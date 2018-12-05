МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Китая в местной и иностранной валютах на уровне "A+", прогноз по рейтингам стабильный, говорится в релизе агентства.

Краткосрочные РДЭ Китая в обеих валютах подтверждены на уровне "F1+", рейтинг странового потолка — на уровне "A+".

"Рейтинги Китая поддерживаются сильным уровнем dнешнего финансирования страны, ее сильными макроэкономическими показателями, а также масштабом экономики, которая является второй по величине в мире", — комментирует агентство.

Fitch рассматривает вероятность того, что власти откажутся от кредитной стимулирующей политики, которая может значительно ухудшить среднесрочные финансовые риски и экономический дисбаланс. Данный фактор при этом остается риском возможного снижения рейтингов страны в 2019-2020 годах.

Агентство прогнозирует замедление темпов экономического роста Китая до 6,1% в 2019-2020 годах по сравнению с 6,6% в 2018 году. Fitch ожидает временное ослабление внешнего давления после договоренностей между Китаем и США на саммите G20, подразумевающих, что Штаты не будут поднимать пошлины на товары из Китая. При этом остается значительная доля вероятности новой эскалации торговых противоречий в следующем году, учитывая расхождения в позициях стран по торговым вопросам, полагает агентство.

Fitch считает возможным повышение рейтингов Китая при решении проблемы долга страны и снижении финансовых дисбалансов без значительного ущерба темпам экономического роста. Среди позитивных факторов агентство рассматривает также вероятность того, что юань будет повсеместно использоваться в качестве резервной валюты. Рейтинги страны могут быть понижены в случае применения политики, ведущей к росту финансовой уязвимости, или сильного макроэкономического шока, который мог бы ослабить перспективы среднесрочного роста.