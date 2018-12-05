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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— НАТО клеймит Азовом — "Дестабилизирующее поведение России" вновь стало центральной темой министерского заседания НАТО. Главы МИДов стран альянса приняли заявление, в котором обвинили Россию в нарушении подписанного ею с США в 1987 году Договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД). По словам госсекретаря США Майка Помпео, Москве дано 60 дней, чтобы ответить на эти обвинения. Обсудили министры и недавний инцидент в Керченском проливе. Напомним, незадолго до этого президент Украины Петр Порошенко призвал отправить в Черное и Азовское моря корабли НАТО и в целом усилить поддержку Киева. Находясь в штаб-квартире НАТО, корреспондент "Ъ" ловил каждое слово в выступлении генсека альянса Йенса Столтенберга, который много говорил на эту тему, но так ничего и не сказал.

— Ипотека до лучших времен — ЦБ предложил радикальную меру борьбы с растущими рисками дефолтов граждан по ипотеке: закрепить в ипотечном стандарте возможность для заемщика, лишившегося работы, не платить по кредиту несколько месяцев. Ранее Банк России пытался на уровне закона обязать банки реструктурировать ипотеку заемщиков, оказавшихся в сложных финансовых обстоятельствах, однако встретил активное сопротивление со стороны банкиров. Новая идея регулятора нравится им ничуть не больше.

— "Бал" здесь неуместен — Как выяснил "Ъ", поставка вооруженным силам Азербайджана берегового ракетного комплекса (БРК) "Бал-Э" сорвалась из-за позиции Минобороны РФ. Российские военные посчитали, что даже экспортная модификация ракеты данного комплекса может нести потенциальную угрозу кораблям Каспийской флотилии РФ, находящимся в российских же территориальных водах. Сам отказ от поставки одного вида продукции для России не критичен: за последние годы Баку закупил российского оружия и техники в совокупности на $5 млрд.

— Лизинг хочет быть бюджетным — Как выяснил "Ъ", лизинговые компании выступили против реформы господдержки промышленности, инициированной вице-премьером Дмитрием Козаком. Они обратились к премьеру РФ, а также в Минфин и Минпромторг с просьбой сохранить льготный лизинг, объясняя, что иначе спрос на автомобили, вагоны и спецтехнику может упасть. Эксперты согласны, что льготный автолизинг — важный инструмент поддержки спроса, но отмечают также, что продажи в последние два года устойчиво растут.

— Еврозона задумалась о бюджете — Еврогруппа по итогам долгих переговоров согласовала частичное укрепление монетарного союза в рамках зоны евро — для этого, в частности, предлагается расширить действие механизма финансовой стабильности и ввести новые требования к размещению странового долга. Более значительные изменения, включая появление общего бюджета валютного союза в рамках финансового плана ЕС, пока не нашли достаточной поддержки у участников зоны евро.

— Пенсии всем оставшимся — В рамках опубликованного ОЭСР обзора трендов в пенсионных системах мира впервые представлен обзор ситуации с редко обсуждаемой, но дорогой частью мировой социальной политики — пенсиями по утрате партнера в семье. Как демонстрирует ОЭСР, расходы на такие пенсии могут достигать 2,5% ВВП, а единого подхода к поддержке неработавших членов семьи, потерявших мужа или жену, не существует. Кроме того, пока нет ясности с тем, будет ли этот институт развиваться.

— Слишком единая для быстрого роста — В сороковом докладе московского представительства Всемирного банка об экономике России не обнаруживается причин для роста ВВП выше потенциальных 1,5–1,8% в среднесрочной перспективе — даже при среднегодовой цене нефти выше $70 за баррель. Ускорение потенциального роста до 3% и выше в год возможно с 2028 года, но при условии повышения факторной производительности, отмечают аналитики банка. Этому, однако, противоречит наблюдаемая концентрация экономической активности в руках государства.

— Конституция интереснее не стала — Согласно данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), приуроченного к 25-летию Конституции РФ, о содержании Основного закона 69% россиян имеют лишь "общее представление" и лишь 6% считают, что знают ее хорошо. Лично ее изучали около трети граждан — чаще всего, в вузах и в школе. Поэтому "ровесники Конституции" знают ее лучше, говорят социологи. Молодые респонденты, по словам главы ВЦИОМа Валерия Федорова, больше, чем старшее поколение, "уважают Конституцию за то, что она описывает права и свободы", но демонстрируют при этом "очень прагматичный подход" к ней.

— В Думе собрали подписи для "пенсионного" обращения в КС — Депутаты всех фракций Государственной думы, кроме "Единой России", подписались под обращением в Конституционный суд (КС) об обжаловании основных положений закона о повышении пенсионного возраста. Последними присоединились депутаты фракции ЛДПР, сославшись на то, что "коммунисты недавно передали подписные листы". В Госдуме седьмого созыва обращаться в КС оппозиционные фракции, численность которых составляет 105 человек, могут только коллективно.

— Аэропорты вышли во второй тур — Вчера экспертный совет конкурса "Великие имена России", в рамках которого 47 российских аэропортов получат имена выдающихся соотечественников, подвел итоги голосования. Всего в отборе имен приняли участие 5,5 млн человек. В Архангельске, Нижневартовске, Санкт-Петербурге и Пензе пройдут вторые туры. 6 декабря оргкомитет примет решение по аэропортам Внуково и Горно-Алтайска. Секретарь Общественной палаты (ОП) Валерий Фадеев не исключает, что одно и то же имя может быть присвоено двум аэропортам.

— Местные требуют внимания — Оппозиционные депутаты из столичных муниципалитетов запланировали около офиса Совета Европы (СЕ) в центре Москвы "уличный брифинг", на котором они заявят о несоблюдении в Москве принципов местного самоуправления (МСУ). В письме к главе Конгресса местных и региональных властей СЕ Андерсу Кнапе они жалуются, что ранее не были приглашены на встречу в Мосгордуму (МГД) с представителями СЕ. Таким образом, эксперты СЕ "получили недостаточно полное представление о том, как функционирует МСУ" в городе. В пресс-службе СЕ заявили "Ъ", что готовы "установить контакты" с независимыми депутатами.

— Деньги "Роснано" растворились в нанопрепаратах — Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение и направило в суд для рассмотрения по существу материалы громкого уголовного дела о хищении более 400 млн руб. у АО "Роснано". Обвиняемыми являются руководители компании "НТфарма", которая исполняла инвестиционный контракт по запуску предприятия— производителя лекарств. Однако, по версии следствия, часть денег, полученных из "Роснано", бизнесмены похитили по фиктивным договорам об оказании научно-исследовательских работ.

— Экономисты ЦБ признались в мошенничестве — Как стало известно "Ъ", рассчитывая на особый порядок рассмотрения своего уголовного дела, признали вину и раскаялись бывший главный экономист банковского надзора Банка России по Центральному федеральному округу Алексей Юргелевич и его отец бывший работник Центробанка Игорь Юргелевич. Они требовали у руководства Банка корпоративного финансирования (БКФ) выплатить им и неким "работникам ЦБ" €125 тыс. Причем Юргелевич-старший утверждал, что лишь благодаря их семейным усилиям Центробанк сделал положительное заключение о работе БКФ. Оба фигуранта были задержаны во время спецоперации ФСБ.

— Ополченец нашел убежище в суде — Челябинский областной суд признал неправомерным решение органов МВД об отказе в предоставлении временного убежища гражданину Украины Филиппу Венедиктову, воевавшему ополченцем на стороне самопровозглашенной ДНР. Решение миграционной службы было мотивировано тем, что региональное управление ФСБ России запретило господину Венедиктову въезд в Россию из-за преследования его украинскими властями по подозрению в терроризме. В мае Правобережный райсуд Магнитогорска оставил отказ в силе, и украинцу грозила депортация. При рассмотрении дела в облсуде силовики свои требования не отстаивали.

— Фиктивное трудоустройство подсудимые приписали интересам ФСБ — Скандально начался в Московском окружном военном суде (МОВС) процесс по делу бывшего исполнительного директора ФГУП "Ведомственная охрана объектов промышленности Российской Федерации" (ВООП) Андрея Польщикова, его жены и сына. Все они обвиняются в незаконном получении от предприятия 25,4 млн руб., а господину Польщикову, кроме того, вменяется организация покушения на военного следователя Александра Паутова. В суде обвиняемые заявили, что все полученные от ВООП средства перечислялись через экс-гендиректора ФГУП генерал-майора ФСБ Владимира Подольского на секретные операции ФСБ в самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Впрочем, источники "Ъ" говорят, что такая версия в уголовном деле не упоминается, а деньги, по данным правоохранителей, фигуранты тратили на собственные нужды.

— Профессор не прошел экспертизу — В Санкт-Петербурге разгорается скандал в связи с увольнением главы исследовательского центра Пушкинского дома (ИРЛИ РАН) профессора Александра Панченко из СПбГУ. Ученый уверен, что причиной увольнения стало экспертное заключение по громкому судебному делу о признании экстремистскими книг американского проповедника Уильяма Бранхама. Его выводы не совпали с выводами специалистов центра экспертиз СПбГУ, подтвердивших позицию прокуратуры по ее заказу. В СПбГУ отрицают эту версию. Однако в документах вуза указано "общее правило", согласно которому преподаватели, выступающие экспертами по резонансным делам, должны "не выступать на стороне одной из спорящих сторон, а обеспечивать интересы государства и органов власти".

— Бесплатная парковка станет минутным делом — Столичные власти объявили об очередном подорожании парковки. Самый высокий тариф — 380 руб. в час (на 180 руб. больше, чем сейчас) — будет действовать с 15 декабря на ряде улиц в центре города, включая Петровку и Неглинную. Там же отменят бесплатную парковку по воскресеньям. В остальных местах на стоянку без оплаты дадут всего пять минут, то есть втрое меньше, чем сейчас. Нововведения, поясняют в мэрии, вводятся для борьбы с заторами в центральной части города: их создают автомобили, которые формируют "паразитный" трафик в поисках свободных мест. Новые тарифы должны эти места освободить.

— Детским домам не хватает семейности — Общественные организации предлагают изменить законодательство, чтобы продолжать реформу сиротских учреждений. Об этом в Общественной палате (ОП) рассказали участники общественного мониторинга, которые последние три года изучали ситуацию в детских домах и интернатах Калининградской области и Удмуртии. По мнению специалистов, разделять детей по возрасту и состоянию здоровья больше нельзя, сиротские учреждения необходимо разукрупнять, а Минобру следует разъяснить руководству общеобразовательных школ, что отказ принимать детей с особенностями развития — это нарушение федерального законодательства.

— Израильская армия уходит под землю — Израильская армия начала операцию по уничтожению подземных тоннелей, построенных шиитским движением "Хезболла" в районе ливано-израильской границы для переброски своих боевиков в Израиль. Операция "Северный щит" проводится исключительно на израильской территории. За первые 12 часов с начала операции "Хезболла" никак не отреагировала на действия Израиля. В регионе опасаются, что любой, даже незначительный инцидент в районе ливано-израильской границы может привести к войне между Израилем и шиитским движением, как это уже было в 2006 году. С тех пор ракетный потенциал "Хезболлы" вырос в десятки раз, до 140 тыс. ракет средней и малой дальности.

— Правительство Франции запоздало с уступками — Премьер-министр Франции Эдуар Филипп в прямом эфире обратился к населению. Сказав, что правительство пойдет навстречу "требованиям народа", он объявил о полугодовом моратории на непопулярные меры — повышение налогов на топливо и тарифов на газ и электроэнергию. Но тех, кто уже больше двух недель, надев желтые жилеты автомобилистов, протестует против политики властей, его речь не убедила.

— Регламент встает поперек горлышка — Рассматриваемый в среду на совете ЕЭК проект техрегламента "О безопасности алкогольной продукции" обеспокоил международных производителей. Текущая версия документа, считают они, может препятствовать как поставкам алкоголя из-за рубежа, так и локализации выпуска иностранных брендов в России. В Минфине, участвовавшем в разработке регламента, проблем для участников алкогольного рынка пока не видят.

— Ставка на депозит — По итогам ноября управляющие компании зафиксировали чистый отток средств пайщиков в открытые фонды — впервые с июля 2015 года. Подъем ставок по банковским депозитам на фоне снижения доходности облигационных фондов спровоцировал уход части инвесторов. Участники рынка ожидают восстановления чистого притока в ПИФы не раньше следующего года.

— Вагоностроителям обещают спад спроса — Резкий рост спроса на вагоны в 2016–2017 годах создал ниши на рынке для небольших вагоностроителей, увеличив конкурентность в отрасли до максимума за четыре года, считают эксперты. Но уже в 2019 году при перенасыщении рынка и снижении спроса на новый парк конкуренция начнет снижаться. В итоге Уралвагонзавод и ОВК, контролирующие около 60% рынка, в ближайшие три—пять лет могут увеличить доли за счет укрупнения рынка. Сами вагоностроители замечают, что мощности заводов, выпускающих наиболее востребованные рынком вагоны, полностью загружены, что дает шанс увеличить свои доли небольшим предприятиям.

— Минфин амортизирует лизинг — Правительство решило изменить подход к регулированию лизинговой отрасли. Если раньше под надзор регулятора предполагалось передавать компании с участием государства, то теперь решено стимулировать компании экономическими преференциями для их клиентов. Впрочем, за периметром регулирования может оказаться ряд крупных компаний, проблемы в которых могут привести к усилению системных рисков, предупреждают эксперты.

"Наша задача — составить представление о всей лизинговой отрасли" — Для чего финансовый блок правительства реформирует лизинговую отрасль, какие компании и каким образом будут регулироваться, чем будет заниматься профильная СРО, рассказал заместитель министра финансов Алексей Моисеев.

— Антипинский НПЗ загружают рублем — Сбербанк после назначения новых руководителей основных активов группы New Stream — Антипинского и Афипского НПЗ — принимает активное участие в загрузке этих заводов. Банк выделит финансирование для пополнения оборотного капитала, а также пытается получить гарантии от покупателей нефтепродуктов, что они сохранят контракты и систему предоплаты. В этом году Антипинский НПЗ неоднократно сталкивался с нехваткой средств на закупки нефти, в итоге загрузка снизилась на 8%.

— Регуляторы поделили аудиторов — Минфин и ЦБ наконец-то определились, как будут разделены полномочия по регулированию и надзору рынка аудита. Банку России достанутся компании, проверяющие финрынок и публичные акционерные общества (ПАО), остальное сохранил Минфин. Теперь депутаты Госдумы смогут принять зависший проект закона по реформе аудита во втором и третьем чтении, чтобы он вступил в силу с нового года.

— Минтранс маневрирует в Лавне — На фоне высоких цен на уголь обостряется борьба за доступ угольщиков к порту Лавна, который должны построить к 2020–2021 годам. По данным "Ъ", Минтранс отозвал директиву, по которой совет директоров ГТЛК должен был одобрить продажу контроля в Лавне структуре совладельца УГМК Андрея Бокарева. Источники "Ъ" связывают это прежде всего с обращением в правительство конкурирующего холдинга СДС Михаила Федяева и Владимира Гридина, у которого сейчас нет своих портов.

— "Волготанкеру" возвращают активы — ООО "Многопрофильная фирма "Консалтсервис" не удалось оспорить решение суда о возврате обанкротившемуся "Волготанкеру" нескольких судов. Имущество было продано в 2009 году на торгах всего за 11,4 млн руб., но новый конкурсный управляющий "Волготанкера" в 2018 году обжаловал продажу, сочтя, что доходы от сдачи судов в аренду могли принести компании более 400 млн руб. Как отмечают юристы, теперь эта сумма может быть взыскана с прежнего арбитражного управляющего "Волготанкера" Александра Волжанина.

— Улица позвала рестораторов — Замедлившийся ввод торговых центров и прошедшая реконструкция центральной части Москвы заставляют рестораторов все чаще открывать новые заведения в помещениях стрит-ритейла. Уже в следующем году они могут стать основными арендаторами таких объектов, сформировав половину спроса. В столице уже оформились целые гастрономические кварталы, а в наиболее популярных локациях рестораторы начали сталкиваться с нехваткой площадей.

— "Яндекс.Такси" разгоняют оценку — Спустя девять месяцев с момента объединения агрегаторов "Яндекс.Такси" и Uber оценка совместного предприятия выросла на 16–63%, до $4,4– 6,2 млрд, подсчитали Райффайзенбанк и HSBC. К 2020 году стоимость сервиса составит $7 млрд, допускает Morgan Stanley. Рынок предсказуемо нагревается в преддверии IPO крупных компаний, однако российское происхождение агрегаторов и возможные регуляторные ограничения их деятельности негативно скажутся на оценке, считают эксперты и участники рынка.

— МГТС прокачает сети — Вслед за столичным провайдером Seven Sky МГТС в середине декабря запустит тариф со скоростью до 1 Гбит/с. В таком режиме способны работать уже около половины компьютеров, продаваемых на российском рынке, считают ритейлеры. Впрочем, другие операторы связи уверены, что абонентам пока хватает текущих скоростей.

— Ivi открыл Америку — Онлайн-кинотеатр ivi теперь представлен в крупнейшем в США производителе приставок для ТВ Roku. Сервис стал первым российским игроком, предоставившим этой компании контент на русском языке. Хотя советские фильмы и сериалы, а также трансляции российских телеканалов пользуются спросом у экспатов, ivi вряд ли удастся привлечь значительное число пользователей в США, считают конкурирующие сервисы.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Власти не успеют выполнить план Путина — Российская экономика может догнать мировую – но далеко не так быстро, как рассчитывает президент Владимир Путин, указывает Всемирный банк в докладе "Экономика России: как обеспечить сохранение стабильности, удвоение темпов роста и сокращение бедности вдвое?". Одержав победу на выборах, Путин подписал новый майский указ с амбициозными целями, которых правительство должно достичь к концу его четвертого президентского срока: Россия должна войти в пятерку крупнейших экономик мира по благосостоянию, темпы экономического роста – опередить среднемировые, а уровень бедности населения – сократиться вдвое. Не все эти задачи удастся реализовать в срок, предупреждают экономисты Всемирного банка.

— В российских судах может появиться единый дресс-код для посетителей — Совет судей разработает типовые правила пребывания посетителей в судах, сообщил во вторник его председатель Виктор Момотов. Это связано с тем, что проблема уважения к суду в последнее время приобрела особую остроту, пояснил он: "Если независимость суда – это абсолютная ценность, то уважение к суду – конкретная модель поведения, которая должна быть предписана и соблюдаться всеми без исключения". Особое значение в таких вопросах придается поведению судебных представителей и адвокатов, подчеркнул Момотов: именно они во многом формируют мнение о судебной системе. В связи с этим у судей "есть основания ожидать, что адвокаты будут способствовать надлежащему отправлению правосудия и поддерживать доверие к нему", добавил он.

— Россия ждет от США первого шага к новой встрече двух президентов — Для Владимира Путина отказ президента США Дональда Трампа от уже согласованной встречи в Буэнос-Айресе не стал "пощечиной" и не вызвал обиды, заявил журналистам во вторник помощник президента по внешней политике Юрий Ушаков: "Мы нашли точное слово, когда охарактеризовали отказ Трампа: мы выражаем сожаление. Это первое, что мы сказали. Второе: есть очень много тем, для которых необходимо взаимодействие России и США, в том числе вопросы стратегической безопасности в мире. А третье мы сказали, что российская сторона готова к продолжению контактов". Однако после демарша Трампа Москва не готова делать первый шаг для продолжения диалога, дал понять Ушаков: "Упрашивать американскую сторону или навязываться мы, в общем-то, не будем. Сейчас все зависит от американцев".

— Рейтинг Макрона бьет антирекорды на фоне протестов "желтых жилетов" — Рейтинг одобрения деятельности президента Франции Эмманюэля Макрона достиг самого низкого показателя на фоне протестов "желтых жилетов", продолжающихся уже более двух недель. Лишь 23% французов положительно оценивают работу президента, сообщило во вторник издание Paris Match со ссылкой на Французский институт общественного мнения (IFOP). Согласно его данным, с середины ноября уровень поддержки Макрона упал еще на 2 процентных пункта и сравнялся, таким образом, с антирекордом социалиста Франсуа Олланда – предшественника Макрона и наименее популярного президента в истории Франции (если отсчитывать от даты избрания обоих президентов).

— Минэнерго предлагает на 70% снизить плату за воду для некоторых ТЭС и АЭС — Рост тарифов на водопользование (+15% ежегодно) заставит энергетиков переходить на менее эффективную и экологичную оборотную систему или закрывать нерентабельные станции. Это, в свою очередь, угрожает снижением поступлений в бюджет и ростом тарифов для конечных потребителей, говорится в проекте доклада министерства, с которым ознакомились "Ведомости". Документ был отправлен в правительство 30 ноября, его подлинность "Ведомостям" подтвердил представитель министерства.

— Власти Москвы почти в два раза подняли тарифы на парковку в центре города — Парковка на самых загруженных улицах центра Москвы с 15 декабря подорожает до 380 руб. в час и станет платной и по воскресеньям, сообщил департамента транспорта. С 15 до 5 минут сокращается время бесплатной парковки. "После изменений в центре Москвы освободится 15–20% парковочных мест. Соответствующее постановление принято правительством Москвы", – говорится в сообщении. В департаменте транспорта отказались предоставить "Ведомостям" копию документа; нет его и на сайте правительства Москвы.

— Марат Хуснуллин: "Строить высотные дома городу невыгодно" — Объемы строительства в Москве продолжают расти. Только из городского бюджета в ближайшие три года на стройки будет направлено почти 1,6 трлн руб. Львиная доля этих денег пойдет на развитие транспортной инфраструктуры. Есть и мегапроекты. Началось проектирование московских центральных диаметров (МЦД), которые позволят по железной дороге пересечь всю Москву по диагонали за 30–40 мин, не сделав ни одной пересадки. Строится новое автомобильное кольцо – протяженностью 240 км, которое свяжет десятки районов Москвы. Строится второе кольцо метро, которое должно облегчить пересадку на другие ветки. Марат Хуснуллин объясняет, почему Москва продолжает наращивать темпы строительства и как это повлияет на жизнь горожан.

— ЦБ велел банкам тщательнее следить за строительными и торговыми компаниями — С 1 января 2019 г. Центробанк станет пристальнее следить за тем, как банки проводят процедуры комплаенса в отношении клиентов из строительного сектора, торговли и услуг. Об этом регулятор уведомил банки 29 ноября. "Ведомости" ознакомились с письмом, сотрудник одного из банков подтвердил его получение.

— АСВ придумало, как увеличить выплаты клиентам рухнувших банков — АСВ запустило платежный портал для заемщиков банков с отозванной лицензией, сообщил представитель агентства. Сервис, разработка которого стоила 2,8 млн руб. (данные портала госзакупок), позволяет клиентам рухнувших банков оплатить кредит банковской картой или при помощи электронного кошелька. По словам представителя агентства, с помощью портала делать это можно уже на следующий день после отзыва у банка лицензии.

— В России пока недостаточно роскоши — Жизненный цикл модных товаров становится все более длинным по мере появления новых бизнес-моделей: перепродажи бывших в употреблении, восстановленных и отремонтированных вещей, проката одежды, пишет McKinsey. Развитие рынка винтажных вещей характерно и для товаров класса люкс, и для массовых, говорит старший партнер McKinsey Александр Сухаревски. Обилие поводов надевать вещи класса люкс и желание потребителей не появляться в одном и том же несколько раз стимулируют рост этой части рынка, считает Сухаревски, а в масс-маркете тенденция надевать бывшие в употреблении вещи связана с тем, что потребители уделяют больше внимания социальной ответственности и экологии.

— "Ростех" позаботится об увеличении налета лайнеров SSJ100 — Входящая в "Ростех" Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) приступила к созданию российского пула подменных двигателей для самолетов SSJ100, передал "Ведомостям" через пресс-службу заместитель гендиректора Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) Антон Королев. Последняя – один из крупнейших владельцев SSJ100. Ей принадлежит 36 SSJ100 и еще восемь заказано. Крупнейший эксплуатант SSJ100 – "Аэрофлот". У него в лизинге 50 таких судов.

— "Газпром нефть" начала продавать бензин со скидками через приложение — "Газпром нефть" и компания "Турбо" 4 декабря запустили новый проект – оплату топлива через мобильное приложение, рассказал "Ведомостям" гендиректор "Турбо" Олег Данилов. Пока эта функция будет доступна на некоторых АЗС компании в Москве и Подмосковье. Из имеющихся в столичном регионе 193 заправок к мобильному приложению "Турбо" подключено 24. Как скоро будут подключены остальные АЗС, Данилов не говорит. Он лишь указывает, что "их количество постоянно увеличивается" и скоро так же купить топливо можно будет в Санкт-Петербурге.

— Российский сервис такси InDriver начал работать в США — Крупный российский сервис заказа такси InDriver объявил о старте работы на рынке США. 4 декабря сервис начал работать в Нью-Йорке, уточнил "Ведомостям" представитель сервиса. По его словам, к сервису подключено более 5000 водителей с лицензиями Комиссии по такси и лимузинам Нью-Йорка. По аналогичной лицензии в городе работают Uber и другие агрегаторы.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Сам виноват — Когда в случае ЧП на производстве отвечает начальник, а когда он не несет уголовной ответственности? Этому вопросу посвящено постановление Верховного суда РФ. Оно также важно для граждан, работающих без полноценного трудового договора.

— Детские радости — Размеры больничных и пособий по беременности, родам и уходу за детьми увеличатся в следующем году. "Российская газета" публикует постановление правительства об этом. Выплаты будут расти и в 2020 году.

— Двойники за кассой — В Москве масштабная преступная сеть взламывала чипы торговых касс и сдавала их в аренду предпринимателям. Такие "модернизированные" аппараты после пробития чека не передавали информацию в налоговую службу.

— Праздники по расписанию — Перед новогодними каникулами, которые продлятся с 30 декабря до 8 января, нас будет ждать длинная рабочая предпраздничная неделя.

— Есть сигнал — Владимир Путин провел встречу с губернатором Тверской области Игорем Руденей. Они обсудили переход региона на цифровое телевидение, а также планы по развитию туризма.

— Строго по счетчику — Правительство рассмотрит проект закона, который упорядочит установление тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Он позволит сдержать их чрезмерный рост в регионах.

— Неделя дипломатии — В среду Владимир Путин проведет переговоры с президентом Венесуэлы. В четверг на саммит в Санкт-Петербурге соберется евразийская пятерка, здесь же пройдет неформальная встреча лидеров СНГ. А в пятницу в России ждут премьер-министра Греции.

— Разъедемся без ГАИ — В каких случаях водители не обязаны сообщать в полицию об аварии и нужно ли распечатывать электронный полис ОСАГО? Это прописано в постановлении правительства о поправках в ПДД. "РГ" публикует документ.

— Доступ запрещен — Госдума окончательно приняла закон о мерах противодействия сайтам, подстрекающим детей к преступлениям. Поправки, в частности, направлены на борьбу с пропагандой "криминальной романтики".

— Метр по расчету — Минстрой подготовил расчеты по ценам на жилье, которые исполь­зуются для социальных выплат на приобретение недвижимости. Норматив стоимости одного квадратного метра на первое полугодие 2019 года составит 43 360 рублей.

— Маме в помощь — Право на материнский капитал могут получить семьи, ставшие гражданами РФ уже после того, как в них родились вторые и последующие дети. Законопроект об этом представил Минтруд.

— Hotel как лучше — В России появится новая классификация отелей, гостевых домов и хостелов. Проект постановления правительства опубликовало МЭР. Документ вводит "систему ключей" и "систему классификации хостелов".

— Робот взрыва не боится — Сергей Шойгу утвердил скорректированный график создания и испытаний перспективного спутника радиолокационной разведки "Пион-НКС". Также глава Минобороны обсудил поставки в войска первого серийного мобильного робота-сапера "Уран- 6".

— Дефицита больше нет — "РГ" публикует закон о федеральном бюджете на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов. Впервые за последние несколько лет бюджет запланирован с профицитом. Основные приоритеты определены майским указом президента.

— Побои не прощают — Благодаря декриминализации статьи "Побои" фактически наступила реальная ответственность за семейное насилие. Об этом заявил председатель Верховного суда России Вячеслав ­Лебедев.

— Банкоматы едут на учения — Министерство обороны России в конце следующей недели (13 или 14 декабря) на подмосковном полигоне "Алабино" впервые представит общественности армейский банкомат на колесах. С помощью технической новинки военнослужащие смогут снимать наличные даже в полевых условиях.

— У добра нет каникул — Тысячи неравнодушных граждан прибыли в Москву на Международный форум добровольцев, чтобы подвести итоги Года волонтера. "У добра нет каникул, ограничений по возрасту, нет политических или территориальных границ", — сказал на открытии мероприятия Сергей Кириенко.

— Высший бал — 11 декабря в столице будет установлен мировой рекорд по количеству одновременно танцующих молодых людей в военных мундирах. Международный Кремлевский кадетский бал пройдет 11 декабря в здании московского Гостиного Двора.

— Нефть пойдет за добычей — В среду и четверг 25 странам — участницам глобального соглашения о регулировании нефтедобычи (ОПЕК+) предстоит решить, насколько сократить производство. Первую скрипку в соглашении играют Саудовская Аравия и Россия как негласные лидеры двух блоков — ОПЕК и не-ОПЕК. Эксперты считают, что главное — верно интерпретировать ситуацию на рынке, иначе может произойти как провал, так и чрезмерный рост котировок.

— Самолеты по частям — В соцсетях пошла жаркая дискуссия о судьбе уникального авиамузея в подмосковном Монино. Руководство Минобороны планирует разместить экспонаты выставки летных раритетов на новой площадке в парке "Патриот".

— "Аллигатор" прилетел — В Каире впервые открылась выставка вооружений EDEX2018. Для России участие в ней имеет очень большое значение. Экспорт нашего оружия в Египет растет. И сейчас появилась возможность показать ту технику, которая лучше всего подходит для этого региона.

— Ушли в тень — Группа финансистов в Москве создала незаконную кредитную организацию. Начальник Управления информации и общественных связей столичного полицейского главка Юрий Титов сообщил, что подпольные банкиры в течение двух лет переводили деньги по поручению физических и юридических лиц без необходимых лицензий и в нарушение законодательства.

— Опасный отдых — Верховный суд РФ потребовал отмены судебных актов в связи с необходимостью привлечь к ответственности для возмещения вреда туристические компании. Таким образом, решения судов, в которых женщине отказали в полноценном возмещении расходов на лечение сына, получившего тяжелые ранения на отдыхе в Греции, будут пересмотрены.

— Свои и чужие — Своей провокацией, вызвавшей инцидент в Керченском проливе, президент Петр Порошенко еще раз доказал, что его политика носит деструктивный характер. И дал повод для критики своим оппонентам на Украине.

— Одна на всех — В британском парламенте начались пятидневные дебаты, в ходе которых премьер Тереза Мэй должна убедить членов палаты общин проголосовать за соглашение с Евросоюзом, утвержденное европейскими лидерами на саммите 25 ноября. Но пока Мэй не может склонить на свою сторону даже однопартийцев.

— Макрон сдается — Французы вздохнули с облегчением: повышения цен на бензин и дизельное топливо с 1 января, что было запланировано правительством в рамках экологический программы, не будет. Об этом премьер Эдуар Филипп заявил в ходе слушаний в нижней палате парламента. Он также должен объявить ряд других мер, цель которых снизить градус социального кризиса, возникшего на волне выступлений неформального движения "желтых жилетов".

— Грета и Терминатор — Польский город Катовице превратился в центр международной "зеленой" политики. Здесь до 14 декабря будет проходить Всемирная конференция ООН по вопросам изменения климата, призванная наполнить реальным содержанием Парижское соглашение, вокруг которого было сломано столько копий.

— Общества в жилетах — Вернувшись с саммита "двадцатки" в Буэнос-Айресе, президент Франции Эммануэль Макрон первым делом отправился к Триумфальной арке на Елисейских полях — оценить урон, который беспорядки нанесли олицетворению величия нации. Колонны, исписанные издевательскими лозунгами, статуя Марианны с отбитым куском лица — все придавало случившемуся символический оттенок. Даже во время молодежных бунтов полвека назад такого не было.

— Цена любви — В провинции Хэнань, расположенной в центральном Китае, порядка сотни пожилых женщин остановили кавалькаду свадебных лимузинов, потребовав от молодоженов выкуп в размере 153 долларов с каждого гостя, тогда как участники бракосочетания хотели откупиться конфетами.

— Нелюдим не добьется успеха — Закрытость и некоммуникабельность не слишком благоприятствуют успеху дела и того, кто им занят. Какие навыки и умения надо тренировать, что не оказаться без работы? Эту тему "РГ" обсудила с ректором Российской экономической школы Рубеном Ениколоповым.

— Внеурочная ячейка — Десятиклассник из Санкт-Петербурга организовал в школе профсоюзную организацию. В нее вступили более 170 учеников. Подростки выдвинули к школе ряд требований. В частности, они выступают за сокращение числа контрольных работ.

— Тепло из урны — В Мурманской области стартовал уникальный для региона проект по энергосбережению, согласно которому часть мазута, используемого в Заполярье для обогрева жилья, предполагается заменить сжиганием твердых коммунальных отходов. В качестве пилотного муниципалитета для этого проекта выбран Кандалакшский район.

— Аналога цифре нет — Тверская область первой из субъектов РФ полностью перешла на цифровое эфирное ТВ-вещание. Общероссийские телеканалы теперь вещают на дециметровых цифровых волнах, и в области уже перестали работать сто аналоговых передатчиков.

— Комплект от Зои — На официальном портале госзакупок опубликована информация о приобретении для нужд правительства Ульяновской области двух шкафов и офисной тумбы.

— По обе стороны решетки — В отношении руководителей амурской исправительной колонии номер 3, где отбывает наказание член "банды Цапков" Вячеслав Цеповяз, расследуется уголовное дело. Об этом во вторник рассказал официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной.

— Спрятались от избирателей — У пензенских депутатов появились секреты от жителей города. Видимо, народные избранники рассудили: чем меньше знают избиратели, тем крепче спят. Теперь не только обсуждения в кулуарах, но и официальные заседания, которые проводятся раз в месяц, будут избавлены от посторонних глаз и ушей. Вход на них могут ограничить кому угодно, в том числе журналистам, выполняющим редакционное задание. На закрытых обсуждениях запрещено вести фото- и видеосъемку, пользоваться мобильными телефонами, а участникам не разрешено разглашать подробности происходившего.

— Попались на закупках — Силовики продолжают выявлять факты коррупции в органах власти Дагестана. В ходе госзакупок при строительстве школ и детсадов чиновники минстроя республики обеспечили победу в аукционах аффилированным компаниям на сумму 4,5 миллиарда рублей.

— Трасса с видом на озеро — Горнолыжный курорт для семейного отдыха "Кезеной-Ам" появится недалеко от одноименного озера — самого крупного высокогорного водоема Северного Кавказа.

— Дали прикурить — Федеральная таможенная служба в этом году изъяла из незаконного оборота более 130 миллионов сигарет. Стоимость контрабанды составила 500 миллионов рублей. При этом поток нелегального табака на российский рынок постоянно растет.

— Право передачи — Более полутора тысяч каршеринговых автомобилей ежедневно курсируют по городам Краснодарского края, большая часть из них в курортных Сочи, Геленджике, Анапе и Новороссийске. Гости и жители региона "распробовали" услугу, которая не только позволяет с легкостью добраться даже до самых дальних объектов турпоказа, но и совершить путешествие вдоль побережья.

— Толкает экспорт — Рост инвестиций в основной капитал в III квартале 2018 года ускорился до 5,2 процента в годовом выражении. Такие данные сообщает Росстат.

— Ум в активе — Для обеспечения технологического прорыва в 2010-2050 годах потребуется увеличение доли расходов на НИОКР в валовом выпуске России в 2,1 раза. В этом случае к 2050 году доля затрат на науку в ВВП страны превысит среднемировой уровень на семь процентных пунктов, считает Юрий Яковец, президент Международного института Питирима Сорокина — Николая Кондратьева.

— "Брекзит" не выйдет за рубеж — Процесс выхода Великобритании из Евросоюза подходит к завершающей стадии, но в британском финансовом секторе уже нет прежнего шума по этому поводу. Основная часть банков Соединенного Королевства готова к "брекзиту". Большие проблемы впереди ждут не завязанных на экономику ЕС кредиторов, а локальные банки, мало заинтересованные в трансграничном финансировании, пишет The Wall Street Journal.

— ЕАЭС: от замедления к углублению — В малых странах ЕАЭС существует страх утраты недавно обретенного суверенитета, считает декан факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов. "Это, пожалуй, сильнейший источник негатива", — отметил он.

— Медаль, аргументы и факты — В российском посольстве состоялась церемония вручения медали чешскому пенсионеру Вацлаву Билицкому. Награду от имени Минобороны РФ вручил военный атташе полковник Игорь Щепин. Награждаемый выступил с ответным словом.

— Кто первый за кладом — Многие государства начали гонку за богатейшими ресурсами Мирового океана. Однако, добыча сырья на большой глубине — задача не из легких. Вице-президент РАН Андрей Андрианов рассказал "РГ", готова ли Россия побороться за подводный "клад".

— Охота на Нобелей — Врученная за открытие бозона Хиггса Нобелевская премия вызывает у физиков двоякие чувства. С одной стороны, конечно, радость за столь высокое признание их работы, с другой — тревогу. А что дальше? Да, построенный почти за 10 миллиардов долларов специально под бозон Хиггса знаменитый Большой адронный коллайдер (БАК) поймал частицу Бога. Но открыв ее, одновременно закрыл последнюю страницу Стандартной модели, которая считается одним из самых главных достижений науки XX века. Из всех предсказанных ее элементарных частиц ученые постепенно открывали одну за другой, пока наконец не добрались до Хиггса.

— Теперь не спрячется — Уникальный тест создан американскими генетиками. Он может почти мгновенно выявить в крови или слюне человека любую инфекцию. Это особенно важно, когда врачи еще не знают, какую конкретно болезнь надо лечить, каким микробом она вызвана. Существующие на сегодня методы быстрого выявления инфекции работают только в крупных медицинских центрах, причем у большинства очень низкая точность.

— Власть зуба — Более 17 лет американский профессор Грегори Эриксон изучает укус крокодила. Занятие, конечно, опасное, ведь дело приходится иметь с одним из самых хитрых и опасных хищников. Ученый придумал целый набор инструментов, которые давали попробовать на зуб крокодилам. А затем на основе множества экспериментов стала создаваться теория. Главный вопрос, на который искал ответ Эриксон, давно волнует ученых. Крокодилы считаются одними из самых успешных животных, они безраздельно властвуют на своих территориях уже более 85 миллионов лет. Почему? Что дает им такое преимущество?

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Бонд. Евробонд — Крупнейшие российские корпорации готовы размещать свои облигации не в долларах, а в других валютах — евро, юанях и рублях. В семи компаниях "Известиям" сообщили, что рассматривают такую возможность в перспективе ближайших трех лет. Бонды в евро и юанях ранее в ноябре уже разместили "Газпром" и "РусГидро". Рост популярности облигаций в нетрадиционных для российских заемщиков номиналах объясняется тем, что привлекательность доллара может снизиться в ближайшие годы, говорят эксперты. Кроме того, российские компании опасаются попасть под возможные санкции США, ограничивающие сделки с использованием американской валюты.

— Пенсии авансом — Сохранить старый пенсионный возраст для получения негосударственной накопительной пенсии предлагают в НПФ. С такой инициативой Ассоциация негосударственных пенсионных фондов (АНПФ) обратилась в Минфин, ЦБ и ПФР (документ есть у "Известий"). С 1 января 2019 года стартует реформа по повышению возраста выхода на заслуженный отдых — постепенно он увеличится на пять лет для мужчин и женщин. Но для государственной накопительной пенсии, которая с 2014 года заморожена, уже сделано исключение — ее можно будет получить в 55 и 60 лет. Фонды просят распространить это правило и на негосударственные выплаты в рамках договора с НПФ. В ПФР поддержали инициативу. Эксперты считают, что это не только поддержит россиян, но и позволит избежать проблем с налоговой.

— Крымские каникулы — Впервые в этом году Крым вошел в топ-5 мест, куда россияне поедут на новогодние праздники. Об этом "Известиям" рассказал глава Ростуризма Олег Сафонов. По его словам, это связано с возросшей транспортной доступностью полуострова. Также в списке приоритетных направлений — Москва, Сочи и Петербург.

— Огни Парижа — Через две недели непримиримых протестов в Париже и ряде французских провинций правительство страны всетаки решило пойти навстречу недовольным: во вторник премьер-министр Эдуар Филипп объявил о полугодовом моратории на увеличение цен на топливо. Таким образом, власти Франции взяли тайм-аут, чтобы определиться, как компенсировать издержки населения после топливной реформы, которая вызвала такую бурю негодования. Однако аппетиты "желтых жилетов" растут: они выдвигают новые социальные требования, а наиболее радикальные из них призывают к отставке правительства и роспуску Национального собрания. "Известия" разбирались, смогут ли полугодовая пауза и рождественские праздники разрядить ситуацию или мир все же станет свидетелем "нового 68-го".

— Поэт нормальный — Вназваниях столичных аэропортов Шереметьево и Домодедово появятся имена Александра Пушкина и Михаила Ломоносова, а вот варианты для Внуково и петербургского Пулково подберут позднее. Окончательное решение о присвоении того или иного имени аэропорту примет президент по представлению правительства. Эксперты оценивают инициативу о дополнительных топонимах для отдельных географических объектов неоднозначно.

— Проверьте Тверь — Вопрос ликвидации задолженности по зарплатам необходимо прорабатывать с собственниками предприятий. Такое поручение президент Владимир Путин дал губернатору Тверской области Игорю Рудене по итогам встречи в НовоОгарево. Несмотря на то что общий объем задолженности в регионе находится на среднем для страны уровне, глава государства попросил еще раз внимательно проверить все предприятия, в том числе и действующие. По мнению экспертов, одним из вариантов решения проблемы могло бы стать появление фонда или госкорпорации, которые будут собирать взносы с компаний и создавать резервы для выплаты долгов по зарплате.

— НАТО подумать — В Москве не видят необходимости возвращать своего постоянного представителя при НАТО, так как почти все линии взаимодействия с альянсом на данный момент заморожены. Об этом "Известиям" сообщили два источника в дипломатических кругах. Подтвердили такую позицию и представители Совета Федерации и Госдумы. В Североатлантическом альянсе отметили, что заинтересованы в диалоге с РФ, однако уровень российского представительства зависит от Москвы.

— Постоять за Москву — Через приложение "Парковки Москвы" автовладельцы смогут оплатить не только платные городские стоянки, но и паркинги в торговых и бизнес-центрах. Сервис также подскажет, сколько там свободных мест. Эти функции будут доступны в новой версии приложения, рассказали "Известиям" в пресс-службе ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" (АМПП). Она должна появиться в январе 2019 года. Единый сервис удобнее для пользователей, но и к паркоматам все привыкли, считают эксперты.

— Репост без злого умысла — Через две недели Госдума должна принять во втором чтении законопроект о частичной декриминализации статьи 282 УК ("Возбуждение ненависти и унижение человеческого достоинства"). Суть поправок — в замене уголовного наказания административным за первое нарушение по ч. 1 ст. 282. Но главное, что появляется в новой редакции, — наличие умысла. Если его нет, то нет и преступления. Однако нерешенными остались вопросы профессиональной экспертизы, внутренней цензуры соцсетей и правил поведения пользователей. О том, что еще надо изменить в законодательстве, эксперты рассказали на круглом столе "Известий".

РБК daily

www.rbcdaily.ru

— Долги от третьего юрлица — Минимум треть зарегистрированных в России фирм имеют налоговую задолженность, подсчитал РБК. Общая сумма долгов по налогам составила 789,5 млрд руб., следует из данных, которые раскрыла ФНС.

— Ракетный удар из Брюсселя — Страны — члены НАТО консолидированно признали, что Россия нарушает договор о ракетах малой и средней дальности и возложили ответственность за его сохранение на Москву. Прежде Россию в нарушении ДРСМД обвиняли только США.

— Партия отмывает репутацию — О создании в ЕР нового контрольного органа — комиссии по этике — будет объявлено на съезде 7–8 декабря. Комиссия, в которую войдут Артур Чилингаров и Арина Шарапова, будет разбирать случаи, чреватые ущербом для репутации партии.

— Жилые кварталы выйдут из яслей — Фонд реновации Москвы впервые купил земельные участки в Москве. Это территории бывших детсадов и яслей в жилых кварталах, которые обошлись фонду в 0,7 млрд руб. Продавцами стали РЖД и бизнесмен Руслан Джамалудинов.

— Замена ключей не поколебала мировую паутину — После 11 октября, когда прошла первая в истории замена ключей шифрования, часть интернет-провайдеров все еще проводит обновления, признала ICANN. На работу интернета это не повлияло, хотя корпорация может знать не о всех проблемах.

— Санкционная пятилетка — Пять лет Россия находится под серьезными санкциями США и Евросоюза. Кто и за что попадал в списки, когда вводились санкции, что происходило в это время в стране — в спецпроекте РБК.

— Ниже среднего роста — Если Россия и достигнет среднемировых темпов экономического роста, то не раньше 2028 года, следует из прогноза Всемирного банка. Российские власти ждут выходов на такие темпы уже в 2021–2023 годах.

— Финансовые рынки подогреет солнечная буря — Датский Saxo Bank ожидает в 2019 году поглощения Tesla компанией Apple, увольнения главы ФРС Джерома Пауэлла, введения всемирного транспортного налога и солнечную бурю, которая уничтожит большинство спутников GPS.

— Миллиарды отправят на свалки — Госкомпания по переработке и утилизации мусора будет создана до конца 2019 года, рассказал РБК замминистра природных ресурсов Денис Храмов. Она получит из бюджета более 75 млрд руб., бизнес должен вложить втрое больше.

— Автокатализатор роста цены — Палладий (его крупнейший производитель — "Норникель") подорожал до рекорда, вплотную приблизившись к цене золота. Повышенный спрос может быть спекулятивным и краткосрочным, предупреждают аналитики.

— Сошел с подиума — Российский оператор Stockmann отказался развивать универмаги Podium Market. Осенью бывший владелец Podium Market Эдуард Киценко обвинил Stockmann в нарушении условий выкупа у него этого бренда.