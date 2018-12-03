УФА, 3 дек — ПРАЙМ. Премьер-министр Башкирии Рустэм Марданов ушел в отставку и будет работать в банковской системе, заявил на оперативном совещании регионального правительства врио главы Башкирии Радий Хабиров.

"Рустэм Хабибович переходит на другую работу. Я его отговаривал, но его работа в системе Центрального банка РФ важна для республики", — заявил Хабиров.

Ранее Хабиров принял отставку всех вице-премьеров.

Рустэм Хабибович Марданов родился в 1964 году в Башкирии, по образованию экономист, учился в Уфимском государственном авиационном институте, кандидат экономических наук. С 2002 по 2013 годах работал председателем Национального банка Башкирии, до 2015 года был вице-премьером правительства региона, в 2015-2018 годах работал на должности премьер-министра.