МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Доля отечественных средств реабилитации в РФ должна составить к 2020 году 50%, сообщил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, выступая на национальном форуме реабилитационной индустрии.

"Пожалуй, самой важной ее (стратегии — ред.) целью является увеличение доли отечественных средств реабилитации к 2020 году до 50%. Для ее достижения мы с прошлого года начали осуществлять поддержку новым разработкам и комплексным инвестпроектам по 14 технологическим направлениям", — сказал Мантуров.

"Мы расширим поддержку по продвижению продукции наших предприятий реабилитационной индустрии на зарубежные рынки", — продолжил глава Минпромторга. В следующем году отечественные изделия и техника будут представлены на специализированной выставке в Дюссельдорфе, добавил он.

Министр отметил, что для развития реабилитационной индустрии также необходимо поддерживать спрос на продукцию и формировать с нуля кадровый потенциал.

По словам Мантурова, сегодня в РФ почти 12 миллионов человек официально признаны инвалидами.