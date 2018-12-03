БАТУМИ (Грузия), 3 дек /ПРАЙМ/. Туризм относится к сферам экономики, основанным на постоянном выстраивании коммерческих отношений, в которых государственные компании не смогут функционировать достаточно эффективно, считает председатель совета директоров международного туроператора Tez Tour Александр Синигибский.

"Туризм — достаточно глобальный бизнес. Я не считаю, что при рыночных отношениях государственные компании в туризме могут быть достаточно эффективными, как и в любых сферах, где нужно строить коммерческие отношения", — сказал он РИА Новости во время "TEZ-саммита 24".

Собеседник агентства напомнил, как в советское время проходили через глобальные государственные туристические структуры, когда в стране были только две компании "Интурист" и "Спутник".

"Законодателей разного уровня у нас в стране очень много, но коммерческие отношения очень сложно вставить в рамки закона, должны быть более общие понятия", — прокомментировал ситуацию Синигибский.

Он также отметил, что во многих странах мира туризм занимает ведущие позиции в экономике.

"В этой отрасли работает очень много людей… Сейчас потребительские услуги защищаются любыми судами всех стран. Клиент защищен, и о нем можно не беспокоиться. Теперь нужно говорить о том, как защитить туристическую отрасль и тех людей, которые в ней работают", — считает он.