МОСКВА, 30 ноя /ПРАЙМ/. Безработица в Японии с учетом сезонных колебаний в октябре увеличилась до 2,4% с 2,3% в сентябре, свидетельствуют данные статистического бюро министерства внутренних дел и коммуникаций страны.

Индикатор оказался хуже прогнозов аналитиков, опрошенных агентством Рейтер, которые ожидали сохранения безработицы на уровне сентября.

Число безработных в стране в октябре составило 1,63 миллиона человек, что на 180 тысяч (на 9,9%) меньше аналогичного значения за прошлый год. Неработающая часть населения Японии, включая лиц старше 65 лет, составила 42,11 миллиона человек, что меньше на 1,34 миллиона человек (на 3,1%) в годовом выражении.