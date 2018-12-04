МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. На заседании во вторник Резервный банк Австралии оставил ключевую процентную ставку на прежнем уровне, а также заявил о своей обеспокоенности ужесточением условий банковского кредитования и снижением цен на жилье.

Ключевая процентная ставка осталась на рекордно низком уровне 1,5%, где она находится с середины 2016 года. РБА также продолжил сигнализировать о том, что в краткосрочной перспективе не намерен повышать ставки.

"Низкий уровень процентных ставок продолжает поддерживать экономику. Ожидается дальнейшее сокращение безработицы и возвращение инфляции к целевому уровню, хотя этот процесс, видимо, будет постепенным", — сказано в заявлении управляющего РБА Филипа Лоу.

Более подробно Лоу высказался по поводу ипотечного кредитования, отметив, что некоторые банки в последнее время стали неохотно кредитовать рынок жилья.

"Условия кредитования для некоторых заемщиков стали более жесткими, чем были некоторое время назад, а желание некоторых кредиторов давать ссуды ослабло", — сказал Лоу.

Рост кредитования покупок жилья для собственных нужд в годовом исчислении замедлился до 5%-6%, добавил он.

Последние данные указывают на ускорение снижения цен на жилье, усиливая опасения относительно того, что в 2019 году это может негативно отразиться на настроениях потребителей и их расходах.

По данным CoreLogic, в ноябре по сравнению с октябрем цены на жилье в Австралии снизились на 0,7%, а по сравнению с ноябрем прошлого года – на 4,1%. Больше всего цены упали в Сиднее и Мельбурне, на которые приходится 55% рынка жилья страны.

Цены в Сиднее снизились от пика июля 2017 года на 9,5%. В CoreLogic не исключают, что падение от пика до дна может стать более сильным, чем во время последней рецессии в Австралии в 1989-1991 годы, когда цены упали на 9,6%.

Снижению цен на жилье способствовало ужесточение правил ипотечного кредитования, целью которого было ограничить покупки недвижимости в инвестиционных целях, а также расследование властями нарушений в работе банков.

Тем не менее, ожидается, что в среду данные покажут годовой рост ВВП более чем на 3%, которому способствовал сильный экспорт, государственные расходы и инвестиции компаний.

В этом году экономика Австралии растет достаточно быстро, а безработица резко сокращается. Но на рынке труда остается много избыточных ресурсов, что ограничивает рост зарплат.

Следующее заседание правления РБА запланировано на февраль.