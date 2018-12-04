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КОММЕРСАНТ

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— Им, Катарам, все равно — Накануне нового соглашения ОПЕК+ организация потеряла одного из старейших участников — Объявив в преддверии встречи участников соглашения ОПЕК+ в Вене о выходе из организации, Катар дополнительно дестабилизировал и без того напряженную из-за падения цен на нефть обстановку вокруг переговоров. По официальной версии, причины этого шага связаны со сменой ориентира с производства нефти на газ, но эксперты уверены в политической подоплеке действий Дохи, полтора года находящейся в серьезном конфликте с соседними странами. Объемы добычи нефти в Катаре невелики, однако демарш страны может пошатнуть позиции Саудовской Аравии, а резкий рост производства газа — обострить конкуренцию на энергорынке с Россией.

— В тихом омуте деньги водятся — Росстат продолжает наблюдать странный бум инвестиций малого и неформального бизнеса — Оперативная статистика Росстата за первые три квартала 2018 года делает невозможной оценку того, что происходит в стране с капвложениями. Формально в третьем квартале инвестиции росли на 5,2% год к году, но на фоне сокращения объемов капитального строительства и инвестимпорта. Из данных Росстата по-прежнему следует бум вложений малого бизнеса и неформального сектора — последний, по другим признакам, сокращается — и резкий рост инвестиций крупных компаний после спада во втором квартале. Только после коррекции данных Росстата в 2019 году можно будет достоверно говорить даже о том, росли они или падали.

— ГЛОНАСС без права передачи — Государство не откажется от контроля над оператором системы реагирования при ДТП — Государство не готово отказаться от контрольного пакета акций оператора системы экстренного реагирования при ДТП АО ГЛОНАСС. Как стало известно "Ъ", в правительстве отклонили предложение госкорпорации "Ростех" и ОАО РЖД о передаче им 100% акций ГЛОНАСС с последующим привлечением в капитал оператора системы "Платон" компании "РТ-Инвест Транспортные системы". В качестве альтернативы власти согласны на подготовку допэмиссии 49% акций АО ГЛОНАСС в пользу "Ростеха" и ОАО РЖД без права дальнейшей продажи.

— Реновация реновировала наценку — Жилье в сносимых домах подорожало — В Москве четырехкратное сокращение предложения квартир в домах, вошедших в программу реновации, стимулировало рост их стоимости. С момента объявления планов города эта недвижимость подорожала на 20%. Но повышенным спросом со стороны покупателей пользуются лишь дома, которые будут снесены в краткосрочной перспективе: ждать до 2030 года потенциальные инвесторы не готовы.

— Парниковым газам конструируют регулятор — Новый законопроект Минэкономики о них хвалят эксперты и ругает бизнес — Минэкономики разослало на согласование в ведомства новую версию законопроекта о регулировании выбросов парниковых газов. Она предлагает довольно широкий набор мер — от налоговой поддержки компаний, сокращающих выбросы, до введения платежей за превышение лимитов и запуска в РФ торговли единицами сокращений. Эксперты в целом положительно оценивают новую редакцию документа, не исключая, что он в очередной раз вызовет серьезную критику со стороны бизнеса. Крупные компании углеродоемких отраслей уже готовят на проект жестко отрицательные отзывы, говорят источники "Ъ" в РСПП.

— Арктике подбирают правовую основу — Минэкономики переписало законопроект об опорных зонах — Минэкономики отказалось от идеи создания фонда поддержки проектов в Арктике, пересмотрев механизм финансирования инфраструктуры в будущих опорных зонах региона. Как следует из новой версии законопроекта о развитии арктической зоны, финансирование будет осуществляться за счет средств госпрограмм — пока в профильной программе на такие зоны предусмотрено 131 млрд руб. федеральных средств в 2018–2025 годах. От частных инвесторов ожидают вложений в размере 20% от необходимых инвестиций в инфраструктуру — посредством механизмов ГЧП и инфраструктурной ипотеки.

— Корпорации не спешат расставаться с долгами — Мониторинг мировой экономики — Нефинансовые корпорации всего мира за последние пять лет (со второго квартала 2013 года) аккумулировали суммарно более $16 трлн чистого долга, свидетельствуют расчеты вашингтонского Institute of International Finance. Сейчас объем задолженности находится на рекордно высоком уровне в $74,9 трлн, что эквивалентно 92% ВВП (пять лет назад было 86%, в 2008-м — 77% ВВП). С учетом других видов долга Международный валютный фонд оценивает общую долговую нагрузку суммой в $182 трлн, указывая, что такой объем обязательств уже является рискованным. По оценке IIF, глобальный долг всего нефинансового сектора (включая правительства и население) составляет $187 трлн — он увеличился на $30 трлн с момента, когда ФРС США в декабре 2015 года начала повышать ставки.

— Ракета сделала свое дело — Первый послеаварийный пуск "Союза-ФГ" прошел штатно — В понедельник с космодрома Байконур состоялся первый послеаварийный запуск пилотируемого корабля "Союз МС-11", трем членам экипажа которого предстоит провести на МКС 194 суток. Ракета "Союз-ФГ" на этот раз отработала штатно. Хотя, как стало известно "Ъ", буквально пару недель назад "Роскосмос" заменил изначально предполагавшийся для пуска "Союз-ФГ" на аналогичный по причине несоответствия комплектации.

— Европейский суд занял примиряющую позицию — В Страсбурге усилят процедуру урегулирования споров — Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с 1 января 2019 года введет обязательную процедуру переговоров сторон об урегулировании спора после коммуникации. Таким образом ЕСПЧ рассчитывает сократить срок рассмотрения жалоб, которых накопилось в десять раз больше, чем суд может рассмотреть за год. Правозащитники опасаются, что "принуждение к миру" позволит государствам-ответчикам откупаться от заявителей вопреки их интересам — притом что лишь 40% заявителей из России представляют юристы.

— Регионы поспорили за соотечественников — Завершается голосование по присвоению имен аэропортам — Сегодня на сайте проекта "Великие имя России" должны опубликовать окончательные результаты голосования по выбору имен выдающихся соотечественников 47 российским аэропортам. Секретарь Общественной палаты (ОП) Валерий Фадеев не исключил, что результаты офлайн-голосования, проводившегося в аэропортах и самолетах, которые не отражались до этого на сайте, "могут серьезно скорректировать" итоги онлайна. С некоторыми регионами огркомитету придется разбираться отдельно: так, именем Сергея Королева должны были назвать самарский аэропорт, но по просьбе группы космонавтов его могут отдать московскому аэропорту Внуково.

— СПЧ прошел послевыборную ротацию — Президентский совет обновился на треть — Президент Владимир Путин своим указом утвердил новый состав своего Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). В совет вошли 17 новых членов, председателем остался Михаил Федотов. Он пояснил "Ъ", что "после выборов президента традиционно происходит серьезная ротация" СПЧ. Из состава совета исключен ряд известных членов, в том числе журналисты Елена Масюк и Леонид Парфенов, член движения "Голос" Лилия Шибанова, публицист Ирина Хакамада. Во вторник с новым составом совета встретится первый заместитель главы администрации президента (АП) Сергей Кириенко. Это мероприятие традиционно проходит перед встречей СПЧ с президентом. Владимир Путин пообщается с членами совета 11 декабря — накануне Дня Конституции.

— Сергея Хачатурова так и не признали предпринимателем — Бывшему вице-президенту "Росгосстраха" подтвердили апрельский арест — Лефортовский суд столицы повторно арестовал бывшего вице-президента "Росгосстраха" (РГС) Сергея Хачатурова. Решение о заключении бизнесмена под стражу было принято еще в апреле, однако по настоянию Верховного суда (ВС) РФ оно было отменено: высшая судебная инстанция установила, что райсуд не проверил, относится ли инкриминируемое Сергею Хачатурову хищение акций РГС к сфере предпринимательства, а в таком случае арест по закону не допускается. В свою очередь, адвокат предпринимателя Алексей Мельников настаивал, что никаких исключительных оснований для избрания бизнесмену столь строгой меры пресечения следствие так и не представило, однако суд все же оставил обвиняемого в СИЗО.

— Схему с "мертвыми душами" хотели скрыть смертью — Экс-руководителя ФГУПа будут судить за подготовку убийства следователя по своему делу — Как стало известно "Ъ", в Московском окружном военном суде (МОВС) с участием присяжных сегодня стартует громкий процесс по делу о подготовке покушения на следователя столичного военного следственного управления (ВСУ) Следственного комитета России (СКР) Александра Паутова и хищениях во ФГУП "Ведомственная охрана объектов промышленности Российской Федерации" (ВООП), которые он расследовал. Организатором нападения следствие считает бывшего исполнительного директора ФГУП ВООП Андрея Польщикова, а среди предполагаемых мошенников оказался экс-гендиректор предприятия генерал-майор ФСБ Владимир Подольский, ранее командовавший легендарной спецгруппой "Вымпел". За хищения во ФГУПе он уже был приговорен к штрафу.

— Активы застройщика выпустили на свободу — Отменен арест имущества совладельца Urban Group — Как стало известно "Ъ", Московский городской суд отменил арест имущества Андрея Пучкова — совладельца рухнувшей строительной корпорации Urban Group. Обеспечительные меры на счета и объекты недвижимости бизнесмена, включая его загородный особняк, были наложены Савеловским райсудом в рамках расследования дела о злоупотреблении полномочиями, фигурантом которого и является Андрей Пучков. Отмененное решение, по данным "Ъ", было принято в отсутствие адвокатов бизнесмена, которых просто не уведомили о заседании, а в самом постановлении райсуда не содержалось даже ссылок на статью УПК, на основании которой налагался арест, что и стало одним из поводов для его аннулирования.

— На ОПС работало 200 фирм — Вынесен приговор по делу бригады обнальщиков — В Перми осуждены 13 лидеров и участников организованного преступного сообщества, занимавшегося криминальным обналичиванием денежных средств. Среди осужденных оказались сын вице-президента Всероссийской федерации самбо Вячеслава Зубкова Григорий и управляющая дополнительным офисом Сбербанка Ольга Ощепкова. Примерно за год они вывели в теневой сектор около 1 млрд руб.

— Школьники просят отделить свободу от экстремизма — Татьяна Москалькова провела второй всероссийский урок "Права человека" — Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова провела второй всероссийский Единый урок прав человека для школьников и ответила на вопросы школьников. Если в прошлом году учащихся больше всего интересовало участие детей в несанкционированных митингах, то теперь интересы несколько сместились: вопросы касались правовых основ отмены концертов, осуждения школьников за экстремистские посты в интернете и особенностей оценки религиозных убеждений.

— Их рассматривает полиция — Москва развертывает общегородскую систему распознавания лиц — В 2019 году в столице будет развернута общегородская система распознавания лиц для розыска преступников. В мэрии пояснили, что с этой целью уже обновлены 40% из 162 тыс. городских видеокамер. Ранее запущенный в транспорте и на стадионах пилотный проект признан успешным: в метро с помощью систем удалось задержать "десятки преступников", на чемпионате мира по футболу — 180 правонарушителей. На видеонаблюдение в 2019 году городские власти потратят 7,5 млрд руб. Эксперты поясняют, что современный софт распознает лица с точностью 95–99% с помощью обычных камер.

— Кипрскому урегулированию требуется регулировщик — Россию призывают стать посредником в старейшем конфликте в Европе — Москва может сыграть активную роль в возобновлении переговоров по кипрскому урегулированию. О такой возможности заявил "Ъ" глава МИД Кипра Никос Христодулидис, выразивший надежду, что усилия России позволят разблокировать мирный процесс на острове, разделенном на две части с 1974 года. Саммит G20 в Буэнос-Айресе подтвердил: среди мировых держав Россия имеет лучшие отношения с Турцией, контролирующей север острова. Так что Москва вполне может убедить Анкару реанимировать переговоры, прерванные в июле прошлого года. Ближайшие месяцы станут для Кипра решающими: в январе 2019 года истекает мандат "голубых касок" на острове, и США грозят заблокировать продление самой продолжительной миротворческой операции в истории ООН.

— Арктические концессии отдают "Росатому" — Принцип "двух ключей" от Севморпути скорректировали не в пользу Минтранса — 4 декабря Госдума должна рассмотреть во втором чтении законопроект об управлении Северным морским путем (СМП), который назначает "Росатом" инфраструктурным оператором и закладывает принцип "двух ключей". Как и предполагалось, за Минтрансом останется выдача разрешений на плавание по СМП, но по согласованию с госкорпорацией. При этом "Росатом" получит право заключать концессии по инфраструктурным инвестпроектам на СМП. Собеседники "Ъ" на рынке отмечают, что документ не вводит полной ясности, кто за что отвечает, и спорные решения перекладывает на правительство. Эксперты отмечают, что действие законопроекта нужно распространять не только на Севморпуть, но и на всю Арктику.

— На связи с вирусами — Аналитики предупредили о рисках консалтинга по программам-вымогателям — Атаки компьютерных программ-вымогателей привели к появлению IT-консультантов, оказывающих услуги по возвращению зашифрованных файлов. При этом посредник может вступать в сделку и с автором вредоносного софта, выяснила Check Point Research. Пока модель не получила распространения, ее популярность зависит от готовности киберпреступников работать с посредниками, уточняют участники рынка.

— Новые кредиты заменили старую ипотеку — Рекордные выдачи обеспечило рефинансирование — Рекордные выдачи ипотеки в октябре, зафиксированные ЦБ в конце прошлой недели, не привели к заметному росту портфеля, показывает анализ данных. Совокупный объем ипотечных кредитов за месяц увеличился лишь на 85 млрд руб., что составляет менее трети от выданных в октябре кредитов. Большая часть оставшегося объема приходится на рефинансирование ранее взятых ссуд, указывают эксперты. При этом интерес заемщиков к перекредитованию не исчерпан и следует ждать продолжения тенденции.

— Банки взглянут на клиентов по-новому — ФНС раскроет штрафы и долги юрлиц — Корпоративным клиентам, имевшим на конец 2017 года долги по налогам, пеням и штрафам перед Федеральной налоговой службой (ФНС), будет сложнее получить кредит. Банки хотят при оценке платежеспособности потенциальных заемщиков учитывать эту информацию, поскольку с 1 декабря ее раскрывает ФНС. Но юристы отмечают, что в результате проблемы могут возникнуть и у добросовестных компаний.

— Компании вышли из-под будущих санкций на рынок еврооблигаций — Ноябрь оказался самым успешным месяцем для первичного рынка корпоративных еврооблигаций с января, свидетельствуют данные агентства Cbonds. За минувший месяц компании на внешнем долговом рынке привлекли почти $1,6 млрд руб., еще свыше €1 млрд занял Минфин. Инвесторы охотно покупали бумаги качественных российских эмитентов на фоне переноса новых антироссийских санкций на следующий год.

— ПФР послал курьеров — Прием заявлений на перевод пенсионных накоплений лишний раз проверят — Правительство озаботилось решением вопроса курьерской подачи заявлений о переводе пенсионных накоплений гражданами. Именно с массовым использованием этого канала в этом году связывают риски фальсификации как по неправомерному переводу граждан между страховщиками, так и по ограничению правомерного перевода. Пенсионный фонд России (ПФР) уже разослал региональным отделениям соответствующие указания по проверке таких заявлений. Однако отсутствие сроков и степени ответственности ставит под вопрос исполнение этих требований.

— "Победа" над регистрацией — Авиакомпания ищет новый способ сэкономить — Лоукостер "Победа", озабоченный минимизацией своих расходов, предложил Минтрансу отменить норму, обязывающую авиакомпании организовывать регистрацию пассажиров в аэропорту. Эту услугу сейчас автоматически включают в стоимость билета, и платеж поступает аэропорту, но "Победа" предлагает сделать бесплатной лишь онлайн-регистрацию. Так авиакомпании смогут сэкономить на аренде стоек. Предполагается, что при этом цена авиабилетов снизится, но собеседники "Ъ" на рынке отмечают, что идея "Победы" приведет к росту расходов аэропортов на создание автоматических стоек приема багажа.

— "Уралкалий" готов к исключениям в Азии — Компания сделала скидку Китаю и может вернуться на биржи — Несмотря на недавнее объявление нижнего уровня цен в $300 за тонну калия, "Уралкалий" все же продаст Китаю "в несколько раз меньший" объем по $290. На других рынках он рассчитывает сохранить тактику "цены превыше объемов": компания может отказаться от поставок Индии по долгосрочным контрактам и говорит о бенчмарке в $310 за тонну. Зато "Уралкалий" готов развернуть стратегию выкупа акций с рынка и после squeeze out в 2019 году рассмотреть размещение на азиатских площадках.

— Альфа-банк спускается в разрез — Долг экс-замглавы ОНЭКСИМа стал проблемным — Альфа-банк судится за долг в размере $140 млн, выданных в 2017 году на консолидацию угольного разреза "Краснобродский Южный" (КБЮ). По данным "Ъ", владелец КБЮ — бывший топ-менеджер ОНЭКСИМа и ММК Дмитрий Усанов, который, в свою очередь, пытается развернуть сделку по выкупу актива у структуры братьев Ананьевых и требует вернуть $153,6 млн. Юрист указывает, что вне зависимости от исхода спора по сделке долг перед банком "надо возвращать".

— Пшеница растет на почве политики — Возобновление экспорта зерна из США в Китай укрепит российские котировки — Средние экспортные цены на российскую пшеницу по итогам прошлой недели впервые показали рост с начала ноября. Такая динамика сохранится в ближайшее время на фоне укрепления мировых цен после встречи президента США Дональда Трампа с китайским лидером Си Цзиньпином. Ее результатом может стать возобновление экспорта в Китай американских зерновых.

— Нозологии не ждут — Лекарства против орфанных заболеваний закупят досрочно — Минздрав объявил десять аукционов на поставку лекарств для лечения орфанных заболеваний почти на 4 млрд руб. Между тем нормативный акт, включающий препараты в госпрограмму "Семь нозологий", вступит в силу только с 1 января. Участники рынка предупреждают, что досрочная закупка лекарств может все равно не решить проблему их дефицита, в связи с чем регионам придется докупать дополнительный объем самостоятельно.

— Fastlane Ventures устала от советов — Компания продала сайты Kakprosto.ru и Justlady.ru — Венчурная компания Fastlane Ventures продала два своих последних актива, сайты советов Kakprosto.ru и Justlady.ru, и закрывается. Новым владельцем интернет-ресурсов стал бывший вице-президент АФК "Система" Рафаэль Нагапетьянц. Kakprosto.ru и Justlady.ru оцениваются в 250–300 млн руб.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Юристы президента против увеличения выплат по ОСАГО — Введение полисов с выплатами 1–2 млн рублей в дополнение к стандартным противоречит закону — Эксперты государственно-правового управления президента (ГПУ, проводит правовую экспертизу) дали отрицательное заключение на подготовленные Минфином поправки в закон об ОСАГО, рассказал человек, знающий об этом от сотрудника ГПУ, и подтвердил замминистра финансов Алексей Моисеев.

— В президентском Совете по правам человека стало меньше правозащитников — Борцов за честные выборы и права военнослужащих сменят юристы и журналисты — Президент Владимир Путин утвердил в понедельник новый состав Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Пост его председателя сохранил Михаил Федотов, по сравнению с предыдущим составом сменились 17 членов СПЧ, т. е. состав этого консультативного органа обновился на треть (сейчас в СПЧ 51 человек).

— Число россиян, положительно и отрицательно относящихся к "Единой России", почти сравнялось — Но партийцы надеются, что нижняя точка уже пройдена — Число россиян, положительно и отрицательно относящихся к "Единой России", почти сравнялось, следует из опроса "Левада-центра": 47% против 44%. Главными причинами поражений единороссов на сентябрьских выборах в ряде регионов россияне считают общее ухудшение дел в стране (38%), низкую оценку избирателями государственной власти в целом (29%) и низкую оценку представителей "Единой России" на местах (26%). Среди тех, кто одобряет деятельность президента Владимира Путина, партию власти положительно оценивают 65%, среди не одобряющих его деятельность единороссами недовольны 83%.

— Россия возобновила пилотируемые запуски после октябрьской аварии "Союза МС-10" — Космический корабль "Союз МС-11" отправился к МКС раньше запланированного срока — В понедельник Россия успешно произвела первый пилотируемый запуск после октябрьской аварии космического корабля "Союз МС-10". В состав экипажа "Союза МС-11" вошли российский космонавт Олег Кононенко (командир), канадский астронавт Давид Сен-Жак и американская астронавтка Энн Макклейн. Стыковка корабля с Международной космической станцией (МКС) должна состояться вечером 3 декабря.

— План ОЭСР принес странам 93 млрд евро — Возвращаются налоги, от которых компании десятилетиями уклонялись — $100–240 млрд в год теряют бюджеты стран из-за того, что корпорации переносят прибыль в низконалоговые юрисдикции, это 4–10% глобальных поступлений налога на прибыль. Такие оценки содержатся в докладе Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), подготовленном к саммиту G20 в Аргентине. Но часть потерь удалось компенсировать благодаря проекту BEPS – плану противодействия выводу прибыли из-под налогов. К июню 2018 г. государства вернули около 93 млрд евро в виде налогов, пеней и штрафов ($105,1 млрд по текущему курсу). За какой срок бюджеты получили эту сумму, в докладе не говорится.

— Бизнес отчитался о резком увеличении инвестиций — Экономисты не могут понять, куда именно компании вложили свои деньги — Рост инвестиций в основной капитал ускорился в III квартале до 5,2% в годовом выражении с 2,8% во II и 3,6% в I, сообщил Росстат. Данные об инвестициях из отчетности крупных и средних предприятий – без досчетов статистической службы – свидетельствуют о росте минимум на 3,5% после падения на 1% в первом полугодии, отмечает замдиректора Центра развития Высшей школы экономики Валерий Миронов. Оценка главного экономиста РФПИ Дмитрия Полевого существенно выше – рост на 4,9%.

— Совладелец "Ситимобила": "Мы исходим из того, что водитель тоже человек" — Арам Аракелян рассказывает, как Mail.ru Group стала совладельцем "Ситимобила", как водители могут стать курьерами Delivery Club и как агрегаторы собираются проверять прошлое водителей такси — Арам Аракелян рассказывает, как Mail.ru Group стала совладельцем "Ситимобила", как водители могут стать курьерами Delivery Club и как агрегаторы собираются проверять прошлое водителей такси.

— Качество и вкус пива в России могут измениться — В него разрешат класть меньше солода и больше сахара — Требования к качеству пива в России могут измениться – такой вывод можно сделать, ознакомившись с проектом технического регламента безопасности алкогольной продукции, опубликованным на сайте Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Российский закон о регулировании алкогольного рынка позволяет заменять зерном и сахаросодержащими продуктами не более 20% солода, а новый техрегламент – 50%. Допустимая масса сахаросодержащих продуктов увеличивается с 2 до 5%. Проект уже одобрен коллегией Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), 5 декабря регламент будет рассмотрен советом комиссии, сообщил представитель ЕЭК.

— Акционер ПИК Сергей Гордеев может купить кинотеатр "Соловей" — На его месте можно построить апарткомплекс на 83 000 кв.м — Структура основного акционера группы ПИК Сергея Гордеева ведет переговоры об инвестировании в строительство многофункционального комплекса на месте киноцентра "Соловей" на Красной Пресне, сообщили "Ведомостям" претендент на покупку киноцентра и двое знакомых бизнесмена. Как называется структура, они не сказали, но предположили, что вряд ли это будет сама ПИК, специализация которой – массовое жилье.

— Катар объявил о выходе из ОПЕК — Страна планирует резко увеличить добычу газа и экспорт СПГ — С начала 2019 г. Катар выйдет из Организации стран – экспортеров нефти (ОПЕК), передало агентство Reuters слова министра энергетики страны Саада аль-Кааби, решение принято после того, как анализ позиций страны на мировом рынке показал возможность их укрепления. Выход из ОПЕК – технический и стратегический шаг, в нем нет политических мотивов, подчеркнул аль-Кааби: он отражает намерение Катара сосредоточиться на производстве природного газа. Информацию о выходе из ОПЕК подтвердила и нефтегазовая госкомпания Qatar Petroleum.

— Кто стал инвестором агрегатора такси "Ситимобил" вместе с Mail.ru Group и "Мегафоном" — В сервис вложил деньги бывший топ-менеджер Газпромбанка и "Газпром-медиа" — Весной 2018 г. Mail.ru Group и "Мегафон" объявили об инвестициях в агрегатор заказов такси "Ситимобил". Суммарно они намеревались вложить до $35 млн, получив почти 57% бизнеса. Но, как выяснили "Ведомости", у "Ситимобила" был третий соинвестор – WSFIS Global Opportunities Fund, действующий в интересах выходца из Газпромбанка Владимира Румянцева.

— Итоги G20 сыграли в пользу рубля — Российская валюта стремительно укреплялась в начале торгов на Московской бирже — Рубль значительно укрепился в понедельник утром. На открытии торгов доллар подешевел на 75 коп. до 66,2 руб., евро – на 49 коп. до 75,29 руб. К 11.00 мск доллар скорректировался до 66,36 руб., евро – до 75,45 руб. Индекс Мосбиржи к этому моменту находился на отметке 2435,54 пункта (+1,67% к закрытию пятницы), индекс РТС – 1154,62 пункта (+2,53%).

— "Уралкалий" уходит с крупнейших мировых рынков минеральных удобрений — Компания откажется от поставок в Индию и сократит их в Китай — "Уралкалий" направит продукцию, предназначавшуюся ранее для Индии и Китая, на более доходные рынки. Компания подписала контракт с Китаем на незначительное количество хлористого калия по $290/т, контракт с Индией может быть вовсе не подписан.

— Телеканалы набирают рейтинги за счет гостей — Mediascope начала учитывать телесмотрение вне дома — Mediascope стала обрабатывать и публиковать данные о телесмотрении в гостях, сообщила исследовательская компания. Получилось, что чаще всего смотрят телевизор не у себя дома дети (4–11 лет) – гостевое смотрение добавляет сразу 7% рейтингов в этой аудитории. Это данные за 7–25 ноября в городах России с населением более 100 000 человек. Но в целом на телесмотрение гости почти не влияют – они дают лишь 1,7% дополнительных рейтингов по общей ТВ-аудитории.

— Кредиты и опасения обеспечивают продажи — В этом году хорошие продажи обеспечивают страхи покупателей: ставки по ипотеке уже поднимаются, рост цен на жилье обещан в большинстве прогнозов, как и дефицит из-за ухода части застройщиков с рынка — Застройщики рассчитывают, что 2019-й будет не хуже. Но экономисты бьют тревогу: реальные доходы россиян как минимум не увеличатся. Даже по прогнозу Минэкономразвития зарплаты вырастут менее чем на 1%, а годовая инфляция превысит 4%. Подорожают многие товары и услуги, бензин и коммунальные платежи, увеличатся налоги и сборы. Набрать денег на покупку жилья даже в ипотеку будет все сложнее.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Маленькое увеличение — От чего будут зависеть страховые взносы автовладельцев — Совет директоров Банка России утвердил указание о новых тарифах на ОСАГО. Документ только отправлен на регистрацию в минюст. Этот процесс может занять месяц. Однако с этого момента начинается первый этап перехода ОСАГО к справедливым тарифам.

— Абонент рассекречен — Сотовые компании заплатят штрафы за звонки с анонимных номеров — Госдума готовит к рассмотрению законопроект, вводящий штрафы для сотовых компаний за звонки "секретных" абонентов: когда номер скрыт или искажен.

— Градус северной широты — Министр по развитию Дальнего Востока РФ Александр Козлов о региональных авиаперевозках, стоимости квадратного метра жилья и неравнодушных людях — Я помню Александра Александровича Козлова еще тридцатилетним министром, но региональным. До сих пор не могу понять, как у него получилось "закрыть" самую "протекающую" часть нашей жизни — ЖКХ. Но в его министерские зимы Приамурье не замерзало. Потом этот молодой человек выиграл выборы мэра Благовещенска, а затем стал губернатором Амурской области.

— Оценка пойдет на поправку — Порядок оспаривания кадастровой стоимости могут изменить — В России может измениться порядок оспаривания кадастровой стоимости недвижимости. Собственникам домов, квартир, земельных участков и коммерческих объектов предложат обращаться напрямую в государственные бюджетные учреждения (ГБУ), которые занимаются кадастровой оценкой. Такой законопроект разработало минэкономразвития.

— Встреча через 6 часов — На МКС полетел первый новый экипаж после аварии — Можно не сомневаться: внимание всего мира было приковано к старту с космодрома "Байконур": к МКС полетел первый после аварии 11 октября новый экипаж. Ровно в 14.31 ракета-носитель "Союз-ФГ" оторвалась от стартового стола. На борту пилотируемого корабля "Союз МС-11" трое — российский космонавт Олег Кононенко, астронавты НАСА и Канадского космического агентства Энн Макклейн и Давид Сен-Жак.

— Эффект урожая — Владимир Путин оценил работу аграриев — О росте сельского хозяйства и мерах по повышению эффективности господдержки шла речь на встрече президента РФ Владимира Путина с министром сельского хозяйства Дмитрием Патрушевым.

— Товар лицом — Валентина Матвиенко предложила ускорить продвижение региональных брендов — У России огромный потенциал для продвижения регионами собственных узнаваемых брендов, которые помогут развитию производств на местах. Но для того чтобы регистрация наименований стала проще, а процесс использования — прозрачнее, необходима национальная стратегия в сфере защиты интеллектуальной собственности и нормативная база. К такому выводу пришли участники заседания профильного совета при верхней палате российского парламента.

— Поехали по России — Дмитрий Медведев призвал готовиться к туристическому наплыву в зимние каникулы — В новогодние праздники туристический поток на отечественных курортах и исторических местах может превысить 7,7 миллиона человек. Премьер-министр Дмитрий Медведев призвал туристическую и транспортную отрасль быть готовыми к этому.

— Обманутые метром — Регионам помогут решить проблему недостроев — Минстрой начал готовить программу финансовой поддержки регионов для решения проблемы обманутых дольщиков, сообщил глава ведомства Владимир Якушев.

— Пусть меня научат — В России появилась новая профессия — цифровой куратор — В России официально появилась новая профессия — цифровой куратор. Профстандарт для нее был утвержден минюстом буквально на прошлой неделе. А в стране уже начинается подготовка кадров по этой специальности.

— Помогут по клику — Нотариусы подключатся к программе социального юриста — Нотариат подключится к программе Фонда социального страхования "Цифровой социальный юрист". Об этом сообщили "РГ" в Федеральной нотариальной палате.

— Таблетка попала в оборот — В России меняется порядок выхода лекарств на рынок — Путь лекарств от завода до аптеки должен заметно упроститься. Но их качество при этом будет только повышаться.

— Зарулили в бюджет — Ставки транспортного налога в регионах различаются в несколько раз — Самые высокие ставки транспортного налога на 2018 год установлены в республиках Башкортостан, Марий Эл, а также в Воронежской и Курской областях, подсчитали по просьбе "Российской газеты" аналитики компании "ФинЭкспертиза".

— Законная пятерка — Вручена премия "Юрист года" — Ассоциации юристов провела торжественную церемонию награждения лауреатов премии "Юрист года" — без преувеличения, главной юридической награды страны.

— Газ перевесил нефть — Катар объявил о выходе из ОПЕК — Катар покинет Организацию стран — экспортеров нефти (ОПЕК) 1 января 2019 года после 57 лет членства в картеле. Это самый скромный добытчик нефти в ОПЕК и самый крупный производитель сжиженного природного газа (СПГ) в мире. На этом Катар и сосредоточится. Новость наделала шуму в прессе, но отпечатка на биржевых торгах не оставила, так как рынок нефти напитался оптимизмом после саммита G20.

— Вагончик тронется — Меняется расписание поездов — С ноля часов по московскому времени 9 декабря на всей сети российских железных дорог начинает действовать новый график движения поездов.

— На клумбах не стоять — КС РФ разрешил регионам штрафовать за парковку на газонах — Конституционный суд РФ подтвердил право регионов штрафовать автомобилистов за парковку в зоне зеленых насаждений. Пострадал ли при этом газон, значения не имеет.

— Зарубили дачу — Городские леса к 2020 году поставят на кадастровый учет — До 1 января 2020 года все леса в черте городов должны быть поставлены на кадастровый учет, заявил замминистра природных ресурсов и экологии, руководитель Рослесхоза Иван Валентик. Так хотят предотвратить незаконную вырубку ради строительства и других нужд.

— Откройте участковому — "Домашним полицейским" сократят задачи — Участковые уполномоченные получат больше возможностей заниматься действительно важной для людей работой и меньше тратить время на бумажную волокиту. Более того, "домашних полицейских" освободят и от многих несвойственных им функций.

— Страшная находка — Эксперты разбираются с гибелью молодого футболиста — Полузащитника молодежной команды "Локомотив" Алексея Ломакина нашли мертвым через два дня после пропажи. На момент подготовки материала официального сообщения СКР еще не поступило. Алексей Ломакин — воспитанник футбольного клуба "Локомотив".

— А поговорить… — В Туле предлагают совместить поездку на такси с экскурсией по городу — В Туле в рамках проекта "Тула — новогодняя столица России" уже с 7 декабря заработает экскурсионное такси. А пока тульские таксисты спешно осваивают смежную профессию.

— Стояли насмерть — День неизвестного солдата отмечают в декабре — Ответ на вопрос, почему День неизвестного солдата в России отмечают в начале декабря, теперь можно узнать на сайте военного ведомства, где помещены рассекреченные документы Центрального архива минобороны.

— Снял не в фокусе — Украдена коллекция старинных фотоаппаратов на 5 миллионов рублей — В Москве из офисного помещения на Болотной площади из сейфа украли коллекцию старинных фотоаппаратов и объективов на 5 миллионов рублей.

— Поддали жару — СКР измерит температуру в самолете — Следственный комитет РФ проверит факт высокой температуры в самолете, на котором летела группа "Чайф".

— НАТО с мечом — Нашим военным расскажут об учениях в Дании — Группа российских офицеров отправилась в Данию, где в рамках Венского документа от 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности они проведут международную инспекцию некоторых армейских гарнизонов.

— Подарила и не забыла — Певица Мария Максакова просит вернуть квартиру — Пресненский районный суд Москвы вернулся к рассмотрению претензий оперной певицы Марии Максаковой по одной из столичных квартир к своему последнему мужу.

— Ракета против дронов — Комплекс "Панцирь-С" сможет эффективнее сбивать беспилотники — Минобороны объявило тендер на проведение летных испытаний зенитной управляемой ракеты 57Э6М-Е комплекса ПВО "Панцирь-С1М". Работы по этому проекту планируется завершить в ближайшее время, а на опытную проверку и передачу нового боеприпаса заказчику военные отводят еще год.

— МиГом на продажу — Испытания МиГ-35 должны завершиться в 2019 году, а сборка предсерийных машин полным ходом идет в Луховицах. Об этом журналистам сообщил гендиректор РСК "МиГ" Илья Тарасенко.

— Какого цвета бензин — Как во Франции развивают технологии "цветных революций" — Когда в 2014 году так называемая "цветная революция" сметала правительство Виктора Януковича в Киеве, отдельные западные комментаторы предполагали, что отработанные на украинских улицах технологии смены власти еще неоднократно найдут себе применение. В этой связи упоминались страны Европы, что казалось в то время абсолютной фантастикой. Но последние события во Франции заставляют вспомнить о тех прогнозах.

— Услышит ли предупреждение Буша-старшего Трамп — В Вашингтоне началось прощание с экс-президентом США — В Вашингтоне в понедельник утром началась церемония прощания со скончавшимся в минувшую пятницу на 95-м году жизни 41-м президентом США Джорджем Бушем-старшим. Тело ветерана Второй мировой войны, ставшего главой Белого дома, доставили в американскую столицу из техасского Хьюстона на президентском самолете Дональда Трампа.

— Посла ты не трогай — В Польше обиделись на главу дипмиссии США — Между Варшавой и Вашингтоном вспыхнул скандал из-за письма, написанного новым послом США в Польше Жоржеттой Мосбахер руководству республики — премьеру Матеушу Моравецкому и главе МВД Йоахиму Брудзиньскому. Как следует из утечки в еженедельнике Do Rzeczy, Мосбахер, которая никогда не была карьерным дипломатом, вышла за границы своей компетенции, потребовав от польских властей прекратить расследование в отношении польского телеканала TVN (им владеет американская корпорация Discovery). Кроме того, посол запуталась в написании польских фамилий своих адресатов и в обеих допустила ошибки.

— Сорвали "Майдан" — В Тбилиси арестованы украинские боевики — В Тбилиси задержана группа украинских боевиков. Возглавлял специалистов по организации беспорядков партнер экс-президента Саакашвили, депутат Рады Семен Семенченко.

— От Черного моря — до черного марта — Известный политик о недопустимости конфликта России и США — Патрик Бьюкенен, влиятельный американский политический стратег, который на протяжении более 20 лет при президентах США Никсоне и Картере был идеологом крайне правых в республиканской партии, а также старшим советником при трех американских президентах, опубликовал статью в журнале American Conservative.

— Кабала под два процента — Верховный суд РФ уточнил права заемщиков микрофинансовых организаций — О сумасшедших процентах и, соответственно, таких же суммах, которые вынуждены платить должники микрофинансовых организаций, в последнее время много и регулярно говорят все — политики, экономисты, журналисты. Занимая крохотную сумму, что называется, "до зарплаты", граждане попадают в настоящую кабалу. Государство все пристальней изучает деятельность этих контор, которых в последние годы расплодилось неимоверное количество, и старается ограничить их аппетиты.

— Авария попадет в историю — Все выплаты по страховке теперь известны — В России заработало бюро страховых историй. Понятно, что такая база данных важна для страховщиков. Однако свои плюсы у нее есть и для автовладельцев. Чем вообще такое пристальное внимание к машинам грозит автовладельцам?

— Одно большое ухо — В США создали устройство, позволяющее "слышать" кожей — Для людей, имеющих проблемы со слухом, да и просто для тех, кто "любит мир ушами" и хочет получить новый опыт, есть хорошие новости. Один из американских стартапов — Not Impossible Labs — создал гарнитуру, которая позволяет человеку "слушать" кожей.

— Мошенники в отключке — Бельгия с 1 декабря ввела практику ускоренной блокировки "плохих" доменов — DNS Belgium, являющаяся регистратурой национального домена Бельгии.BE, объявила, что блокировать доменные имена.BE, используемых в мошеннических целях, будет в течение суток. Новая политика бельгийской национальной регистратуры вступила в силу с 1 декабря. Доменные имена могут быть удалены по запросу Федеральной государственной службы по экономике Бельгии (FPS Economy).

— Сеть помнит все — "ВКонтакте" разрешила пользователям запрашивать и скачивать копии данных, которые собирает и хранит о них социальная сеть. Однако за прошедшие с момента запуска нового сервиса две недели его возможностями воспользовался крайне небольшой процент пользователей, рассказали "РГ" в пресс-службе компании.

— Пароль менять регулярно — Самым безопасным для пользователей мессенджером был признан Signal, а самым сомнительным оказался Facebook Messenger, который предоставляет все без исключения личные данные пользователя по первому же требованию властей или спецслужб — Популярные в России Viber, WhatsApp и Apple iMessage также вызвали нарекания по результатам исследования компании Artezio, входящей в группу ЛАНИТ.

— Подлость собирает "лайки" — Евгений Ямбург о безопасности, лжи и провокациях — За что дети мстят учителям, а учителя — детям? Почему провокация с камерой наперевес стала массовым "развлечением" у школьников? Об этом "РГ" беседует с заслуженным учителем РФ, директором школы N 109 Евгением Ямбургом.

— Классы и классики — В среду выпускники пишут итоговое сочинение — Стартует новая волна государственной итоговой аттестации: 5 декабря 650 тысяч одиннадцатиклассников напишут итоговое сочинение — первое испытание, которое является допуском к ЕГЭ.

— Вызовут к доске — Рособрнадзор: России нужна единая система оценки работы учителей — В России до сих пор нет единой системы оценки профессиональных компетенций учителей. Об этом заявил глава Рособрнадзора Сергей Кравцов на "круглом столе" в ЦИК партии "Единая Россия".

— Час кода — В школы приходит искусственный интеллект и нейросети — Более 20 тысяч российских школ проведут у себя необычные уроки информатики. "Войти в айти" и узнать про нейросети, машинное обучение, искусственный интеллект и даже про управление собственными digital-проектами смогут как малыши-первоклашки, так и старшеклассники. Всероссийская акция "Урок Цифры", по планам организаторов, охватит миллионы школьников по всей стране.

— Куда уходят деньги — Больше других зарабатывают в ЯНАО и на Чукотке — Самые высокие зарплаты у жителей Ямала, Чукотки и Ненецкого АО, а самые низкие заработки — в Адыгее, КБР, Псковской области. Исследование провел РИА Рейтинг, основным показателем ранжирования стала доля высокооплачиваемых работников с зарплатой более 100 тысяч рублей и тех, кто получает меньше 15 тысяч рублей в месяц.

— Лобстер со звездой — Где россияне собираются встретить Новый 2019 год — До наступления 2019 года осталось чуть меньше месяца, однако места на новогоднюю ночь в большинстве кафе, ресторанов, клубов и развлекательных центров забронированы уже с конца ноября. По словам участников рынка, опасаясь возможного повышения цен, люди стали определяться с местом празднования намного раньше, чем в прошлые годы.

— Карта подвела — Рестораны обогнали банки по числу утечек платежных данных — Организации сфер розничной торговли и услуг гостеприимства наиболее подвержены утечкам платежных данных в мире, показало исследование аналитического центра InfoWatch.

— Аншлаг в студии — Растет популярность тематических фотосессий — Популярность фотосессий в преддверии Нового года выросла на треть, рассказали "РГ" участники рынка. Желающим сняться на фоне елки и шаров пришлось бронировать съемку еще в ноябре.

— Записки из декрета — В соцсетях домохозяйки зарабатывают до пяти миллионов рублей в месяц — Социальные сети уже давно стали неотъемлемой частью любого бизнеса. По данным исследования сервиса "Яндекс.Касса" и аналитического агентства Data Insight, российский рынок торговли в соцсетях вырос до размера, сравнимого с классическим онлайн-ритейлом, — его объем составил почти 600 миллиардов рублей.

— Долька импорта — Абхазия обещает ввезти в Россию рекордное количество мандаринов — Рекордные поставки цитрусовых из Абхазии в Россию проанонсировали власти соседней республики. Так, по данным абхазского минсельхоза, урожай мандаринов в этом году составит 30-35 тысяч тонн, большую его часть как раз и ввезут в нашу страну.

ИЗВЕСТИЯ

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— Четверка по подведению: в Стамбуле обсудят деэскалацию в Идлибе — Лидеры России, Турции, Франции и Германии рассмотрят итоги первого этапа урегулирования ситуации в регионе — Россия согласна принять участие в очередных четырехсторонних переговорах по сирийской проблематике с участием Германии, Франции и Турции. Об этом "Известиям" сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В Совете Федерации уточнили, что новая встреча с большой долей вероятности состоится в Турции. Ранее на полях саммита G20 в Буэнос-Айресе глава Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган предложил Владимиру Путину провести второй раунд встречи по урегулированию сирийского кризиса.

— Своя ноша тянет: займы в МФО съедают почти четверть дохода должника — За последний год средняя сумма ссуды в этом сегменте выросла на 43%, до 9,9 тыс. рублей — Россияне стали больше занимать в МФО, и вместе с ростом суммы долга резко увеличилась нагрузка на семейный бюджет, показали расчеты Объединенного кредитного бюро (ОКБ) для "Известий". По итогам III квартала средний размер микрокредита вырос почти вдвое по сравнению с прошлым годом и составил 9,9 тыс. рублей. Долговая нагрузка увеличилась с 18 до 24%, то есть теперь на погашение микрозаймов в среднем уходит почти четверть дохода гражданина. Многим проще обратиться в МФО, нежели в банк, поскольку здесь не поинтересуются кредитной историей и не станут подтверждать доход, говорят эксперты.

— Цены колются: средний чек на искусственные елки вырос на 17% — Россияне тратят на них около 3 тыс. рублей, а за праздничные украшения и гирлянды отдают примерно 500 рублей — В этом году средний чек на искусственные елки, которые россияне покупают к Новому году, вырос на 17% — до 2,8 тыс. рублей. Это следует из статистики, полученной "Известиями" от оператора фискальных данных "Платформа ОФД". Также увеличился средний чек на елочные игрушки и электрические гирлянды. В "Платформе ОФД" отметили, что елки дорожают каждый год, но россияне не экономят на них, потому что эта покупка прослужит не один сезон. Ритейлеры ожидают общего роста продаж на 10–15% перед праздниками, чего не было уже несколько лет.

— Ума браслеты: в "Сколково" создают систему контроля работников — Интернет вещей предлагают использовать для непрерывного наблюдения за перемещением сотрудников предприятия — Следить за перемещением сотрудников на территории предприятия позволит разрабатываемый в "Сколково" на основе интернета вещей аппаратно-программный комплекс. Многофункциональный "умный" браслет, надеваемый на руку, сможет также непрерывно наблюдать за самочувствием работника и его загруженностью. Это поможет работодателю оптимально распределить задачи между членами коллектива. Специалисты считают, что внедрение подобных систем способно значительно повысить производительность труда.

— За ЗОЖ: школьников проверят на вредные привычки — На защиту их здоровья встанут специально подготовленные медики — В России впервые появится профессиональный стандарт для школьных медсестер. Они, согласно документу, который подготовил Минтруд, должны будут проверять учеников на склонность к ожирению, алкоголизму, наркомании и курению. Обнаружив у ребенка отклонения в поведении, медсестра должна будет передать информацию об этом в органы опеки и попечительства.

— Путь в Тыгыдым: названы 10 лучших объектов этнотуризма в России — Минкультуры составило список мест для любителей традиций и быта разных народов — Лучшие места, где можно познакомиться с традициями, обычаями и нравами народов нашей страны, определило Минкультуры. В их число вошли казачья станица, финно-угорский этнопарк и несколько музеев. Пока что этнотуризм в России не слишком популярен, отмечают в тревел-агентствах, но у этого направления большой потенциал.

— Еще тот "жук": армия получила комплекс обнаружения шпионских устройств — Передвижная лаборатория способна выявлять аппаратные закладки в электронных системах — Для службы защиты гостайны Вооруженных сил разработали мобильную лабораторию "Корвет-С-СК". С ее помощью будут проверять технику, помещения и объекты, где хранятся и обрабатываются секретные сведения. Система способна выявлять вредоносные аппаратные закладки в компьютерной технике и фиксировать утечку информации через "военный интернет".

— "Болван" с пропеллером: на боевые вертолеты подвесят фугасы — Раньше эти боеприпасы считались несовместимыми с Ми-28 и Ка-52 — Минобороны пересмотрело систему вооружения боевых вертолетов. Ми-28 "Ночной охотник" и Ка-52 "Аллигатор" получат "болваны" — так в авиации называют неуправляемые тяжелые фугасные бомбы (ФАБ). Долгое время считалось, что они вообще не совместимы с этими вертолетами, которые в основном применяют управляемые и неуправляемые ракеты. Обучать пилотов бомбометанию начнут в Сызрани. Предполагается, что в определенных условиях вертолеты будут использоваться вместо самолетов фронтовой авиации, это снизит эксплуатационные затраты.

— Второй лишний — Финляндия начинает борьбу с российскими паспортами — Сегодня в финском парламенте пройдет первое слушание законопроекта, который предполагает запрет приема на работу в минобороны и погранслужбу обладателей двойного гражданства. Документ вводит ограничения и для найма этой категории граждан в госструктуры, рассказали "Известиям" в информационном офисе парламента Финляндии. По сути, признал источник "Известий" в дипломатических кругах страны, законопроект направлен против тех жителей, чей второй паспорт является российским. А таких среди проживающих в Финляндии обладателей двойного гражданства свыше 30 тысяч человек. По словам европейских правозащитников, инициатива носит явно дискриминационный характер и может привести к дальнейшему увеличению давления на русскоязычное меньшинство.

— Градус и предупреждение — ФАС выступила за устрашающую надпись на бутылках спиртного — Появление на бутылках со спиртным надписи "Алкоголь убивает" поддержала Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Об этом сказано в отзыве на депутатский законопроект. Документ за подписью заместителя руководителя службы Алексея Доценко имеется в распоряжении "Известий". Устрашающая надпись должна быть единой для всех производителей. Сегодня они предупреждают о вреде чрезмерного употребления алкоголя, но четких требований к тексту нет. Эксперты отмечают, что большего эффекта можно достичь, если сопроводить надпись пугающей картинкой, но в ФАС считают эту меру излишней.

— Сектор роста — Экспорт продукции АПК стремится — Урожай 2018 года не только позволит обеспечить потребность страны в продовольствии, но и повысит экспортный потенциал продукции российского агропрома. Об этом министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным. По оценкам главы ведомства, объем экспорта отечественной сельхозпродукции по итогам года может достичь $26 млрд — это на $6 млрд больше, чем в 2017-м. По мнению экспертов, этот результат будет способствовать достижению цели, установленной майским указом президента, — к 2024 году нарастить объем экспорта продукции АПК до $45 млрд.

— Вытек из ОПЕК — Выход Катара из организации не несет рисков рынку — Выход Катара из ОПЕК с января 2019 года не окажет давления на рынок нефти и цены, рассказали опрошенные "Известиями" эксперты. Влияние этого государства на глобальный баланс спроса и предложения невелико вне зависимости от участия в картеле. По мнению специалистов, гораздо сильнее на нефти сказывается торговая война США и КНР, которая замедляет темпы роста мировой экономики. Ситуация на рынке прояснится после саммита ОПЕК+ в Вене 6–7 декабря, на котором будут обсуждаться меры по дальнейшему ограничению добычи.

— Домашний очаг — Минобороны установит причины аномальных эпидемий — Возможные случаи применения биологического оружия будет расследовать Минобороны совместно с ФСБ. В сферу повышенного внимания попадут все ЧП, связанные со вспышками инфекционных заболеваний людей, животных и сельхозрастений на территории страны. В составе вооруженных сил сформируют специальные образовательные центры, где будут обучать военных биологов. Сегодня Минобороны уже занимается подавлением очагов заболеваний — в том числе сибирской язвы, африканской чумы свиней, птичьего гриппа. В век гибридных войн необходимо вовремя распознавать и предотвращать угрозы преднамеренного распространения инфекций.

РБК daily

www.rbcdaily.ru

— Ценовая панацея — Стоимость части зарубежных лекарственных препаратов из списка жизненно важных после перерегистрации, которая начнется в следующем году, может снизиться. Но производители смогут компенсировать это за счет цен на другие лекарства.

— Стойка раздора — "Победа" просит Минтранс разрешить авиакомпаниям взимать плату с пассажиров за регистрацию в российских аэропортах. Лоукостер хочет снизить издержки, заставив клиентов регистрироваться онлайн.

— СПЧ прибавил в либеральности — Владимир Путин впервые встретится с обновленным составом Совета по правам человека 11 декабря — накануне Дня Конституции. После ротации СПЧ стал более либеральным, но ему не хватает реальных полномочий, отмечают эксперты.

— ЕСПЧ пошел на мировую — С 2019 года рассмотрению почти всех жалоб в ЕСПЧ будет предшествовать стадия мирного урегулирования, а для самих процессов устанавливаются конкретные сроки. Новшества должны оптимизировать работу суда с тысячами типовых жалоб.

— МИ-6 ищет киберталанты — Глава британской разведки Алекс Янгер призвал Россию перестать недооценивать Запад и искать с ним конфронтации. Он также рассказал о вызовах, стоящих перед его ведомством, и предрек появление шпионажа "четвертого поколения".

— Обещанного "Ростехом" три раза ждут — "Ростех" не сумел вовремя сдать электростанции в Крыму стоимостью 71 млрд руб. и в третий раз предложил перенести их запуск. У госкорпорации возникли проблемы с подрядчиками и Ростехнадзором.

— "Мы с ужасом ждем точки в споре с Минтрансом" — Глава авиакомпании "Победа" Андрей Калмыков рассказал, что даже дамские сумочки придется, возможно, сдавать в багаж, назвал способы удержать цены и объяснил, почему "Победа" вряд ли будет летать на российских самолетах.

— Трейдерский закат — Санкт-Петербургская товарная биржа отстранила от участия в торгах нефтепродуктами три трейдерские компании после проверки на предмет манипуляций. Одна из них пожаловалась в ФАС и ЦБ.