам, которое должно было способствовать восстановлению мировой экономики после окончания разрушительной Второй Мировой Войны", — напомнил инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин.

Упрощение условий и снижение барьеров помогло быстро нарастить объем торговли. При этом участники ВТО не только получают преференции и доступ на новые рынки, но и берут на себя ряд невыгодных обязательств. Вспомним горячие дискуссии о целесообразности вступления России в ВТО.

УЗКИМ КРУГОМ

Развитие такого формата сотрудничества возможно только в условиях поддержки интеграции. А в последние годы всё чаще национальные интересы проявляются острее, чем идеи глобального мира. Риск торговой войны между США и Китаем, а также Brexit яркие тому примеры.

Последнее время мы все чаще наблюдаем или переход стран от многосторонних торговых соглашений, или модернизацию уже существующих, отметила аналитик группы суверенных рейтингов и прогнозирования АКРА Василиса Баранова.

"Так, соглашение США, Канады и Мексики (USMCA), принятое в октябре этого года, по сути, является обновленной версии NAFTA. В рамках USMCA подразумевается повышение эффективности в торговле между этими тремя странами, снижение тарифов на ряд продуктов", — привела она пример.

В случае с возможным обновлением ВТО ситуация похожая. Текущие предложения по модернизации в основном связаны с развитием новых технологий (электронная коммерция, цифровая торговля) и с разговорами о возможном выходе США из этой организации.

КАЖДЫЙ ЗА СЕБЯ

С идеей, что причиной активного "реформаторского зуда" в отношении ВТО стал протекционизм – господствующая сегодня в мировой торговле идея – согласен и руководитель Центра экономических исследований ИГСО Василий Колташов.

"К протекционизму переходит большинство глобальных торговых держав, и это будет нарастать. В ВТО, в свою очередь, призывают развивать глобализацию. При таком подходе никакого реформирования не выйдет: ВТО превратится в формальную площадку для разбирательства торговых споров, да и то если не будет рассматривать протекционизм, как нечто ненормальное", — уверен он.

Правилами организации не предусматривается выставления странами требований к условиям производства продукции. Проще говоря, все равно – использовал ли производитель детский труд, грязные технологии, загрязняющие окружающую среду – лишь бы было дешевле. На этом строилась конкуренция. Между тем, сейчас мы видим ренессанс классической торговли, при которой важна защита своего производителя. Не зря США готовы выйти из ВТО, подчеркнул Колташов.

По мнению эксперта, в настоящее время между государствами нет согласия по поводу того, нужна ли им организация, и если да, то в каком виде. В этой ситуации возможна лишь имитация ВТО, которую мы сейчас и имеем. Если организация хочет сохраниться, она должна резко изменить сущность, чтобы решать торговые споры в режиме классической торговли, где протекционизм не ругают, а активно применяют. Это очень сложно и не факт, что вообще возможно, полагает он.

В свою очередь, Бахтин уверен, что существование ВТО в любом случае не утратит своего смысла, так как мир интегрированный, и наличие координирующих торговых организаций необходимо. Но в меняющейся конъюнктуре необходимо перестраивать условия участия и принципы управления ВТО. Возможно, вырастет роль региональных организаций.

По словам Барановой из АКРА, любые торговые барьеры отрицательно сказываются на мировом экономическом росте. Доля международной торговли стран, которые входят в ВТО, составляет более 95% от всего мирового торгового оборота. Поэтому в случае, если эти меры будут приняты, эффект от них на мировую экономику будет положительным, хотя и вряд ли очень сильным (при условии, что будут приняты те меры, которые сейчас обсуждаются).