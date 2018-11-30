БРЮССЕЛЬ, 30 ноя — ПРАЙМ. Евросоюз привержен торговыми договоренностям с США, достигнутым в июле текущего года, заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер на пресс-конференции в рамках встречи G20 в Аргентине.

"Мы найдём возможность в течение дня и в течение встречи (G20 — ред.) подтвердить эту общую договоренность, которой мы достигли в июле. Мы обсуждаем эти вопросы с нашими американскими друзьями, как сильный Евросоюз… У меня есть хорошие новости для американского президента, потому что в рамках наших июльских договорённостей экспорт СПГ из США в ЕС вырос на 52%, а импорт с европейской стороны соевых бобов — на 100%, что ясно показывает, что мы привержены нашим договорённостям", — сказал он. Трансляция велась на сайте ЕК.

В июле ЕС и США решили создать исполнительную рабочую группу из ближайших советников главы ЕК Жан-Клода Юнкера и президента США Дональда Трампа для продвижения торговых договоренностей, достигнутых в рамках их встречи в Вашингтоне в конце июля. Эта группа начала работать в августе.

Июльские договоренности касаются импорта СПГ в ЕС из США, тарифов на неавтомобильную промышленную продукцию, торговли услугами, фармацевтической, химической и медицинской продукцией, соевыми бобами, а также реформы ВТО. Помимо этого, планировалось, что рабочая группа определит краткосрочные меры для содействия торговле и оценит существующие тарифы между ЕС и США.