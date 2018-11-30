МОСКВА, 30 ноя /ПРАЙМ/. Минпромторг РФ организует рабочую группу для урегулирования разногласий относительно механизма закупок труб между их производителями и "Газпромом", сообщил РИА Новости источник, знакомый с итогами совещания, которое в четверг провел глава ведомства Денис Мантуров

Источники, близкие к участникам совещания, сообщали РИА Новости, что на этом мероприятии производители труб высказали претензии к закупочной политике "Газпрома", которая, на их взгляд, перестала соответствовать принципам прозрачности и равнодоступности для российских производителей труб большого диаметра (ТБД). Производители, в частности, предлагают ввести стандарт закупок ТБД для "Газпрома" и представлять им информацию о потребности компании в трубах на 2019-2022 годы.

"Минпромторг поручает ФАС направить в "Газпром" алгоритм организации конкурентных процедур при закупках "Газпрома". Минпромторг организует рабочую группу в составе представителей Минпромторга, ФАС, "Газпрома" и трубных компаний — производителей ТБД для обсуждения алгоритма и выработки консенсуса", — рассказал собеседник РИА Новости.

"Если консенсус не удастся найти в рамках рабочей группы, то вопрос об организации конкурентных процедур при закупках "Газпрома" будет вынесен в повестку ближайшего совещания, посвященного проблемам черной металлургии, под руководством премьер-министра Дмитрия Медведева", — заключил он.