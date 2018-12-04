ЖЕНЕВА, 4 дек — ПРАЙМ. Более 107 тысяч мигрантов и беженцев прибыли в Европу через Средиземное море с начала года, заявил на брифинге во вторник официальный представитель Международной организации по миграции (МОМ) Джоэл Миллман.

Согласно данным МОМ, за 11 месяцев нынешнего года в Европу по Средиземному морю добрались 107 583 мигранта и беженца. При этом 2 133 человека погибли при попытке достичь европейских берегов.

В МОМ отмечают, что количество беженцев, которые пытаются пересечь Средиземное море, уже четвертый год подряд превышает 100 тысяч человек. Однако по сравнению с предыдущими годами в 2018 году их было значительно меньше.

Больше всего мигрантов приняла у себя Испания — 52 678 человек. Следом идут Греция (29 782 человека), Италия (23 011 человек), Мальта (1182 человека), замыкает список Кипр (930 человек).