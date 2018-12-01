МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что различные санкции и разгорающиеся в мире торговые войны представляют собой "уникальный шанс" для экономик стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

"Сейчас вообще странная, страшная ситуация в мире в плане торговли. Говорят о торговых войнах… Но для нас не было бы счастья, да несчастье помогло. Уникальный шанс! Россию давят со всех сторон. Я смотрю, как вы там отбиваетесь. Про эти санкции уже болтовня идет везде. Слушайте, успокойтесь. Мы — небольшая страна — под санкциями были десять лет. Вертелись, как ужи на сковородке. Выжили. А если мы объединились, мы вместе, это шанс для наших экономик", — сказал Лукашенко в интервью телеканалу "Россия 24".

Белорусский президент считает, что странам ЕАЭС нужно "осуществить прорыв" и показать тем, "кто мечтает о санкциях и накладывает их на Россию и, считайте, на нас".

По его словам, невозможно такую огромную территорию с населением под 200 миллионов и таким сопряжением экономик, предприятий куда-то "опустить" из-за санкций. "Тем более самая крупная завтра экономика мира — Китай. Мы с ним в блестящих отношениях. Но только ни под кого не надо ложиться. Мы — гордые советские люди из того периода, мы не это терпели. Кругом были железные занавесы, и мы жили", — сказал Лукашенко.