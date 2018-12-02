ЛОНДОН, 2 дек — ПРАЙМ. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что ближайшие дни будет доказывать парламентариям выгодность достигнутого с ЕС соглашения по условиям Brexit.

Парламентариям 11 декабря, после нескольких дней дебатов, предстоит проголосовать по соглашению с ЕС о Brexit. В случае неодобрения соглашения возможен вариант, при котором Великобритания покинет ЕС без соглашения вовсе, что, по мнению многих экспертов, может стать экономической катастрофой для страны. Документ, который Мэй называет "лучшей из возможных сделок", критикуют как оппозиция, так и сами консерваторы.

"Следующие девять дней будут очень важны, я буду говорить с парламентариями, буду объяснять, почему соглашение выгодно для страны, для рабочих мест и экономики", — сказала Мэй на пресс-конференции.

Она подчеркнула, что одобрение соглашения даст стране и особенно бизнесу столь важную для них определенность, тогда как неодобрение приведет к неопределенности.

На вопрос, в чем будет заключаться ее наследие как премьера, Мэй ответила, что ей "еще многое предстоит сделать, в том числе осуществить Brexit".

Великобритания выйдет из ЕС 29 марта 2019 года.