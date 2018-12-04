БРЮССЕЛЬ, 4 дек /ПРАЙМ/. Франция и Германия во вторник представят проект по введению 3%-ного налога на доходы от продажи рекламы в цифровой экономике, вместо прежнего предложения о более широком налоге на цифровые услуги, пишет Financial Times.

Нынешние правила налогообложения были созданы для традиционной экономики и не применяются к деятельности, которая не требует от компании физического присутствия в стране, где находятся ее клиенты и, следовательно, где продаются ее товары и услуги, говорится в материалах к заседанию совета министров экономики и финансов стран ЕС (Экофин). Этот совет во вторник планировал рассмотреть вопрос о введении так называемого налога на цифровые услуги (digital services tax), по которому у стран ЕС были разногласия. При этом решение налоговых вопросов в Евросоюзе требует единогласия в совете.

В стремлении спасти реформу Париж и Берлин планируют представить во вторник новое предложение, пишет FT.

Как сообщает издание, новый проект подразумевает отказ от прежнего плана по введению более широкого цифрового налога, который должен был взиматься с десятков различных групп технологий, например продажи данных или деятельности онлайн-платформ, и приносить свыше 5 миллиардов евро в год.

Новый франко-германский проект предложений также содержит в себе призыв к министрам финансов стран ЕС согласовать этот вопрос не позднее марта 2019 года. Предложение может вступить в силу с 2021 года, если к тому времени не будет выработано международное решение по этому налоговому вопросу в рамках ОЭСР.

В материалах к заседанию Экофина, датированных 29 ноября, говорилось, что совет планировал 4 декабря оценить прогресс, достигнутый в переговорах по налогу на цифровые услуги. Этот налог был предложен Еврокомиссией в марте 2018 года и виделся в качестве промежуточного решения.

После ноябрьской дискуссии на Экофине совет ЕС продолжил обсуждение этого вопроса на техническом уровне, и был предложен компромисс. Согласно компромиссному тексту, 3%-ный налог мог бы применяться к компаниям с годовым глобальным доходом от 750 миллионов евро и доходом по ЕС от 50 миллионов евро.

В документе от 29 ноября отмечалось, что и это предложение пока удовлетворяет не все страны ЕС.