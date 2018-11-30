МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Группа ММК провела ряд перестановок в руководящем составе, в частности заместителем генерального директора ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" по продажам назначен Сергей Ушаков, до этого занимавший пост замгендиректора по производству, говорится в сообщении компании.

На должность заместителя генерального директора по производству назначен Олег Ширяев, до этого занимавший должность директора ОАО "Магнитогорский метизно-калибровочный завод "ММК-Метиз". Николай Лядов, занимавший пост заместителя генерального директора ММК по продажам, принял решение о выходе на пенсию.

ММК входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий черной металлургии РФ. Активы компании представляют крупный металлургический комплекс с полным производственным циклом. Группа в 2017 году увеличила производство стали на 2,5% — до 12,86 миллиона тонн. Основным бенефициаром ММК является председатель совета директоров Виктор Рашников.