МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что при необходимости вся южная граница США будет закрыта, отметив проблемы нелегальной миграции и наркотрафика.

"Мы могли бы сохранить миллиарды долларов, если демократы отдали бы нам свои голоса для строительства стены. В любом случае люди не будут допущены в нашу страну нелегально! Мы закроем всю южную границу, если это будет необходимо. Остановим поток наркотиков!", — написал Трамп в своем Twitter.

Строительство стены на границе с Мексикой для предотвращения незаконной иммиграции было одним из основных предвыборных обещаний Трампа. В конце июля он сообщил на встрече со своими сторонниками, что участки стены на границе с Мексикой уже строятся.