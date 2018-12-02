Добавлены подробности (4-5 абзацы).

ВАШИНГТОН, 2 дек /ПРАЙМ/. Президент США Дональд Трамп согласился не поднимать пошлины в отношении Китая с 10 до 25% с 1 января, заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

"Президент Трамп согласился, что с 1 января 2019 года он оставит пошлины на товары объемом импорта в 200 миллиардов долларов в год на уровне 10% и не будет поднимать до 25% на данном этапе", — говорится в распространенном заявлении Сандерс.

США также предупредили, что если в следующие 90 дней не достигнут соглашения с КНР по некоторым торговым вопросам, пошлины увеличатся до 25%. "Обе стороны согласны с тем, что они будут стремиться завершить эту сделку в течение следующих 90 дней. Если по истечении этого периода стороны не смогут договориться, 10-процентные пошлины будут увеличены до 25%", — отмечается в заявлении.

Отмечается, что в ходе встречи китайский лидер также согласился относить фентанил (опиоидный анальгетик) к веществам, распространение которых контролируется законом. Согласно заявлению, это означает, что люди, продающие это вещество в США, будут подвержены в Китае максимальному наказанию в рамках закона.

Кроме того, Си Цзиньпин заявил, что готов одобрить ранее непринятую сделку по приобретению американским производителем процессоров и компонентов для мобильных устройств Qualcomm нидерландского производителя полупроводников NXP Semiconductors, которое не состоялось, поскольку компаниям не удалось получить разрешение от китайского рыночного регулятора State Administration for Market Regulation (SAMR). Одобрение со стороны SAMR было необходимым для закрытия сделки, так как на Китай приходится почти две трети выручки Qualcomm. Глава Китая заявил, что хочет еще раз рассмотреть эту сделку.

США летом ввели пошлины в 25% на импорт 818 наименований товаров из Китая общим объемом поставок в 34 миллиарда долларов в год. В качестве контрмеры Китай в тот же день ввел пошлину в 25% на импорт равнозначного объема американских товаров.

В конце сентября вступили в силу новые пошлины США в размере 10% на товары из Китая объемом импорта в 200 миллиардов долларов в год. Китай в ответ ввел пошлины в размере 10% и 5% на американский импорт объемом 60 миллиардов долларов.

Буквально за несколько дней до встречи Трамп не исключил введения дополнительных пошлин на китайскую продукцию на сумму 267 миллиардов долларов, в том числе на комплектующие для iPhone, если сделка с Китаем не будет заключена. По его словам, это могут быть пошлины в 10%.