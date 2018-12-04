МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. На прошлой неделе, после того как председатель ФРС Джером Пауэлл впервые просигнализировал о вероятности гибкого подхода центрального банка к определению процентных ставок в следующем году на фоне неопределенностей в экономике, фондовые рынки выросли, говорится в статье The Wall Street Journal, которую приводит Dow Jones.

При этом Пауэлл не сказал, что мнения руководителей ФРС о перспективах экономики изменились, что могло бы объяснить изменение курса денежно-кредитной политики. Следующее его публичное выступление запланировано на 19 декабря, на пресс-конференции по итогам заседания центрального банка.

Ожидается, что на этом заседании ФРС повысит процентные ставки, но их дальнейшая динамика представляется более неопределенной, чем несколько месяцев назад.

На последних заседаниях руководители центрального банка сосредоточились на обсуждении возможного перегрева экономики, что заставило бы их в следующем году повысить ставки выше нейтрального уровня (на котором они не ускоряют и не замедляют рост экономики), до уровня, на котором они могли бы остудить ее.

В опубликованных на прошлой неделе протоколах прошедшего 7-8 ноября заседания есть намек на вероятность поворота в этих обсуждениях. В них не сказано, что денежно-кредитная политика, возможно, должна стать сдерживающей. Вместо этого руководители ФРС отметили среди негативных факторов замедление роста мировой экономики, небольшое ужесточение условий кредитования и замедление роста в таких чувствительных к процентным ставкам секторах, как жилищный.

Налогово-бюджетная политика также может стать фактором, который потребует коррекции денежно-кредитной политики. В этом году понижение налогов и увеличение расходов способствовали росту экономики, но в октябре поддержка со стороны бюджета закончится.

"Можно проводить денежно-кредитную политику, которая представляется правильной в условиях налогово-бюджетного стимулирования, но когда оно сводится к нулю, все полностью меняется", — сказал главный экономист PGIM Fixed Income Натан Шитс, ранее работавший старшим экономистом ФРС.

С середины ноября Пауэлл подробно не говорил о перспективах экономики, а с тех пор на фондовых рынках наблюдалась волатильность, резко упали цены на нефть и наметились проблемы на некоторых рынках корпоративного долга.

Спрэды между мусорными облигациями и долговыми обязательствами инвестиционного уровня увеличились, хотя они и очень далеки от уровней, наблюдавшихся во время стресса конца 2015 – начала 2016 года, периода, когда нестабильность рынков заставила ФРС замедлить планировавшееся повышение ставок.

На прошлой неделе Пауэлл сказал, что ФРС внимательно изучает воздействие недавних повышений ставок, "на полное понимание которого может уйти год или более". "Мы будем уделять очень пристальное внимание тому, что нам будут говорить поступающие финансовые и экономические данные", — сказал он.

Инвесторам важно, изменил ли Пауэлл свое мнение о том, как долго центральному банку надо будет продолжать повышать ставки.

На прошлой неделе фондовые рынки росли потому, что инвесторы сочли заявление Пауэлла сигналом об изменении динамики ужесточения политики, хотя во всем его выступлении такой сигнал явно не просматривается.

Он сказал, что ключевая ставка центрального банка, находящаяся в диапазоне 2%-2,25%, находится "чуть ниже" диапазона 2,5%-3,5%, в котором, согласно сентябрьским оценкам 15 руководителей ФРС, находится нейтральная ставка.

Некоторые комментаторы сократили заявление Пауэлла, и из такого сокращенного варианта можно было понять, что, по мнению Пауэлла, ставка находится чуть ниже нейтрального уровня. Пауэлл не говорил, какой уровень он считает нейтральным, и что будет со ставкой, когда она его достигнет.