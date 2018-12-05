МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Объем розничных продаж в еврозоне в октябре вырос на 0,3% по сравнению с сентябрем, говорится в пресс-релизе европейского статистического агентства Евростат.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали увеличения показателя на 0,2%.

В годовом выражении в октябре объем розничных продаж в еврозоне вырос на 1,7%, ожидался рост на 2,1%. В Евросоюзе розничные продажи в октябре увеличились на 0,1% по сравнению с сентябрем, а в годовом — на 2,1%.

Показатель динамики индикатора в еврозоне за сентябрь был пересмотрен: по новым данным, объем розничных продаж в регионе снизился на 0,5% в месячном выражении, хотя изначально сообщалось о нулевой динамике. Годовой рост за сентябрь был пересмотрен до 0,3% с 0,8%. Показатели по ЕС за сентябрь были также пересмотрены: снижение показателя в месячном выражении составило 0,3% против прежних 0,1%, в годовом — рост составил 1,3% против первоначальных 1,5%.

Наибольший рост продаж в годовом выражении в октябре был зафиксирован в Словении (+13,3%), Ирландии (+8,4%) и Литве (+7,3%). Самое сильное снижение показателя в годовом исчислении отмечено на Мальте (-2,3%), в Финляндии (-1%) и Люксембурге (-0,3%).

Объем продаж продовольствия и табачной продукции в годовом выражении поднялся в октябре на 2,3% в еврозоне и на 1,9% в ЕС. Розничные продажи непродовольственных товаров в годовом выражении выросли в еврозоне на 1,7%, в Евросоюзе — на 2,4%.