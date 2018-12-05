МОСКВА, 5 дек /ПРАЙМ/. Правительство РФ на заседании в среду рассмотрит проект об увеличении проверок до двух и более раз в три года производителей драгоценных металлов и камней, сообщила пресс-служба кабинета министров.

"Законопроектом предусматривается снятие ограничения на проведение плановых проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере производства, использования и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней, не чаще одного раза в три года. Предлагается установить, что в отношении таких юридических лиц и индивидуальных предпринимателей плановые проверки могут проводиться два и более раза в три года", — говорится в сообщении.

Цель предлагаемых новелл — сокращение теневого сектора рынка ювелирных и других изделий из драгоценных металлов или драгоценных камней, добавили в правительстве.