ВАШИНГТОН, 30 ноя — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп, уходящий глава Мексики Энрике Пенья Ньето и премьер-министр Канады Джастин Трюдо подписали в пятницу новое торговое соглашение USMCA, трансляцию мероприятия на полях саммита G20 в Аргентине вел сайт Белого дома.

Соглашение определяет параметры крупнейшего межгосударственного торгового блока и пришло на смену Североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA). Соглашение было перезаключено на новых компромиссных условиях по настоянию президента США Дональда Трампа.

"Соглашение предполагает более инклюзивное сотрудничество, соответствующее интересам наших обществ", — заявил на церемонии подписания президент Мексики.

Трамп, в свою очередь, отметил, что соглашение поможет предотвратить уход рабочих мест за рубеж и вернуть потерянные рабочие места. Он назвал соглашение историческим, а переговоры по ним — "настоящей битвой".

Соглашение должно быть ратифицировано парламентами трех стран, включая американский конгресс.