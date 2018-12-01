МИНСК, 1 дек — ПРАЙМ. Общий принцип компенсации для Белоруссии потерь от налогового маневра в нефтяной отрасли в РФ пока не согласован, заявил РИА Новости в субботу первый замминистра финансов республики Юрий Селиверстов.

В октябре премьер-министр Белоруссии Сергей Румас сообщил, что механизм компенсации Минску потерь от реализации в РФ налогового маневра должен быть определен до конца года. По словам Румаса, российская сторона предлагает, чтобы это был межбюджетный трансферт, белорусская же считает более правильной фиксацию этой компенсации в цене получаемой нефти. В ноябре министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что в случае положительного решения Москва компенсирует Минску потери от налогового маневра трансфертом из бюджета 2019 года.

"Общий принцип (компенсации – ред.) пока не согласовали", — заявил Селиверстов. А отвечая на вопрос о том, может ли это быть межбюджетный трансферт, первый замглавы минфина отметил, что "это до конца пока не определено, это один из вариантов".

"Для нас предпочтительнее, чтобы (механизм компенсации был заложен – ред.) в цене на нефть, потому что она склонна к резким колебаниям, цена на нефть", — подчеркнул Селиверстов.

В России на 2019-2024 годы намечена реализация так называемого налогового маневра, предусматривающего постепенное обнуление экспортной пошлины на нефть и повышение ставки НДПИ. По оценке минфина Белоруссии, потери ее бюджета из-за этого в 2019 году составят 300 миллионов долларов. Дополнительные издержки у республики возникают из-за ожидаемого увеличения цены на нефть из РФ и снижения экспортных пошлин на нефтепродукты.

Ранее зампредседателя белорусского госконцерна "Белнефтехим" Владимир Сизов сообщал, что налоговый маневр может привести к ежегодному удорожанию нефти для Белоруссии, при сохранении текущих мировых цен, более чем на 20 долларов на тонну.