МОСКВА, 5 дек /ПРАЙМ/. Основные американские фондовые индексы во вторник потеряли до 3,8% на фоне пессимизма инвесторов относительно торговых договоренностей США и Китая, свидетельствуют данные бирж.

Промышленный индекс Dow Jones снизился на 3,1% — до 25027,07 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 3,8%, до 7158,43 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 3,24%, до 2700,09 пункта.

По итогам переговоров c председателем КНР Си Цзиньпином на полях G20 в Аргентине президент США Дональд Трамп согласился не поднимать с 1 января пошлины в отношении Китая с 10 до 25%. Однако Штаты предупредили, что если в следующие 90 дней не будут достигнуты соглашения относительно некоторых торговых вопросов, то пошлины увеличатся до ранее запланированной отметки. На этих новостях биржи США закрылись в плюсе в понедельник.

При этом аналитики скептически оценивают тот факт, что Белый дом озвучивает разные даты отсчета трехмесячного периода для заключения переговоров.

"Инвесторы переварили информацию о переговорах, и теперь сконцентрировались на неопределенности и нехватке деталей", — приводит агентство Рейтер мнение рыночного стратега Informa Financial Intelligence Райана Наумана (Ryan Nauman).

Инвесторы также продолжают следить за доходностью гособлигаций страны – в понедельник впервые с 2007 года доходность двухлетних госбумаг оказалась выше доходности пятилетних бумаг казначейства США. Такая ситуация называется инверсией кривой доходности и может быть признаком приближающейся экономической рецессии. Спред между доходностью бумаг продолжил уменьшаться.

В среду биржи США будут закрыты из-за национального траура, объявленного в связи с кончиной 41-го президента страны Джорджа Буша-старшего.