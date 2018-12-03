МОСКВА, 3 дек /ПРАЙМ/. Минтранс РФ планирует обсудить с профессиональным сообществом, в том числе с Общероссийским объединением пассажиров, инициативу авиакомпании "Победа" об отмене обязательного включения в авиабилет платы за регистрацию пассажиров на рейс в аэропорту, сообщил РИА Новости представитель ведомства.

Гендиректор "Победы" Андрей Калмыков сообщил в опубликованном в понедельник интервью РБК, что лоукостер обратился в Минтранс с предложением исключить из федеральных авиационных правил (ФАП) обязанность перевозчика включать в стоимость билета плату за регистрацию в аэропорту.

"Победа" с осени уже ввела платную регистрацию в зарубежных аэропортах, при этом у пассажиров осталась возможность бесплатно пройти онлайн-регистрацию на сайте перевозчика. Авиакомпания сообщила, что вынуждена пойти на такую меру, чтобы не повышать стоимость авиабилетов из-за резкого роста цен на топливо.

"Минтранс получил обращение авиакомпании "Победа". Считаем целесообразным обсудить его со всеми участниками отрасли, в том числе, с Общероссийским объединением пассажиров, и другими общественными организациями", — сказали в ведомстве.